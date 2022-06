Cos’è L’Optimism? La guida definitiva

L’Optimism è una blockchain di secondo livello per Ethereum che utilizza rollup ottimistici come tecnologia di ridimensionamento. È una delle più grandi soluzioni di ridimensionamento di Ethereum con oltre $ 250 milioni in TVL al momento della scrittura. I rollup ottimistici esternalizzano l’esecuzione delle transazioni a una soluzione L2 come Optimism.

Le transazioni su Optimism sono raggruppate in batch che vengono inoltrati alla mainnet di Ethereum, che registra solo il nuovo stato della catena. Poiché si presume la loro validità, i rollup sono chiamati ottimisti. La validità di un rollup può essere contestata per un massimo di sette giorni, motivo per cui i prelievi da Optimism a Ethereum richiedono sette giorni.

Il lato positivo della soluzione di Optimism è una riduzione significativa dei costi del gas sulla L2 e una diminuzione delle tariffe del gas su Ethereum nel lungo periodo.

Poiché la mainnet di Ethereum dovrà registrare meno dati sulle transazioni, una delle esternalità di Optimism è un Ethereum meno intasato. Inoltre, Optimism opera con gli stessi contratti intelligenti compatibili con EVM di Ethereum ed è protetto dalla mainnet di Ethereum, fornendo una soluzione ideale per le nuove DApp su cui costruire.

Optimism vs Arbitrum vs ZK-Rollups

Abbiamo trattato le differenze tra Optimism e Arbitrum nella Guida Definitiva all’Ecosistema Arbitrum.

Tuttavia, ecco un rapido riepilogo delle principali somiglianze e differenze.

Dove Optimism e Arbitrum sono simili

I validatori sono incentivati a comportarsi onestamente attraverso lo staking ETH.

Entrambi impiegano gli stessi rollup ottimistici come soluzione di ridimensionamento.

Entrambi hanno nodi completi , accumulano transazioni di primo livello e nodi di convalida che monitorano lo stato della catena.

, accumulano transazioni di primo livello e lo stato della catena. Entrambi inoltrano solo i calldata con gli hash dei blocchi di rollup confermati alla mainnet.

Entrambe le catene consentono alle DApp di selezionare i propri validatori. Questa convalida locale delle transazioni rispetto alla convalida delle transazioni da parte di tutti i nodi riduce la comunicazione tra i nodi e di conseguenza aumenta il throughput della transazione.

Dove Optimism e Arbitrum sono diversi

La più grande differenza è la risoluzione delle controversie . Arbitrum risolve le controversie off-chain in più round e presenta il risultato finale come transazione. L’Optimism utilizza prove di frode a tutto tondo e le controversie vengono risolte a catena. Ecco perché le tariffe del gas su Optimism sono leggermente più alte rispetto ad Arbitrum.

. Arbitrum risolve le controversie off-chain in più round e presenta il risultato finale come transazione. L’Optimism utilizza e le controversie vengono risolte a catena. Ecco perché le tariffe del gas su Optimism sono leggermente più alte rispetto ad Arbitrum. Arbitrum utilizza prove di frode a più colpi . In parole povere, Optimism esegue la prova delle transazioni in un round sulla catena layer-one, Arbitrum lo fa in diversi round.

. In parole povere, Optimism esegue la prova delle transazioni in un round sulla catena layer-one, Arbitrum lo fa in diversi round. Arbitrum utilizza una macchina virtuale Arbitrum mentre Optimism è “solo” compatibile con EVM.

Optimism ha un compilatore Solidity, Arbitrum supporta tutti i linguaggi di programmazione EVM.

L’ecosistema dell’Optimism è significativamente più piccolo ($ 1,5 miliardi contro $ 300 milioni di valore totale bloccato).

Dove l’Optimism e gli ZK-rollup sono diversi

I rollup ottimistici hanno periodi di prelievo più lunghi a causa del loro modello di sicurezza (una settimana contro minuti).

I rollup ottimistici sono meno complessi dal punto di vista tecnologico perché non impiegano una tecnologia matematicamente complessa.

L’Optimism ha costi del gas più elevati rispetto agli strati-due basati su ZK.

L’esecuzione EVM su Optimism è più semplice che su catene ZK.

I costi di calcolo off-chain sono più alti sull’Optimism.

Optimism Investitori e Roadmap

Optimism ha lanciato la sua prima testnet nel 2019 e la prima testnet compatibile con EVM nel 2020. La mainnet Optimism e la mainnet compatibile con EVM sono state lanciate nel 2021. Nel giugno 2022, Optimism ha rilasciato il suo token OP tramite un airdrop molto atteso. L’allocazione dei token è descritta nel portale della comunità di Optimism. Una cosa interessante da notare è l’inclusione del finanziamento dei beni pubblici, che mira a premiare i membri pubblici che contribuiscono al protocollo Optimism, ed è una parte importante dell’Optimism Collective.

Optimism ha attualmente più di 50 applicazioni decentralizzate in esecuzione sulla sua catena. Come parte della roadmap, Optimism prevede di:

Introduci prove di errore di nuova generazione che migliorano la sicurezza on-chain.

Decentralizzazione del sequencer, in modo che chiunque nella rete possa partecipare come produttore di blocchi.

Più decentralizzazione e rollup sharded nel 2023.

L’Optimism ha raccolto un totale di $ 28,5 milioni in due round di investimento. Il primo round è stato un seed round, raccogliendo $ 3,5 milioni guidati da Paradigm e IDEO CoLab Ventures. Il round di finanziamento di serie A nel febbraio 2021 guidato da a16z ha raccolto $ 25 milioni.

Come usare l’Optimism su Ethereum

Puoi utilizzare la blockchain Optimism di Ethereum con i seguenti passaggi:

Collegati all’Optimism Bridge ufficiale o usa uno dei ponti da e per Optimism. Trasferisci ETH a Optimism. Aggiungi la rete Optimism al tuo portafoglio. Accedi alle DApp sull’Optimism nell’ecosistema dell’Optimism.

Il token OP e Airdrop

Il 31 maggio 2022, Optimism ha lanciato il suo token OP, rendendolo uno dei più grandi airdrop della storia. Tuttavia, il prezzo del token è crollato rapidamente, poiché gli utenti hanno avuto problemi a rivendicare il loro airdrop promesso. Anche se Optimism ha risolto il problema, OP continua a scambiare circa $ 0,50, ben al di sotto del suo prezzo di quotazione, in mezzo a un più ampio crollo del mercato delle criptovalute. Per ulteriori informazioni sulla tokenomics di OP, vai alla pagina del token OP.

Il miglior DEX sull’Optimism

I migliori scambi decentralizzati (DEX) su Optimism sono:

Uniswap: il pioniere del meccanismo AMM.

Curve: un enorme scambio di stablecoin.

ZipSwap: uno swap nativo efficiente in termini di gas.

Perpetual Protocol: un DEX per il trading di futures.

Uniswap

Uniswap (UNI) è il più grande DEX di TVL sull’Optimism ($ 30 milioni al momento della scrittura). Uniswap è principalmente noto per essere uno dei primi DEX a offrire trading con un modello di market maker automatizzato (AMM). Uniswap è disponibile anche su Arbitrum, Polygon e, naturalmente, Ethereum.

Curve

Curve (CRV) è una stablecoin DEX e uno degli scambi più importanti per lo scambio di stablecoin. È uno dei più grandi scambi decentralizzati sull’Optimism con un TVL di oltre $ 23,5 milioni al momento della scrittura. Curve è diventato popolare attraverso il suo modello AMM e ha integrazioni con tutte le blockchain pertinenti.

ZipSwap

ZipSwap (ZIP) è uno swap nativo più efficiente in termini di gas che garantisce le commissioni più basse possibili sugli swap di token per rollup ottimistici. Grazie ai miglioramenti tecnici dell’Uniswap V3 AMM, Zipswap è in grado di fornire una migliore liquidità a un minore slittamento.

Perpetual Protocol

Perpetual Protocol (PERP) è uno scambio decentralizzato per il trading di perpetui e futures. Invece di fare trading su scambi centralizzati con un modello di portafoglio ordini, i trader possono negoziare in modo non custodiale e contro un market maker automatizzato. Tutte le operazioni sono registrate on-chain, anche se la loro esecuzione avviene su una sidechain senza gas.

Ciò consente a Perpetual Protocol di essere uno degli scambi perp più efficienti e ricercati sul mercato e lo ha aiutato ad attirare investimenti da diversi sostenitori come Binance Labs. Su Optimism, Perpetual Protocol vanta un TVL di oltre $ 31,2 milioni, rendendolo uno dei più grandi scambi nell’ecosistema.

Synapse

Synapse (SYN) è un ponte cross-chain che collega Optimism ad altre blockchain di livello uno come Ethereum. Synapse è garantita da validatori di calcolo multi-parte cross-chain e alimentata dal token Synapse SYN, che viene utilizzato come incentivo per i fornitori di liquidità e un sussidio per le commissioni sul gas.

Synapse si espande anche attraverso altre catene di livello uno e livello due e offre anche swap di token e pool di liquidità. Il valore totale bloccato nell’ecosistema dell’Optimism è vicino a $ 5 milioni.

Hop Exchange

Hop Exchange (HOP) collega reti di secondo livello come Optimism e Arbitrum con Ethereum. Come su Synapse, gli utenti possono trasferire token quasi istantaneamente utilizzando Hop Exchange, senza dover attendere più giorni. Ciò è reso possibile dall’interconnettività di Hop con altre reti, che consente di spostare le risorse per fornire l’asset desiderato sul primo livello.

Hop Exchange utilizza anche market maker automatizzati per scambiare tra ogni token e il token canonico corrispondente su ciascun rollup per riequilibrare la liquidità attraverso la rete. Hop exchange ha oltre $ 5,7 milioni in TVL su Optimism e recentemente ha condotto un airdrop del suo token HOP.

I migliori protocolli di prestito sull’Optimism

I migliori protocolli di prestito sull’Optimism sono:

Aave: un mercato monetario popolare.

Stargate Finance: un protocollo di liquidità completamente componibile.

dForce: un protocollo di infrastruttura DeFi.

Velodrome: un protocollo di incentivazione della liquidità.

QiDao: un protocollo di prestito a tasso zero.

Aave ·

Aave (AAVE) è un protocollo di mercato monetario DeFi e una piattaforma di prestito che consente agli utenti di prendere in prestito e prestare diverse risorse crittografiche. Gli utenti possono depositare le loro risorse crittografiche in diversi pool di liquidità e guadagnare interessi su di loro o prendere in prestito contro le loro partecipazioni crittografiche esistenti come garanzia.

Aave è molto popolare in diversi ecosistemi blockchain e vanta oltre $ 8 milioni di valore totale bloccato sull’Optimism.

Stargate Finance

Stargate Finance (STG) è un protocollo di liquidità completamente componibile, che consente agli utenti di trasferire risorse attraverso blockchain e accedere ai pool di liquidità unificati del protocollo con una finalità immediata garantita.

I prodotti chiave di Stargate sono i trasferimenti cross-chain, la fornitura di liquidità al suo protocollo Omnichain, l’agricoltura di rendimento per i premi STG e lo staking per ricevere veSTG, il token di governance del protocollo. Sebbene Stargate Finance non sia così popolare su Optimism come lo è su Arbitrum, ha ancora oltre $ 7 milioni in TVL da mostrare per se stesso.

dForce

dForce (DF) si impegna a fornire l’infrastruttura DeFi nel web3 attraverso servizi di prestito, trading e staking. Come DAO guidato dalla comunità con dForce USD (USX) come stablecoin al centro della sua matrice di protocollo, dForce implementa un modello basato su pool e vault con una politica di tassi di interesse ibridi per scalare la sua stablecoin algoritmica. Inoltre, dForce ha integrazioni da protocollo a protocollo e un ponte cross-chain per facilitarne l’adozione.

Come parte della sua soluzione DeFi all-in-one, dForce fornisce anche servizi di prestito, staking, trading e bridge.

Velodrome

Velodrome Finance (VELO) è un protocollo di incentivazione della liquidità per l’Optimism. Velodrome si espande sulla base costruita da Solidly Exchange, uno scambio decentralizzato di protocolli. Ha lo scopo di fornire ai protocolli la propria liquidità e garantire una migliore interoperabilità tra i protocolli DeFi nell’ecosistema Optimism.

QiDao ·

QiDao (QI) è un protocollo di prestito crittografico a tasso zero con prestiti stablecoin a tasso zero. Gli utenti possono creare un vault, dove depositano le loro garanzie e prendono in prestito stablecoin contro di esso.

Come protocollo stablecoin autosufficiente, governato dalla comunità e decentralizzato, i prestiti sono garantiti avendo più valore totale bloccato rispetto al debito emesso.

Le migliori DApp sull’Optimism

Alcune delle migliori DApp sull’Optimism includono:

Synthetix: un protocollo di asset sintetici.

Lyra: un protocollo di opzioni decentralizzato.

Beethoven X: una piattaforma di investimento decentralizzata.

Aelin: un protocollo di raccolta fondi decentralizzato.

Synthetix

Synthetix (SYN) è un protocollo di liquidità derivato che consente la creazione di asset sintetici sulla blockchain. Synthetic offre esposizione ad asset del mondo reale come azioni con strumenti on-chain. I suoi prodotti principali includono futures perpetui decentralizzati e versioni sintetiche di titoli tecnologici e materie prime come l’oro. Il prezzo delle attività sottostanti è tracciato attraverso oracoli.

I token SNX fungono da garanzia per le attività sintetiche coniate e vengono bruciati quando una posizione viene liquidata. Synthetix è il più grande protocollo sull’Optimism con un TVL di oltre $ 100 milioni.

Lyra

Lyra (LYRA) è un protocollo di opzioni decentralizzato con un modello di prezzi aggiustato per l’inclinazione. Grazie al suo input di volatilità dinamica alle opzioni di prezzo, Lyra può fornire liquidità più profonda rispetto ai protocolli della concorrenza, producendo più volume di scambi per i trader e commissioni più elevate per il protocollo. Lyra è il protocollo di opzioni più popolare sull’Optimism con un valore totale bloccato di oltre $ 18 milioni.

Beethoven X

Beethoven X (BEETS) è una piattaforma di investimento decentralizzata one-stop che offre pool di investimento ponderati. Gli utenti possono riscuotere commissioni dai trader che ribilanciano i loro portafogli seguendo le opportunità di arbitraggio. Inoltre, i nuovi token possono avviare la loro liquidità attraverso pool di bootstrapping di liquidità (LBP), che hanno dinamiche simili al crowdfunding.

Aelin

Aelin (AELIN) è un protocollo di raccolta fondi decentralizzato che consente di raccogliere capitali e fare affari OTC senza il coinvolgimento di venture capitalist. Gli sponsor possono creare pool in cui gli investitori possono depositare fondi per potenziali operazioni.

Ogni accordo ha un programma di vesting opzionale e una volta che uno sponsor e un investitore adatto hanno concordato i termini, il protocollo funge da intermediario senza autorizzazione che fornisce l’infrastruttura per la raccolta di fondi.