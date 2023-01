Shiba Inu raggiungerà $ 1 nel 2030?

La moneta Shiba Inu raggiungerà $1? Sì, è fattibile poiché la leadership di Shiba Inu e la comunità stanno costruendo un ecosistema per guidare l’utilizzo e la combustione dei token. Tuttavia, è probabile che ci vorranno 49 anni da oggi.

Shiba Inu raggiungerà i 10 dollari? No, Shiba Inu non può raggiungere $10

Shiba Inu raggiungerà $ 1 entro il 2030: No, la moneta Shiba Inu non può raggiungere $ 1 entro il 2030

La performance di Shiba Inu

Ultimo 1 mese Shiba Inu: + 34,1%, Eth: +26,7 %

Ultimi 6 mesi Shib: -0.2%, Eth: +0.1%

Ultimo 1 anno Shib: -46,7%, Eth: -37,2%



La moneta Shiba Inu raggiungerà $1? Alcuni scenari statistici

Shiba Inu è una delle criptovalute più dinamiche sul mercato. È uno dei 3 token della casa degli sviluppatori Shia Inu, gli altri due sono Bone e Leash.

Ci sono tre motivi per cui caratterizziamo Shiba Inu come una delle criptovalute più dinamiche sul mercato:

Mentre inizialmente lo abbiamo caratterizzato come un tuttofare, Shib sta gradualmente costruendo un ecosistema che guiderà il consumo di Shib (L2, Metaverse, DAO, DEX e Gaming). In secondo luogo, shib ha una comunità che guida la consapevolezza, l’utilizzo e la combustione delle monete. Una combinazione di questi due fattori rende anche Shib un token sempre più accettato per il pagamento su molte piattaforme.

Shib ha avuto un periodo torrido da quando l’inflazione ha raggiunto il 6%. Gli investitori e i titolari di token vogliono sapere se Shiba Inu può raggiungere $ 1. Sebbene sia un obiettivo simbolico, mostra anche il potenziale del token. Consideriamo alcuni scenari:

Se sembra folle che Shiba Inu sarà a $ 1 tra molti anni, basta guardare Bitcoin.

Bitcoin aveva un prezzo di $ 0,1 nell’ottobre 2010. 12 anni dopo, è 188000 volte superiore.

Quanto costa $ 1 dal prezzo di Shib di oggi? 121.951 volte superiore.

Abbiamo gestito uno scenario semplice in cui ipotizziamo una crescita del 25% ogni anno. E’ possibile? Assolutamente! Soprattutto se la moneta brucia l’1-2% della fornitura ogni anno. Con una crescita del 25% ogni anno, ci vorrebbero 49 anni per raggiungere $ 1.

Leggi il nostro ragionamento nella prossima sezione.

Dai un’occhiata ai nostri altri articoli su Shiba Inu

La moneta Shiba Inu raggiungerà $1? Ragioni favorevoli

Shiba Inu ha avuto uno dei viaggi più straordinari iniziato nel gennaio 2021. Ecco come è cambiato il prezzo di Shiba Inu da dicembre 2020:

31 dicembre 2020 – $ 0,0000000000119 (9 zeri)

– $ 0,0000000000119 (9 zeri) 31 dicembre 2021 -0,00003379 (4 zeri)

-0,00003379 (4 zeri) Dicembre 2022 – $0,000009 (5 zeri)

Il lancio di Shibarium: Shiba Inu è un token emesso sulla blockchain di Ethereum. Le transazioni sulla blockchain ETH sono piuttosto costose a causa del prezzo del gas più elevato. Inoltre, gli sviluppatori e la comunità non vogliono più che la moneta Shiba Inu si chiami Memecoin. Espandendo il loro ecosistema, gli sviluppatori di Shiba Inu stanno lavorando alla propria piattaforma blockchain, Shibarium, che dovrebbe essere lanciata nel 2023. Una volta che Shibarium sarà attivo, Shiba Inu sarà libero dalla blockchain ETH e potrebbe aumentare più velocemente a causa dei costi inferiori e dell’aumento della domanda di token Shib.

Diminuzione del prezzo del greggio: Il prezzo del greggio è stato inferiore a $ 85 nelle ultime settimane. Secondo la nostra analisi, è stato notato che ogni volta che c’era un aumento del prezzo del petrolio greggio, il mercato delle criptovalute si schiantava. Negli ultimi mesi, il prezzo del petrolio greggio è salito alle stelle e si riflette chiaramente nel prezzo delle criptovalute. Tuttavia, nelle ultime settimane, il prezzo del greggio è diminuito e questo sta aiutando il mercato delle criptovalute a riprendersi.

L’inflazione è tornata sotto il 7%: Shiba Inu ha raggiunto il suo livello più alto quando l’inflazione era di circa il 6%. Shib ha continuato a scendere con l’inflazione salita fino al 9%. A dicembre 2022 l’inflazione è scesa al 6,5% e potrebbe scendere ancora di più nei prossimi mesi, il che a sua volta potrebbe essere molto positivo per il mercato delle criptovalute.

Shiba Inu raggiungerà 1 dollaro? Rischi e cautela

La capitalizzazione di mercato di Apple oggi è di $ 2,42 trilioni. Questo è il più alto per qualsiasi azienda oggi. 20 anni fa, la capitalizzazione di mercato di Apple era quasi la stessa di Shiba Inu oggi. Un aumento di 200 volte.

Ethereum ha impiegato 4 anni per aumentare la sua capitalizzazione di mercato da 5 miliardi (come Shiba Inu oggi) a $ 500 miliardi, ma la capitalizzazione di mercato è scesa dal suo picco ed è a $ 160 miliardi oggi.

Mentre l’ascesa di Bitcoin è leggendaria, è anche vero che ci sono pochi altri esempi da emulare per SHIB. Quindi, mentre SHIB $ 1 è possibile, ci sono solo una manciata di casi che supportano la possibilità.

Competizione : Ci sono 17000 criptovalute e forse 10-50 di esse che sono abbastanza differenziate. Shiba Inu, che è iniziato come una moneta meme, ora sta tentando di offrire quasi tutto (pagamenti, DAO, Metaverse, Layer-2 Blockchain, DeFi, ecc.).

: Ci sono 17000 criptovalute e forse 10-50 di esse che sono abbastanza differenziate. Shiba Inu, che è iniziato come una moneta meme, ora sta tentando di offrire quasi tutto (pagamenti, DAO, Metaverse, Layer-2 Blockchain, DeFi, ecc.). Il problema con questa strategia è che le monete più performanti sono quelle che sono fortemente differenziate. Una moneta generalista avrà difficoltà ad aggiungere valore. Inoltre, dal punto di vista del portafoglio, ha senso diversificare le posizioni in più aree

Impossibile eseguire burn oltre un livello : In pratica, è improbabile che così tante monete vengano mai bruciate. Bruciare il 50% o il 99,9999% è impossibile per una serie di motivi. Il primo tra questi è un semplice fatto che non tutti gli investitori sarebbero alla ricerca di rendimenti anormali. Alcuni sarebbero felici di rendimenti molto più bassi e non sarebbero entusiasti di bruciare le loro monete

: In pratica, è improbabile che così tante monete vengano mai bruciate. Bruciare il 50% o il 99,9999% è impossibile per una serie di motivi. Il primo tra questi è un semplice fatto che non tutti gli investitori sarebbero alla ricerca di rendimenti anormali. Alcuni sarebbero felici di rendimenti molto più bassi e non sarebbero entusiasti di bruciare le loro monete Balene: il prezzo di Shib in passato è stato principalmente guidato dalle balene. Le balene sono venute in soccorso di Shiba in molte occasioni. Questa volta, le balene sembrano aver abbandonato Shib e permesso di prezzo di SHIB in caduta libera. Tuttavia, un dato mostra che SHIB è il più grande altcoin o l’altcoin preferito tra le balene ETH.

Aggiornamento principale: Shibarium verrà lanciato presto?

Shiba Inu sembra avvicinarsi al lancio graduale di uno Shibarium blockchain Layer-2. Come dettagliato in seguito, una blockchain Layer-2 espanderà l’utilizzo di Shiba Inu e lo renderà molto più competitivo di quanto non sia attualmente. Tuttavia, non è stata specificata alcuna tempistica per il lancio.

Alcuni dettagli (ci sono somiglianze con Polygon che è anche un Ethereum Layer-2 Blockchain)

È possibile utilizzare il software Heimdall Validator

Bor sarà responsabile della produzione di blocchi (strato compatibile EVM)

Shibarium Testnet avrà bisogno di token per il test osseo

Il numero di validatori è limitato a 100. Un minimo di 10000 ossa devono essere puntate

On-chain Burn per le transazioni Shiba Inu

Shibaswap si fonde con Shibarium

Punto da notare: Bone e non Shiba Inu Coin verrà utilizzato per effettuare pagamenti di gas su Shibarium

Shiba Inu raggiungerà 1 dollaro nel 2030? Lo scenario di masterizzazione

Per raggiungere $ 1, Shiba Inu dovrà aumentare di 121.951 volte rispetto al prezzo attuale. Questo non è impossibile e ci sono molti modi in cui Shiba Inu Coin può raggiungere $ 1.

Un numero significativo di token dovrà essere bruciato in modo che il prezzo di ogni moneta aumenti.

Ad esempio, ci sono 549 trilioni di monete in circolazione oggi e se dovessimo bruciare il 99,9999% di tutte le monete, il prezzo sarebbe $ 1,15.

Un altro modo per guardarlo è l’attuale prezzo previsto per il 2020 è 0,00016, che si traduce in una capitalizzazione di mercato di $ 88 miliardi. Shib dovrà bruciare il 99,999% di tutte le monete.

La combustione può essere inferiore se molti dei piani di Shib come Metaverse, Shib Swap e partnership di pagamento decollano e consumano molti di questi token.

Previsione Shiba Inu Prezzo 2030

Mentre ci sono numerosi fattori imprevedibili sia micro che macro, le proiezioni di Shiba Inu per il 2030 sono ottimistiche.

Shiba Inu Prezzo Previsione 2030 è $0.000178

Shiba Inu Prezzo Previsione 2030 (EUR) è 0.00017

Shiba Inu Prezzo Previsione 2030 (AUD) è 0.00026

Shiba Inu Prezzo Previsione 2030 (INR) è 0.015

Previsione Shib Coin Prezzo 2040

Mentre è difficile prevedere il prezzo tra 18 anni, si prevede che Shiba Inu raggiungerà $ 0,001621 se aumenta del 15% ogni anno..

La moneta Shiba Inu raggiungerà $ 10?

Per raggiungere $ 10, Shiba Inu ha bisogno di crescere di 1.219.512 volte considerando il suo attuale prezzo di mercato di $ 0,0000082.

Inoltre, ha raggiunto il suo massimo storico di $ 0,000088 nel novembre 2021, dove è cresciuto di 13,96 volte in soli quattro mesi.

Considerando la sua crescita passata di 13,96 volte in 4 mesi, possiamo dire che Shiba Inu richiederà più di 29.119 anni, il che non è assolutamente pratico.

Pertanto, non possiamo vedere Shiba Inu raggiungere $ 10.

Aggiornamenti su Shiba Inu burn

Ad oggi, un totale di 410.384.666.023.589 sono stati bruciati.

I 5 articoli più letti su CrowdwisdomLive

Può Luna Classic raggiungere $ 1

Ethereum salirà nel 2023?

Bitcoin raggiungerà $ 100k nel 2023?

Il Gala Token raggiungerà $ 10?

Cardano può raggiungere $ 100?

Il lancio di Shibarium (Layer-2) aiuterà Shiba Inu a salire a $ 1?

Per capire questo, diamo un’occhiata all’elenco di alcune delle migliori blockchain di livello 2 con un token elencato nei CEX.

Polygon Matic (Ethereum)

X immutable (Ethereum)

Loopring (Ethereum)

OMG (Ethereum)

Skale (Ethereum)

Come si sono comportati questi token negli ultimi 12 mesi

Matic: -35.6%

Immutable X: -72,9%

Loopring: -62,3%

OMG: -67,3%

Ad eccezione di Matic, il resto dei token di livello 2 ha sottoperformato Shiba Inu. Matic ha sovraperformato gli altri token sulla forza della sua scala, partnership e finanziamenti.

In che modo Shiba Inu é meglio di Matic?

Ci sono due vantaggi principali di Shiba Inu rispetto a Matic

Shiba Inu è una moneta molto più popolare di Matic. Dati i suoi valori unitari, Shib Ownership è più diffuso (1,2 milioni di indirizzi) di Matic (0,58 milioni di indirizzi). Quindi qualsiasi aggiornamento a Layer-2 dovrebbe spingere Shiba Inu Market Cap più vicino a Matic (Matic è attualmente più alto del 55% sulla capitalizzazione di mercato) La comunità Shiba Inu è una delle comunità più attive sui social media che offre a qualsiasi nuovo servizio o lancio di prodotti un supporto massiccio. Un layer-2 potrebbe aiutare ulteriormente questo processo.

Una volta lanciato Shibarium, il potere del marchio delle monete Shiba Inu attirerà numerose app disponibili su Shibarium che a loro volta guideranno la domanda di token Shiba Inu. Queste app potrebbero includere app basate su NFT e grandi lettori DeFi. Quindi, indipendentemente dall’utilità complessiva delle criptovalute, la capitalizzazione di mercato di Shiba Inu e Polygon Matic non può essere sostanzialmente diversa l’una dall’altra. Ciò implica un enorme rimbalzo ogni volta che Shibarium è completamente implementato. Giusto per essere sicuri, questa è una possibilità teorica e valutazioni più specifiche possono essere fatte una volta lanciato Shibarium.

Tuttavia, questo conterebbe solo come un piccolo passo verso 1 dollaro. Ma molte di queste azioni ogni anno, ma numerosi di questi dossi in un periodo di 15-20 anni potrebbero portare Shiba Inu più vicino a $ 1 rapidamente.

Gli NFT sono il futuro di Shiba Inu?

La collaborazione NFT di Shiba Inu con Bugatti apparentemente è andata esaurita in 4 minuti. Con Shibarium in arrivo, Shiba Inu dovrebbe concentrarsi sul diventare un grande giocatore NFT piuttosto che entrare in contratti intelligenti o DeFi?

Ecco perché Shiba Inu dovrebbe usare Shibarium per diventare un grande attore nello spazio NFT piuttosto che aggrovigliarsi in DeFi o contratti intelligenti

Shiba Inu è entrato nel gioco attraverso Shiba Eternity. Ci sono 15k recensioni sul Google Playstore (valutazione di 4.3) e altre 4k recensioni su Apple Appstore. Shiba Eternity è un gioco orientato al collezionabile (NFT). Altri giochi di questo tipo potrebbero essere lanciati direttamente o in collaborazione / partnership con altre società di gioco basate su NFT Shiba Inu ha già venduto terreni nel suo progetto Metaverse. Mentre le tempistiche per il suo lancio non sono chiare, Metaverse è estremamente NFT amichevole Mentre Ethereum è un giocatore enorme nello spazio NFT e Solana è secondo, la maggior parte degli altri sono giocatori molto piccoli, Shiba Inu ha abbastanza forza del marchio per iniziare al 3 ° posto. In effetti, i giocatori riluttanti a passare da Solana a Polygon sarebbero abbastanza aperti a trasferirsi a Shiba Inu

Tutto sommato, Shiba Inu è in una posizione migliore per essere un grande giocatore negli NFT che nella DeFi o nei contratti intelligenti.

Ecco perché Dogecoin è meglio di Shiba Inu

Bitpay ha incluso Shiba Inu nel dicembre 2021, Dogecoin è stato incluso da Bitpay nel marzo 2021. Entro la fine del 2022, Dogecoin ha costituito il 9,8% di tutti i pagamenti tramite Bitpay mentre Shiba Inu ha costituito lo 0,15% di tutti i pagamenti. Non solo, i pagamenti Shiba Inu sono scesi dallo 0,5% di quota nell’agosto 2022 allo 0,15% di oggi. I pagamenti di Dogecoin sono aumentati di 1 punto percentuale durante quel periodo.

Nello stesso periodo, il prezzo di Doge è aumentato del 26,4% mentre il prezzo di Shiba Inu è sceso del 4,6%

Shiba Inu può raggiungere 1 dollaro? Conclusione

Shiba Inu può certamente raggiungere $ 1 nei prossimi 50 anni se vengono bruciati abbastanza gettoni e Shiba Inu implementa l’intera gamma di sviluppi che sono stati promessi. Inoltre, il contesto macroeconomico dovrebbe rimanere per lo più favorevole durante questo periodo.

Come acquistare Shiba Inu?

Shiba Inu, la criptovaluta basata su Ethereum sta guadagnando ogni giorno che passa. Come la maggior parte degli Altcoin, Shiba Inu ha passaggi simili per l’acquisto. Ecco i passaggi per “Come acquistare Shiba Inu”:

Trovare uno scambio crittografico con monete Shiba Inu elencate Creare un account con Exchange Verifica la tua identità Finanzia il portafoglio Effettua l’acquisto

Dove acquistare Shiba Inu Coin?

Ci sono diverse piattaforme dove è possibile acquistare Shiba Inu. Alcuni famosi scambi che offrono Shiba Inu sono Binance, Crypto.com, Atomic Wallet, Voyager, SevenB e KuCoin.