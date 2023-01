Previsione StormX 2023, 2025 e 2030

StormX è un’app mobile e un’estensione del browser che fornisce cashback (in criptovaluta) ai suoi utenti per i loro acquisti online. È una delle prime soluzioni basate su criptovalute che fornisce cashback in criptovaluta per effettuare acquisti in valute legali.

Fornisce anche cashback fino all’87,5% per alcuni degli acquisti a seconda del negozio online e del livello di iscrizione a StormX. Dopo la pandemia di Covid-19, c’è stata un’impennata nell’e-commerce globale perché lo shopping online era un’alternativa più pratica allora. Tuttavia, nato per necessità, lo shopping online è ormai incluso nei nostri stili di vita quotidiani. Il rapporto afferma che l’e-commerce globale crescerà ad un tasso del 10,4% entro la fine del 2023.

Di seguito sono riportati i principali casi d’uso primari della moneta STMX:

Gli utenti possono puntare i loro token STMX e guadagnare premi in cambio.

I token STMX possono essere utilizzati per effettuare acquisti online e guadagnare ancora più cashback con StormX.

Tenere i token STMX nei portafogli fornisce agli utenti l’accesso a iscrizioni di livello superiore all’interno della piattaforma StormX e quindi li aiuta a ottenere maggiori premi sui loro acquisti online.

Cosa differenzia StormX (STMX)?

StormX è unica di per sé perché è la prima piattaforma di cashback crittografico in cui gli utenti possono guadagnare cashback (o premi) sui loro acquisti fiat online. Inoltre, gli utenti possono integrare perfettamente questa piattaforma con i loro acquisti quotidiani. In secondo luogo, è disponibile in 1000 + negozi online che offrono un numero enorme di opzioni tra cui gli utenti possono scegliere.

Ora la domanda importante è “C’è qualche utilità effettiva di StormX?” Bene, STMX è proprio come qualsiasi altro token crittografico che gli utenti possono puntare e guadagnare premi in cambio. Inoltre, è un token ERC-20 e quindi può essere integrato con contratti intelligenti e Dapps anche su Ethereum. Quindi, STMX serve allo scopo di crittografia.

Tuttavia, c’è di più. Come abbiamo discusso, la piattaforma StormX consente agli utenti di guadagnare criptovaluta mentre fanno acquisti online. E possono farlo su un certo numero di siti Web noti (come discusso sopra), quindi, la crittografia StormX sembra promettente nei suoi casi d’uso.

Si noti che gli utenti possono ritirare i loro token guadagnati da StromX una volta che hanno un minimo di $ 0,80 come saldo cashback. Pertanto, può essere un buon modo di reddito passivo per gli utenti.

Partnership con StormX

StormX è partner di 1000+ negozi online, tra cui Nike, eBay, Adidas, Macy’s, Sonos, Nike, Samsung, Lego, Shopee e Lazada.

Previsione StormX Prezzo 2023: STMX raggiungerà $1?

La moneta STMX ha attualmente un prezzo di $ 0,005, il che significa che dovrà crescere di 200 volte per raggiungere un livello di prezzo di $ 1. Si noti che ha raggiunto il suo valore più alto di tutti i tempi subito dopo il suo lancio nel 2017, tuttavia, il prezzo è sceso molto prima di quanto non abbia raggiunto lì. Quindi, sarebbe giusto considerare il suo secondo prezzo più alto di tutti i tempi (cioè $ 0,08) che ha raggiunto nell’aprile 2021 ed è cresciuto di 30,76 volte in soli quattro mesi.

Pertanto, considerando la sua crescita di 7,69 volte in un mese, possiamo dire che la moneta STormX ha bisogno di poco più di 32 mesi per raggiungere $ 1. Tuttavia, l’attuale situazione di mercato di liquidità e inflazione non è a favore del mercato delle criptovalute (incluso StormX). Pertanto, STMX non può nemmeno raggiungere tale valore nel tempo calcolato. Quindi, raggiungere $ 1 non è sicuramente un obiettivo facile per la moneta StormX come sembra.

Previsione StormX Prezzo 2023: STMX raggiungerà $10?

Per raggiungere un livello di prezzo di $ 10, STMX deve crescere di 2.000 volte considerando il suo attuale prezzo di mercato di $ 0,005.

Come abbiamo discusso in precedenza, StormX è cresciuto di 7,69 volte in un mese nel 2021, richiede un minimo di 325 mesi (circa 27 anni) per raggiungere $ 10.

Pertanto, aspettare 27 anni affinché STMX raggiunga $ 10 non è pratico in primo luogo e in secondo luogo, le attuali condizioni di mercato di liquidità e inflazione non possono consentire che ciò accada nel tempo calcolato.

Pertanto, non ci si può aspettare che la moneta StormX raggiunga $ 10.

Previsione StormX Prezzo 2023-2030

La previsione di prezzo di StormX per il 2023 è di US$ 0,0102

La previsione StormX Prezzo 2024 è US$ 0,0132

La previsione di prezzo di StormX per il 2025 è US$ 0,0180

La previsione di prezzo di StormX per il 2026 è US$ 0,0245

La previsione di prezzo di StormX per il 2027 è US$ 0,0295

La previsione di prezzo di StormX per il 2028 è US$ 0,0397

La previsione di prezzo di StormX per il 2029 è US$ 0,0539

La previsione di prezzo di StormX per il 2030 è US$ 0,0774

Previsione STMX Prezzo Oggi

Prospettive generali Parzialmente positivo 1. La saggezza del mercato Positivo 1a. Dati di mercato Positivo 1b. Raccomandazione tecnica Neutrale 2. La saggezza della folla Neutrale 2a. Buzz sui social media Stabile 2b. Sentimento dei social media Neutrale

Cronologia dei prezzi di StormX (STMX)

Cerchiamo prima di esaminare la cronologia dei prezzi del token STMX negli ultimi mesi per prevedere se può salire o scendere nei prossimi mesi. Si noti che le sue prestazioni negli ultimi mesi possono aiutarci a ottenere il contesto richiesto per il futuro. Discutiamone:

Sopra c’è il suo grafico per 1 anno e come possiamo vedere che il prezzo di mercato del token STMX, un anno fa, era di $ 0,018. Quindi, c’è un calo di oltre il 77,8% del suo prezzo in un anno, considerando il suo prezzo attuale di $ 0,004. Inoltre, ci sono stati numerosi alti e bassi affermando che l’escursione non era davvero continua. Ha persino raggiunto un picco a $ 0,024 durante quel periodo.

Il prezzo del token STMX è diminuito di oltre il 42% in tre mesi (anche se l’aumento non è stato coerente), tenendo presente che il suo prezzo 3 mesi fa era di $ 0,0069. Tuttavia, il suo prezzo ha raggiunto un picco a $ 0,0073 durante questo periodo (come illustrato di seguito).

Il valore più alto di tutti i tempi di STMX è di $ 0,18 che ha raggiunto nel gennaio 2018. Successivamente, il prezzo ha iniziato a scendere e attualmente ha un prezzo di $ 0,004 (ancora una volta il calo non è stato coerente durante l’intero periodo). Inoltre, il suo prezzo di mercato un mese fa era di $ 0,0052. Significa che da allora è diminuito di oltre il 23%.

Si noti che l’STMX è in calo del 97,8% rispetto al suo prezzo più alto di tutti i tempi, il che significa che ha un enorme margine di crescita in futuro.

Previsione del prezzo delle monete StormX (STMX): tokenomics STMX

STMX è il token nativo di StormX ed è un token ERC-20, il che significa che si basa sulla blockchain di Ethereum. Essendo un token ERC-20, il token STMX è ampiamente scambiabile e può anche essere integrato in applicazioni decentralizzate sulla rete Ethereum.

STMX ha una fornitura massima di 12.500.000.000 di monete, l’80% delle quali sono già in circolazione.

Nota che StormX, nel 2017, ha coniato token STORM e, successivamente, il ticker è stato cambiato in STMX.

Dove puoi acquistare monete StormX (STMX)?

La moneta StormX può essere acquistata su numerosi importanti scambi crittografici centralizzati come Binance, KuCoinm Bittrex, Gate.io, Bitvavo, Upbit, WazirX e uno scambio crittografico decentralizzato, ovvero UniSwap.