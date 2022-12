Shiba Inu è un token meme creato come alternativa a un altro token meme Dogecoin. Il prezzo di Shiba Inu è crollato regolarmente e ora è inferiore a $ 0,000010. Pertanto, sorge una domanda: Shiba Inu è un investimento sicuro o Shiba Inu scenderà ulteriormente?

Saremo molto cauti quando risponderemo a questa domanda poiché investire in criptovalute include finanze e consigli sbagliati potrebbero portare a enormi perdite finanziarie.

Mentre c’è stato certamente un tempo in cui Shiba Inu ha mostrato tonnellate di potenziale, è passato un po ‘di tempo da quando è successo. È stato in costante declino per tutto il 2022 e non sembra che si riprenderà presto. È un’altra ragione per cui così tanti analisti sono ribassisti su Shiba Inu.

Shiba Inu ha avuto uno dei viaggi più straordinari iniziato nel gennaio 2021. Ecco come è cambiato il prezzo di Shiba Inu da gennaio 2021:

31 dicembre 2020 – $ 0,0000000000077

– $ 0,0000000000077 31 gennaio 2021 – $ 0,00000000050

– $ 0,00000000050 31 marzo 2021 – $ 0,0000000056

– $ 0,0000000056 30 aprile 2021 – $ 0,0000020

– $ 0,0000020 Ottobre 2022 – $ 0,000012

Novembre 2022 – $ 0,000008

Shiba Inu scenderà ulteriormente: fattori che influenzano il prezzo di Shiba Inu

Balene: Il prezzo di Shib in passato è stato principalmente guidato dalle balene. Le balene sono venute in soccorso di Shiba in molte occasioni. Questa volta, le balene sembrano aver abbandonato Shib e permesso al prezzo di SHIB di cadere liberamente. Tuttavia, un dato mostra che SHIB è il più grande altcoin o l’altcoin preferito tra le balene ETH. Sforzi di sviluppo: Attualmente il team SHIB sta implementando molti dei piani delineati in precedenza. Tuttavia, nessuno di essi è stato effettivamente pienamente attuato

Shiba Inu scenderà ulteriormente?

La comunità Shiba Inu ha lavorato per spingere il prezzo di Shib più in alto, ma con l’offerta attuale e le condizioni di mercato è stato impossibile per il prezzo di Shiba Inu aumentare. Dopo che il prezzo è sceso sotto $ 0,0000090, il prossimo supporto di Shiba Inu si attesta a $ 0,0000075. Qualsiasi rottura al di sotto di questo livello farà scendere il prezzo di Shiba Inu alla sua ultima zona di domanda e i prezzi potrebbero scendere fino a $ 0,00000500.

L’attuale condizione di mercato indica che SHIB potrebbe scendere ulteriormente. Affinché Shib esca dal suo attuale slancio ribassista, dovrà rompere i limiti più alti a $ 0,00001300 e $ 0,00001657. Ma è improbabile che accada, quindi, a meno che non ci sia una partecipazione attiva delle balene, il prezzo di Shiba Inu potrebbe scendere ulteriormente.