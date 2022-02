Shiba Inu (SHIB) può raggiungere un nuovo massimo storico nel 2022?

I trader di criptovaluta osserveranno da vicino per vedere se Shiba Inu (SHIB), che ha guadagnato un’enorme popolarità nel 2021, può scrollarsi di dosso il suo status di token meme e tornare ai massimi storici nel 2022.

SHIB ha mantenuto il suo posto tra le prime 20 criptovalute per capitalizzazione di mercato per qualche tempo, aiutato da un numero crescente di detentori man mano che più investitori al dettaglio entrano nel mercato e trovano l’asset come risultato dell’enorme comunità di utenti dell’asset.

Inoltre, il token ha anche beneficiato della sua accessibilità; le persone che desiderano acquistare Shiba Inu Coin lo troveranno disponibile sulle prime 10 principali piattaforme di criptovaluta, tra cui Binance, Coinbase, KuCoin e Kraken.

Anche CoinGate, Uphold e VirgoCX, tre scambi in rapida crescita e piattaforme di trading crittografico nel settore delle criptovalute, hanno elencato l’asset.

Oltre a ciò, l’asset ha iniziato a trovare applicazioni nel mondo reale, sia che venga utilizzato nei negozi come forma di pagamento o attraverso lo sviluppo di una “Shiba Lands” nel metaverso, token non fungibili (NFT) e masterizzazione per ridurre la quantità, tra molte altre applicazioni che hanno aumentato la sua redditività e aumentato la sua utilità.

SHIB può riguadagnare $ 0,00008?

I trader vogliono vedere SHIB tornare al suo massimo di ottobre di $ 0,00008 e, con i contributi di combustione in corso, molti prevedono che avrà un grande impatto sulla riduzione dell’offerta SHIB, aumentando così il suo prezzo.

In particolare, il prezzo di Shiba Inu è aumentato del 57% dal 6 febbraio all’8 febbraio, con un conseguente massimo di $ 0,0000351. Il consolidamento è iniziato anche quando si è avvicinata la zona di domanda di quattro ore da $ 0,0000274 a $ 0,0000289, formando massimi inferiori.

Per determinare la direzione di SHIB, è necessario prima identificare questa barriera. La chiusura della candela a quattro ore al di sotto di $ 0,0000274 invaliderà il fondo causando la creazione di un minimo inferiore. Affinché una correzione del 15% al livello di supporto di $ 0,0000235, questo sviluppo deve prima avvenire.

Il modello Global In/Out of the Money (GIOM) sviluppato da IntoTheBlock fornisce supporto a questa nozione ribassista a breve termine per il prezzo dei token meme.

Questo indicatore on-chain indica che il prossimo livello di supporto stabile è compreso tra $ 0,0000150 e $ 0,0000220, con un intervallo compreso tra $ 0,0000150 e $ 0,0000220. Dato che un totale di circa 134.230 indirizzi ha acquisito un totale di 502,58 trilioni di token SHIB in questa transazione.

Se il prezzo scende agli intervalli precedentemente specificati, è probabile che questi titolari raccolgano ancora più token, ed è anche probabile che sia qui che lo SHIB creerà una base durante un crollo.

D’altra parte, se questo scenario dimostra che la tesi ribassista non è corretta, segnala che i rialzisti sono al comando e probabilmente riporteranno il prezzo di Shiba Inu sopra $ 0,00004.

SHIB 2022 previsione prezzo

Infine, il trader di criptovalute e conduttore del podcast The Wolf Of All Streets, Scott Melker, ha sottolineato che i possessori di SHIB per più di un anno hanno recentemente aumentato le loro partecipazioni nell’ultimo mese in tandem con l’accumulo di balene; ha osservato che:

“Gli indirizzi che sono stati conservati per oltre un anno, hanno aumentato il loro saldo SHIB negli ultimi 30 giorni di circa il 32,48%. E sembra che l’appetito istituzionale o di balena sia aumentato di recente”.

Melker ha anche osservato che grandi transazioni del valore di oltre $ 100.000 rivelano il livello di attività istituzionale on-chain.

Ha detto:

“Il volume di queste transazioni è aumentato considerevolmente questa settimana [7 febbraio], registrando un massimo di più mesi. Un totale di $ 389,89 milioni sono stati scambiati, ma ciò che è più interessante è che queste transazioni rappresentano l’81% del volume totale SHIB on-chain. “

Alla luce del crescente uso di criptovalute sul mercato, esiste la possibilità che SHIB possa tornare, o forse superare, i suoi massimi storici nel 2022.

Quando la speculazione è diventata dilagante, SHIB ha assistito a massicci guadagni nel 2021, poiché il mercato ha visto una quantità significativa di attività speculative. Nonostante ciò, c’è sempre la possibilità di drastiche correzioni dei prezzi, in particolare dato il gran numero di balene SHIB che si sono accumulate sul mercato di recente.

Nonostante ciò, mentre il sentimento del mercato si sposta lentamente verso il lato rialzista, con nuovi utenti che dovrebbero entrare nello spazio crittografico nei prossimi anni e con piattaforme leader come Robinhood che non hanno ancora quotato SHIB, la moneta meme ha tutte le opportunità di tornare ai massimi precedenti quest’anno, ma questo è ancora speculativo a questo punto.