Come acquistare Meebits | Una guida passo-passo

Meebits può essere memorizzato in un Portafoglio Metamask. Metmask è un portafoglio con Android, iOS e diverse estensioni del browser disponibili e supporta oltre 5.000 criptovalute tra cui Meebits NFT. Metamask consente agli utenti di interagire in modo sicuro con mercati come OpenSea che utilizzeremo per acquistare Meebits.

Metamask con entrambe le versioni mobile e desktop è estremamente conveniente, ma può anche essere meno sicuro a causa del modo in cui vengono gestite le frasi di recupero e le chiavi private. Prendi in considerazione un portafoglio hardware Ledger se sei seriamente interessato alle criptovalute. A nostro parere è essenziale installare un portafoglio desktop solo su una macchina pulita e sicura che ha poco o nessun accesso a Internet. I portafogli mobili sono spesso considerati da alcuni come più sicuri a causa del fatto che il malware non è così diffuso sui sistemi operativi mobili.

Meebits può essere conservato nel tuo portafoglio Metamask insieme a qualsiasi altro NFT Ethereum che potresti detenere. Dopo aver inviato alcuni ETH al tuo indirizzo Metamask, passa al passaggio successivo.

Acquista Meebits su Opensea

Poiché OpenSea ti consente di acquistare Meebits on-chain, è importante comprendere le funzioni e i costi coinvolti nell’acquisto di Meebitss. Innanzitutto, collega il tuo portafoglio Metamask a OpenSea facendo clic sull’icona del portafoglio in alto a destra della pagina.

Segui le istruzioni per accedere a OpenSea con la tua Metamask.

Una volta effettuato l’accesso, vai alla pagina Meebits su OpenSea per sfogliare i Meebitss in vendita. OpenSea filtrerà automaticamente il “prezzo minimo” che include le offerte correnti e i prezzi richiesti per Meebitss. Per acquistare un Meebits, fai clic su quello che desideri acquistare e fai clic su “Acquista ora”, OpenSea ti guiderà quindi attraverso una serie di tasse sul gas che devono essere pagate prima che il Meebits sia tuo.

Una volta acquistato un Meebits, questo viene automaticamente memorizzato nel tuo portafoglio Metamask e può quindi essere rimesso in vendita o inviato a un altro indirizzo Ethereum in qualsiasi momento. Gli NFT sono proprio come qualsiasi altro token ERC20 che potresti aver inviato in passato e possono essere visualizzati su Etherscan o accessibili tramite altri portafogli supportati da Ethereum come Trust Wallet e Math Wallet.

Mantieni i tuoi Meebits al sicuro

Alcuni NFT possono diventare molto popolari e quindi preziosi durante la notte, quindi è importante conservare i tuoi Meebit in modo sicuro. Uno dei posti migliori per archiviare NFT è in un portafoglio hardware crittografato come quelli realizzati da Ledger o Trezor. I portafogli hardware utilizzano tecniche di crittografia estremamente sicure per mantenere i tuoi NFT e token al sicuro da sofisticati attacchi di rete o anche semplici truffe di phishing che gli utenti che mantengono i loro fondi in un portafoglio software o sito Web possono incontrare. I portafogli hardware consentono persino agli utenti di recuperare fondi tramite una frase di seme mnemonico nel caso in cui il portafoglio venga rubato, danneggiato o altrimenti compromesso.

Sia Ledger che Trezor hanno modelli entry level disponibili per circa $ 50- $ 60 USD con il Ledger Nano S che è il miglior performer a tutto tondo in termini di funzionalità per il prezzo. Entrambi i portafogli hardware sono in grado di memorizzare Meebits, mantenendolo offline e sicuro.

Traccia il prezzo del pavimento Meebits

Se vuoi scambiare Meebitss o ottenere il miglior prezzo al momento giusto, siti come NFTPriceFloor possono aiutarti a tenere traccia dei dati di vendita, incluso il prezzo minimo di NFT popolari come Meebits. Il prezzo minimo di un NFT è uguale al prezzo più basso per cui si è elencati. Tieni presente che a causa dei tratti e della rarità dei singoli Meebitss, pagare il “prezzo minimo” non significa sempre che finirai con uno raro.

Nell’immagine seguente possiamo vedere che il prezzo minimo di Meebitss può fluttuare nel tempo proprio come qualsiasi altra criptovaluta o azione. La volatilità può aumentare a causa della rigorosa offerta di alcuni NFT in cui, ad esempio, ne vengono creati solo 10.000.

A differenza delle normali criptovalute, le NFT possono essere difficili da valutare a causa del fatto che spesso non hanno alcun modello di business o utilità token. I trader e gli investitori in NFT spesso li equiparano a opere d’arte in cui il prezzo può fare molto affidamento sull’artista, sulla comunità e sull’hype in quel momento.

Traccia la rarità e la classifica dei tuoi Meebits

Quando stai cercando di acquistare un Meebits da OpenSea o da qualsiasi altro mercato NFT, può pagare per ricercare la rarità dei tratti dei Meebits che stai acquistando in quanto ciò può avere un enorme impatto sul prezzo che qualcuno pagherà per questo una volta che quei tratti sono rari sul mercato aperto. Siti come rarity.tools esistono per aiutare acquirenti e venditori a valutare il loro NFT in base alla rarità e al rango.

Nell’immagine seguente possiamo vedere Meebitss classificato su una gamma di tratti come Sfondo, Accessori, Cappelli, ecc. Proprio come la raccolta di carte, alcuni NFT avranno tratti speciali che li rendono più preziosi di altri, il che può comportare un prezzo di apprezzamento più rapido o abilità speciali nei giochi che forniscono loro utilità.

Prima di pagare il “prezzo minimo” per un Meebits perché è il più economico disponibile sul mercato aperto, considera l’utilizzo di strumenti di classificazione per trovare un valore di ciò che stai acquistando.

Unisciti a The Meebits Discord / Community

Discord ha dimostrato di essere l’applicazione di chat / community preferita per gli NFT. Progetti come Meebits spesso pubblicano notizie o eventi imminenti nei canali sul loro Discord e l’app è un ottimo modo per gli artisti di comunicare direttamente con i membri.

Alcuni dei trader e investitori NFT di maggior successo useranno Discord come modo principale per scoprire nuovi artisti e team pieni di talento. Se stai pensando di acquistare e NFT come Meebits, è meglio controllare prima con la loro comunità su Discord per valutare attività, eventi imminenti, omaggi, gocce, ecc.

Visita il Discord ufficiale di Meebits e unisciti alla community.