Shiba Inu sta morendo?

Gli esperti prevedono che Shib potrebbe raggiungere lo zero nel prossimo futuro, ma Shib ha sovraperformato le criptovalute a grande capitalizzazione di mercato negli ultimi 5 giorni. Recentemente un sondaggio di esperti ha previsto che Shiba Inu nel prossimo futuro andrà a zero.

Secondo il sondaggio, gli esperti hanno previsto che le speranze di un aumento di Shiba Inu sono desolanti e quelli che detengono la moneta dovrebbero venderla immediatamente. L’argomento era che Shib essendo una moneta meme, l’hype alla fine si spegnerà e il valore andrà a zero. L’argomento era che SHIB non stava aggiungendo alcun valore e gli investitori alla fine se ne sarebbero stancati.

Shiba Inu è attualmente scambiato a poco più di 0,0000010 dollari con una capitalizzazione di mercato di circa 6 miliardi di dollari ed è la 14a criptovaluta più grande in termini di classifica della capitalizzazione di mercato.

Negli ultimi 5 giorni, SHIB ha sovraperformato maggiormente il fiore all’occhiello Crypto cioè Bitcoin di quasi il 6%.

Perché Shiba Inu Non È Morto?

Non è un fatto nascosto che il prezzo di SHIB sia crollato sotto 0,0000010 dollari e ultimamente non c’è stata quasi alcuna ripresa. Da gennaio 2022 SHIB è in calo di quasi il 67%. Tuttavia, SHIB non è morto, le ragioni sono:

Shiba Inu è recentemente diventato l’altcoin preferito dalle balene dei PF. È stato riferito che le aziende SHIB tra le balene ETH sono all’AT. Secondo i Whalestats, le partecipazioni medie di Shiba Inu tra le balene ETH sono 463,5 miliardi di token SHIB. La seconda e più importante ragione per cui il viaggio di SHIB non finirà è l’aumento dei portafogli che detengono SHIB per più di un anno. In passato, si è notato che solo circa l’1 per cento degli investitori SHIB deteneva token SHIB da 1 anno o più. Ora gli ultimi dati di IntoBlock mostrano che ci sono oltre il 22% dei titolari di SHIB che detengono SHIB da un anno o più. Ciò afferma che gli investitori SHIB mantengono i loro beni piuttosto che lasciare il mercato.

Shiba Inu è morto? Il confronto di Terra Luna

I timori per Shiba Inu sono aumentati a causa della recente caduta libera di Terra Luna e il prezzo di Luna dal trading a oltre 80 dollari è sceso a zero. Ma ci sono alcune differenze

Terra era un progetto blockchain che aveva problemi fondamentali con l’ancoraggio dell’USD che è stato attaccato dagli speculatori. Tuttavia, nonostante l’enorme battuta d’arresto, gli sviluppatori di Terra hanno lanciato una nuova versione del token Luna per salvare l’interesse degli investitori

Shiba Inu d’altra parte è una moneta meme che si sta evolvendo in qualcos’altro con sorpresa di molti.

Ironia della sorte, i possessori di Luna Classic hanno replicato la strategia dei detentori di Shiba Inu e costruito una comunità per bruciare Luna Classic. Di conseguenza, anche $LUNC ha avuto un fine settimana decente rispetto ad altre importanti criptovalute, proprio come Shib.

Shiba Inu È Morto? SHIB non è in un posto così brutto, dopotutto

Mentre è vero che SHIB è in calo di quasi il 70% per l’anno, ma lo sono anche Polkadot e Solana. Il Mana decentrale, considerato leader nella categoria Metaverse, è in calo di quasi il 75%. AVAX un’altra blockchain è in calo dell’80%.Anche Matic e CRO stanno sottoperformando SHIB.

Il fatto è che la maggior parte delle criptovalute viene scambiata in ribasso anche a causa del contesto macroeconomico.

Shiba Inu è morto: come gli sviluppatori Shiba Inu pianificano di mantenere in vita Shib?

Il prezzo di Shiba Inu sta crollando e ci sono timori che il progetto vada in LUNA, ma uno degli sviluppatori del token Shiba Inu ha recentemente twittato sulla futura linea d’azione per Shib.

Originariamente twittato da D2G (@NetHogger) il 23 giugno 2022.

$SHIB

Testato il minimo di .00000927

Potenzialmente vuole testare l’intervallo .00002000 successivo

Finora sembra uno dei migliori artisti

Quasi rompendo la media mobile di 4 ore 200 mentre altre monete tra cui $BTC #BTC stanno lottando per rompere la loro media mobile di 50

Shiba Inu Coin è morto: conclusione

Mentre è quasi impossibile prevedere cosa accadrà nel 2030, non c’è dubbio che Shiba Inu e la sua comunità stiano lavorando duramente per aumentare il valore della moneta Shiba Inu. Le partnership di pagamento di alto profilo, così come il lancio di aste Metaverse Land, sono la prova di tale impegno. In secondo luogo, le economie globali si riprenderanno entro la fine dell’anno o il prossimo anno, il che aiuterà monete come Shiba Inu a riprendersi e non morire.