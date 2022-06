Shiboshi e le carte collezionabili nel gioco Shiba Inu: tutto ciò che devi sapere

Il capo del progetto Shiba Inu Shytoshi Kusama ha rivelato una nuova carta collezionabile da includere nel gioco Shiba Inu.

Pubblicando su Twitter, Shytoshi ha condiviso un’immagine della carta da utilizzare nel gioco di carte collezionabili SHIB. Con il gioco ancora sulla buona strada per un lancio già a settembre 2022, questo è sicuro di eccitare i potenziali giocatori che sono anche fan dei giochi di carte.

Ecco una ripartizione dell’ultimo post di Shytoshi.

Shiba Inu Gioco Shiboshi Card

Nel tweet, Shytoshi ha rivelato una carta collezionabile con uno Shiba Inu colpito alla testa con una mazza da baseball – in riferimento al meme BONK con il Doge.

“Finalmente ai fudders: BONK”, ha detto alla fine del tweet. Questo probabilmente si riferisce ai commenti fatti dai titolari all’indomani del fondatore di SHIB Ryoshi che ha cancellato tweet e post.

La sua nuova immagine del profilo è anche una versione 3D dello Shiboshi che verrà lanciato all’interno del prossimo gioco.

Accanto a questo, Shytoshi ha detto che avrebbe usato lo Shiboshi Social Club – un canale Discord solo per i possessori di Shiboshi – in una “missione segreta” per il gioco. In precedenza, hanno aiutato a scegliere il design di queste carte collezionabili, anche se sembrano essere cambiate molto da allora.

Questa scheda probabilmente non è nemmeno il design completo e finale.

Le iterazioni precedenti includevano anche le statistiche di attacco e difesa per ogni carta collezionabile.

Gli NFT Shiboshi giocheranno un ruolo importante nel futuro dell’ecosistema SHIB, inclusa la presenza di una propria zona all’interno del metaverso Shiba Inu. Pertanto, ci aspetteremmo che anche maggiori dettagli sul loro ruolo nel gioco escano presto.

Oltre a Shiboshis, il gioco presenterà carte relative ad altri aspetti della cultura SHIB. Questo include una carta Ryoshi.

L’esistenza di un BONK! Card suggerisce anche che presenterà carte che utilizzano meme Shiba Inu / Doge.