Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Si dovrebbe investire quotidianamente in un fondo comune?

Siamo cresciuti ascoltando la famosa storia di lepre e tartarughe che ci ha insegnato – lento e costante vince la gara.

Questo takeaway morale trova rilevanza in tutte le sfere della vita, compresi gli investimenti. Non c’è da stupirsi, i piani di investimento sistematico (SIP) stanno diventando popolari tra gli investitori. SIP è un ottimo mezzo di risparmio costante e di investimento per accumulare ricchezza a lungo termine.

Puoi optare per SIP settimanale, mensile o trimestrale a seconda dell’importo che desideri investire per la creazione di ricchezza. Poche case di fondi hanno anche introdotto SIP giornalieri.

Ma il SIP giornaliero aiuta a un maggiore accumulo di ricchezza rispetto alla popolare opzione mensile? Poiché i SIP sono pensati per la pianificazione degli obiettivi a lungo termine, non fa molta differenza rispetto all’importo accumulato su un orizzonte di 10-15 anni, mentre può avere un impatto sul risultato su orizzonti più brevi. I SIP giornalieri aumentano le tue transazioni da uno a venti al mese e potrebbero diventare difficili da gestire.

Se ti stai ancora chiedendo: “Come investire i miei soldi“? Il SIP mensile è un buon inizio.