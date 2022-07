Sicurezza account MT4: ecco come renderlo più sicuro

Il trading sui mercati finanziari tramite piattaforme user-friendly come MT4 sta diventando più accessibile. Tuttavia, con così tante delle nostre vite che accadono su dispositivi mobili e laptop, non c’è da meravigliarsi che i nostri account digitali siano diventati una calamita per i criminali.

Per questo motivo, anche la necessità di una password complessa sta crescendo.

Quando esegui operazioni online, OTP ti aiuterà ad aggiungere ulteriore livello di sicurezza per il tuo account e ridurre il rischio di essere attaccato quando gli hacker si infiltrano. OTP è semplicemente una sequenza di caratteri inviati al tuo dispositivo mobile per confermare che la transazione è tua. Questo articolo ti mostrerà come impostare un ulteriore livello di sicurezza per il tuo account MT4 utilizzando OTP.

Per generare un OTP per un conto MT4, devi collegare il tuo conto di trading al generatore di password disponibile su MT4 mobile. I passaggi specifici sono i seguenti:

Accedi al tuo account MT4 -> fai clic su Impostazioni -> seleziona OTP. Qui, ti verrà chiesto di impostare una password di 4 cifre. Questa password deve essere immessa ogni volta che si accede al generatore di password OTP. Viene visualizzata una nuova finestra. Seleziona Associa all’account -> inserisci il nome del server, il numero di account, la password e attiva il pulsante “Associa” -> premi Associa nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.

Successivamente, il tuo conto di trading sarà legato al generatore. Allo stesso modo, è possibile collegare un numero illimitato di account ai generatori.

Tuttavia, tieni presente che la password monouso viene visualizzata nella parte superiore della sezione OTP. Sotto di esso, una barra blu mostra la durata della password.

Non è più valido quando la password scade e viene generata una nuova password.

Attualmente, il numero di attacchi informatici e il grado di pericolo sono in aumento. Pertanto, rafforzare la sicurezza del conto di trading è estremamente necessario. Abilitando manualmente l’OTP direttamente sulla tua piattaforma MT4, puoi dare al tuo account un ulteriore livello di protezione ed evitare i rischi di essere sfruttato dagli hacker.