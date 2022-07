Binance Lite: cos’è e come funziona

Cos’è Binance Lite? Binance Lite è una versione ridotta dell’app Binance. Questa versione rende facile per i nuovi utenti imparare Binance ad acquistare e vendere criptovalute, tenere traccia dei prezzi di mercato, gestire i saldi dei portafogli o utilizzare i prodotti Binance Earn.

Il seguente articolo aiuta i lettori a comprendere meglio l’interfaccia della versione Lite e come utilizzare alcune delle sue funzionalità.

Cos’è Binance Lite?

Binance Lite è una versione minimalista dell’app Binance che aiuta gli utenti a utilizzare alcune delle funzionalità di base della piattaforma Binance. La versione Lite ha un’interfaccia user-friendly e facile da usare per i principianti. In particolare, la versione Lite offre anche prestazioni migliori rispetto alla versione Pro per dispositivi mobili con versioni a basso sistema operativo.

Attualmente, Binance Lite è l’interfaccia predefinita quando gli utenti utilizzano l’app Binance per la prima volta. Gli utenti possono facilmente passare tra le modalità Lite e Pro in qualsiasi momento.

confronta Binance Lite vs Pro

L’interfaccia delle due versioni Lite e Pro, sono completamente diverse. La versione Lite è più semplice e intuitiva, adatta a coloro che sono nuovi al trading di criptovaluta che vogliono acquistare o vendere criptovalute in modo rapido e semplice.

Le persone che preferiscono utilizzare la versione Lite sono di solito acquirenti e titolari di criptovalute a lungo termine. La versione Lite può essere intesa come la versione abbreviata per gli utenti che non utilizzano molte complesse funzionalità di trading e investimento di Binance. Al contrario, la versione Pro offre agli utenti pieno accesso alle funzioni di Binance dal trading, agli investimenti, alla visualizzazione dei grafici. Coloro che spesso scambiano criptovalute o vogliono utilizzare le prime caratteristiche altri investitori nell’ecosistema Binance.

Binance Lite Binance Pro Interfaccia Ci sono solo tre schede principali: Mercato, Commercio e Portafoglio Ci sono più schede, con funzionalità complete di Binance nella scheda Home Funzione di trading Solo l’acquisto e la vendita di criptovalute da fiat (trading P2P) e conversione di base tra criptovalute. Binance Pro ha tutte le funzionalità di trading di Binance: Spot, Future, Margin. Tabella Solo un grafico a linee di base e semplici informazioni sui prezzi Un grafico a candele ha indicatori tecnici, caratteristiche di disegno e informazioni dettagliate sui prezzi. Portafoglio Mostra il riepilogo del valore patrimoniale su Fiat e Spot wallet Mostra i dettagli delle risorse in ogni tipo di portafoglio Binance Guadagna Solo BNB Vault e risparmio flessibile Gamma completa di prodotti: risparmio flessibile, risparmio fisso, staking fisso, attività, launchpool, swap di liquidità, doppio investimento e BNB Vault

L’interfaccia e le funzionalità della versione Lite dell’app Binance

Binance Lite è la modalità predefinita quando gli utenti scaricano e accedono all’app Binance per la prima volta sul proprio telefono. Sull’interfaccia della versione Lite, ci sono tre caratteristiche principali: Market, Trade e Wallet.

Mercati: nella pagina Mercati, gli utenti vedono i prezzi delle criptovalute popolari con linee blu o rosse che mostrano l’andamento dei prezzi dell’asset in un determinato periodo. Le criptovalute sono ordinate per popolarità, capitalizzazione di mercato, prezzo o cambio di 24 ore.

Commercio: quando si fa clic sul pulsante [Trade], l’utente può utilizzare Acquista, Vendi o Converti. Per acquistare una criptovaluta, selezionare [Acquista], selezionare la criptovaluta che si desidera acquistare, selezionare la valuta fiat che si desidera utilizzare, immettere l’importo da acquistare e selezionare il metodo di pagamento e premere [Conferma]. Allo stesso modo, per vendere criptovalute nel portafoglio Binance, seleziona [Vendi] e per convertire tra diverse criptovalute, seleziona [Converti].

Portafoglio: nella pagina Portafoglio, gli utenti possono visualizzare le risorse nel portafoglio Spot Binane. Gli utenti possono depositare, prelevare o passare alla funzione Binance Earn nella pagina Wallet facendo clic su [Guadagna].

Come passare alla versione Binance Pro?

Per passare alla versione Pro di Binance, fai clic sul simbolo nell’angolo in alto a sinistra della pagina Mercati per accedere alla Dashboard, quindi seleziona il pulsante di abilitazione accanto alla parola Biance Lite nella pagina della dashboard.

L’articolo di cui sopra ha appena aiutato i lettori a capire meglio cos’è Binance Lite? Nel complesso, l’utilizzo di Binance Lite è abbastanza conveniente per coloro che sono nuovi o non hanno bisogno di scambiare o investire nelle complesse funzionalità di Binance. In particolare, gli utenti possono facilmente passare da una versione all’altra in un’unica applicazione, in modo da poter sperimentare rapidamente sia Binance Lite che Pro per scegliere la versione più adatta.