Sistemi e piattaforma di trading: la guida

Un sistema di trading è un programma che identifica le opportunità di trading sulla base di criteri e condizioni definiti. Quando queste condizioni e questi criteri sono soddisfatti, il sistema vi notifica o effettua un’operazione secondo le istruzioni programmate nel sistema.

Il day trading richiede di elaborare le informazioni rapidamente e di agire rapidamente per beneficiare di piccole opportunità redditizie. Mentre puoi eseguire il day trading manualmente, un gran numero di trader sta investendo in sistemi e piattaforme di trading automatici avanzati per essere alla pari con le grandi istituzioni finanziarie che hanno accesso ai sistemi di trading e alle competenze più avanzati.

CARATTERISTICHE DI UN SISTEMA DI TRADING ROBUSTO

Ci sono molti sistemi di trading e piattaforme di trading disponibili sul mercato.

Un buon sistema di negoziazione dovrebbe avere le seguenti caratteristiche importanti.

Strategia sana

Un sistema di trading efficiente si basa su una solida strategia che è pratica e sostenuta da risultati verificabili. La strategia dovrebbe essere facilmente programmabile per creare un sistema di trading.

Sii semplice

Il tuo sistema di trading dovrebbe essere semplice e non eccessivamente complesso in quanto può essere confuso e può generare falsi segnali. Una semplice strategia di trading può essere facilmente programmata in un sistema di trading.

Mentre può generare meno segnali, i segnali generati da un semplice sistema hanno maggiori probabilità di essere forti e produrre risultati migliori.

Lavorare in condizioni di mercato diverse

Le condizioni del mercato cambiano abbastanza spesso e il vostro sistema dovrebbe essere in grado di adattarsi a queste mutevoli condizioni. Dovrebbe funzionare ragionevolmente bene quando il mercato è in tendenza o quando è in condizioni di intervallo. Sarebbe ancora meglio se si testasse il sistema in vari scenari e lo si usasse anche in condizioni di mercato reali in modalità demo.

Elevata redditività

Il tuo sistema di trading dovrebbe essere in grado di identificare le operazioni ad alta redditività poiché i piccoli guadagni possono essere rapidamente decisi da una o due grandi operazioni perdenti. Le negoziazioni ad alta probabilità e redditività sono ciò che rende un sistema di trading che vale il tuo tempo, il tuo sforzo e denaro.

PIATTAFORMA DI TRADING

Una piattaforma di trading ti consente di inserire le tue operazioni online ed eseguire le tue strategie di trading utilizzando vari strumenti integrati, come grafici dei prezzi, indicatori tecnici e altri. I broker offrono diverse piattaforme di trading di terze parti e proprietarie ai loro clienti per il trading sui mercati.

Il mercato è pieno di innumerevoli piattaforme di trading, ma solo una manciata di esse sono popolari e vengono utilizzate da milioni di trader.

CARATTERISTICHE DI UNA SOLIDA PIATTAFORMA DI TRADING

Dovresti cercare le seguenti qualità in una piattaforma di trading:

Tipi di ordine

I day trader devono spesso effettuare diversi tipi di ordini in diverse condizioni di mercato per eseguire le loro strategie di trading. I trader usano anche ordini stop-loss e ordini take-profit come parte delle loro strategie di gestione del rischio.

Trailing stop loss è un altro ordine frequentemente usato che i trader amano avere nelle loro piattaforme. Quindi, una piattaforma di trading dovrebbe avere tutti i tipi di ordini importanti, il che ti darebbe un grande controllo sul tuo trading.

Grafici di trading

Una piattaforma di trading dovrebbe darti accesso a una vasta gamma di grafici dei prezzi per analizzare l’azione dei prezzi. Grafici a candele, grafici a barre e grafici a linee sono alcuni dei tipi comuni di grafici che la tua piattaforma di trading dovrebbe avere.

È importante che i grafici di trading siano disponibili anche sulle piattaforme mobili in modo da non perdere mai un’opportunità anche quando sei lontano dal tuo computer.

Indicatori tecnici

Gli indicatori tecnici aiutano gli operatori a comprendere l’azione dei prezzi, che li aiuta a eseguire efficacemente le loro strategie di negoziazione. Alcune strategie di trading richiedono una combinazione di indicatori, quindi è essenziale che la tua piattaforma di trading abbia tutti gli indicatori necessari per eseguire con successo tali strategie.

Trading mobile e Web

La tua piattaforma di trading dovrebbe essere accessibile su tutti i dispositivi, compresi gli smartphone, e funzionare su tutti i sistemi operativi. Al giorno d’oggi, vari broker offrono piattaforme di trading con funzionalità e funzionalità complete anche su smartphone.

Una piattaforma di trading dovrebbe anche essere accessibile sul web in modo da non dover installare il pacchetto prima di farlo funzionare, il che elimina molti inconvenienti.

Automazione commerciale

Il day trading è diventato estremamente veloce e un ritardo di secondi potrebbe privarti di opportunità di trading redditizie. Per rimuovere i limiti del trading manuale, molte piattaforme di trading ora ti consentono di automatizzare il tuo trading.

Con il trading automatico, la tua piattaforma di trading effettua operazioni automaticamente per te, in base ai criteri di trading da te stabiliti. È una caratteristica essenziale che può distinguerti dagli altri trader e migliorare significativamente le tue prestazioni di trading.