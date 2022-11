TASSE DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERA nel trading: guida giornaliera

I rendimenti che guadagni dal day trading sono imponibili, quindi è importante capire come le tasse possono influire sui tuoi guadagni. In questa sezione, spieghiamo i tipi di tasse che devi pagare sui tuoi guadagni dal day trading e l’impatto del day trading sull’importo delle tasse che paghi.

TASSE SUL TRADING GIORNALIERO

L’IRS (Inland Revenue Service) identifica le azioni come attività di capitale e riscuote un’imposta sulle plusvalenze sui guadagni generati dal loro trading a scopo di lucro.

Ad esempio, se hai comprato un titolo per 100 dollari e l’hai venduta per 110 dollari, hai fatto un guadagno di 10 dollari per azione, su cui dovrai pagare l’imposta sulle plusvalenze. Tuttavia, se vendessi le stesse azioni per 90 dollari, avresti una perdita di 10 dollari, che si chiama perdita di capitale.

L’aliquota dell’imposta sulle plusvalenze che paghi dipende da quanto tempo hai detenuto l’attività per generare profitto. L’IRS addebita aliquote fiscali variabili sulle plusvalenze dello 0%, 15% o 20% sui titoli detenuti per più di un anno. Più alto è il periodo di detenzione, più bassa è l’aliquota fiscale praticata.

Al contrario, se generi profitti su titoli detenuti per periodi inferiori a 12 mesi, ti verrebbe addebitata l’imposta sulle plusvalenze alla tua aliquota normale dell’imposta sul reddito.

I guadagni generati dal day trading possono aumentare il tuo reddito e possono spingerti in una fascia fiscale più alta e, di conseguenza, aumentare la tua responsabilità fiscale.

Teoricamente, puoi essere tassato fino al 37% per le tue plusvalenze a breve termine, che è l’imposta addebitata sulla fascia di reddito ordinaria più alta.

QUANTE TASSE PAGHI SUL TRADING GIORNALIERO?

Le transazioni day-trading sono segnalate sul modulo IRS 8949. Tuttavia, dovresti assicurarti che le transazioni sul modulo corrispondano alla dichiarazione riportata dal tuo broker sul modulo 1099-B.

Le plusvalenze o le perdite sono calcolate sul modulo dell’Allegato D, che è allegato al modulo 1040.

Puoi ridurre il tuo debito d’imposta sul reddito se incorri perdite nette in conto capitale. L’IRS ti consente di detrarre perdite in conto capitale fino a 3.000 dollari dal tuo reddito se stai presentando individualmente. Il limite di detrazione è di $ 1.500 se sei sposato e hai presentato congiuntamente.

Tuttavia, devi capire la regola della vendita di lavaggio mentre guadagni la detrazione dell’imposta sul reddito. La regola afferma che non puoi detenere le scorte entro 30 giorni prima o dopo il periodo di detenzione per il quale stai richiedendo una detrazione fiscale.

L’IRS non consente la deduzione delle perdite in conto capitale a fini fiscali sulle vendite di lavaggi.

IN CHE MODO IL DAY TRADING INFLUISCE SULLE TASSE?

I guadagni derivanti dal day trading e dagli investimenti a lungo termine sono tassati a tassi diversi. Se sei coinvolto nel day trading, sarai tassato alla stessa aliquota della tua normale aliquota dell’imposta sul reddito. Le aliquote ordinarie dell’imposta sul reddito individuale negli Stati Uniti per l’anno 2021 vanno dal 10% al 37%.

Se il day trading è il tuo unico reddito, sarai tassato al tasso compreso tra il 10% e il 37%, a seconda della tua fascia di reddito.