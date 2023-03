Slot machine e roulette sì, ma il pagamento nei casinò online non è un gioco

Parlando di “web gaming” vengono subito in mente slot machine, roulette, giochi di carte, bonus e la speranza di vincere denaro senza perderne troppo, ma tra i temi più importanti per tutti i giocatori c’è soprattutto il pagamento nei casinò online: un aspetto prioritario nel quale ad essere in gioco non è la fortuna, ma la propria sicurezza quando si effettua un deposito o un prelievo.

I pagamenti nei casinò online sono uno dei fattori più delicati per un giocatore, un tema da approfondire da vicino per scoprire che le possibilità sono ormai tantissime.

Tante slot machine e giochi di carte, ma il pagamento nei casinò online è altrettanto ricco di possibilità?

Quando ci si avvicina ad un casinò online i giocatori si ritrovano subito ad voler scoprire i bonus che un sito mette a disposizione, o la quantità di slot machine e di giochi di carte presenti in catalogo: fattori sicuramente importanti che però

non sono che alcuni degli ingredienti fondamentali di quelli che possono venire a buona ragione definiti come i migliori casinò online.

E’ assolutamente normale che l’attenzione dei giocatori ricada subito sui dettagli direttamente inerenti al gioco, così come è normale che parlando di sicurezza si intenda innanzitutto quella delegata ad un sistema informatico che protegga le attività di chi gioca online, però la sicurezza è qualcosa in più che solamente questo.

Uno degli aspetti maggiormente coinvolti nella sicurezza è infatti quello legato al pagamento sui casinò online, questo perché si tratta di un passaggio fondamentale dal quale dipendono le transazioni che stanno alla base di qualsiasi attività di gioco: il deposito di denaro sul proprio conto per poter effettivamente pagare le proprie giocate ed il prelievo delle vincite quando la fortuna dà i frutti sperati.

Viene quindi da sé che nell’analisi di un sito di gaming i giocatori debbano valutare con altrettanta attenzione la disponibilità di metodi di pagamento adibiti a depositare e prelevare soldi, tanto che si stanno diffondendo sempre più possibilità rispetto a quelle considerabili come “metodo tradizionale”.

Se il pagamento sui casinò online è quasi sempre possibile attraverso carte di credito e debito (Visa, Mastercard, Maestro o PostePay), ormai è diventata altrettanto una consuetudine trovare supportati anche i più importanti e-wallet (come ad esempio PayPal, Neteller o Skrill) o addirittura le criptovalute: possibilità che possono garantire ai giocatori un livello di tutela ancora maggiore.

Non è però tutto qui, perché cercando su web e facendo visita a qualche recensione non è affatto inusuale

trovare diciture come Apple Pay Casino o Google Pay Casino che, affiancate alla più comune PayPal Casino, descrivono quei siti in cui è possibile utilizzare i metodi di pagamento di ultima generazione messi a disposizione dai giganti di internet, metodi che ovviamente rappresentano le possibilità maggiormente capaci di garantire ai giocatori la massima affidabilità.

Quali sono quindi i metodi di pagamento più diffusi per depositare e prelevare denaro?

Carte di Credito e Debito (Visa, Mastercard, Maestro, PostePay);

(Visa, Mastercard, Maestro, PostePay); Bonifico bancario ;

; e-Wallet (PayPal, Neteller, Skrill);

(PayPal, Neteller, Skrill); Apple Pay ;

; Google Pay ;

; Criptovalute.

Quali invece sono da considerarsi come i metodi in assoluto più innovativi e sicuri? Senza dubbio la scelta dei giocatori dovrebbe cadere su Apple Pay, Google Pay o PayPal, perché sono quelli maggiormente capaci apportare i benefici delle tecnologie di ultima generazione al servizio della sicurezza, benefici che non sempre una carta di credito o una carta di debito sono altrettanto capaci di garantire.

Prelievi e depositi sicuri, ma quanto rapidi?

Parlando di pagamento nei casinò online la sicurezza è senza dubbio l’aspetto più importante in assoluto, ma non è certo il solo ad avere un valore per i giocatori, questo perché un altro tema fondamentale è rappresentato dai tempi in cui un deposito ed un prelievo vanno effettivamente a buon fine.

Se quasi tutti i metodi di pagamento (ad esclusione del bonifico bancario) permettono di fare un deposito in tempo reale, diverso è quando si tratta di prelevare le vincite trasformandole effettivamente in soldi liquidi adisposizione sul proprio conto: in questo caso infatti si possono notare anche

grandi differenze tra un metodo di pagamento e l’altro.

Quale può essere mediamente il tempo d’attesa relativo al deposito ed al prelievo di denaro utilizzando i vari metodi di pagamento?

Questa tabella può dare un’idea sui tempi di depositi e prelievi relativi a tutti i principali metodi di pagamento supportati dalla maggior parte dei casino online, che appunto risultano essere

molto diversi tra di loro, ma per avere un’idea più precisa è comunque saggio prendere sempre visione dei termini e delle condizioni descritte nelle pagine di informazioni

relative a ciascun sistema di pagamento.

Stando alle statistiche relative all’Italia va notato che uno dei metodi di pagamento più scelti nei casinò online sia ormai da anni PostePay, la carta di debito più diffusa in Italia, ma va anche registrata una notevole crescita degli Apple Pay Casino, dei Google Pay Casino e dei PayPal Casino, che sono invece tra i più diffusi all’estero.

Un’affermazione, questa appena fatta, che trova supporto anche analizzando le abitudini generali dei consumatori attivi in Italia, dove, come ben spiega questo articolo, negli ultimi anni si stanno sempre di più affermando i metodi di pagamento considerabili come tecnologicamente innovativi.

Cosa aspettarsi dal futuro? Senza dubbio c’è da aspettarsi

grandi novità dal mondo Fin-Tech, tutte naturalmente rivolte ad aumentare l’affidabilità e la comodità delle transazioni, così come c’è da aspettarsi che i migliori casinò online saranno tra le prime realtà ad adottare tutti i sistemi più avanzati capaci di rendere ancora più sicuri e semplici depositi ed prelievi.

Cosa fare per avere maggiori informazioni a riguardo?

Il metodo migliore sta sempre nelle recensioni presenti online, che sono una risorsa perfetta in termini di aggiornamento su tutte le novità legate al gioco, anche quando inerenti ad aspetti che vanno oltre al “giocare” nel senso stretto della parola.