Lavoro online: perché è la scelta migliore

Ormai per lavorare al meglio non è più necessario essere in ufficio. Grazie a strumenti come Skype, FaceTime, Slack, Zoom, Teams e Google Hangouts, infatti, si possono fare riunioni da casa online con colleghi di tutto il mondo. Attraverso le app di autenticazione e il cloud, poi, si riescono a condividere materiali di lavoro ed è possibile effettivamente eseguire operazioni dentro il computer dell’ufficio quando si usa il proprio portatile. Come ha dimostrato la pandemia, il mondo del lavoro è versatile e in effetti si sta trasformando. Migliorando anche la vita delle persone!

Il fenomeno delle grandi dimissioni

Un effetto evidente della rivoluzione in atto è l’aumento significativo di coloro che lavorano da casa, con molti uomini e donne, che hanno deciso di licenziarsi e iniziare un’attività indipendente. I giornali hanno etichettato questo fenomeno come quello delle “grandi dimissioni” e i dati recenti lo dimostrano. Nei primi mesi del 2022 in Italia si sono registrate oltre un milione di dimissioni: lavoratori con il posto fisso che hanno deciso di cambiare vita e lavoro. Delle vere e proprie dimissioni di massa, con un aumento del 30 per cento rispetto al dato del 2018, quando in base ai dati di ANPAL Servizi, ad abbandonare il posto fisso erano state 750 mila persone. Ma cosa spinge a questo cambiamento, che potrebbe persino apparire come un salto nel vuoto?

I vantaggi dello smart working

Sui benefici legati allo smart working per chi lo pratica ma anche per le aziende che lo favoriscono ci sono stati studi e riflessioni. Quali sono i principali elementi positivi? Secondo uno studio recente, i vantaggi legati a quello che spesso viene anche chiamato lavoro agile per le aziende sono principalmente tre: il miglioramento della produttività; la riduzione dell’assenteismo e il taglio consistente ai costi per gli spazi fisici. Per questo aziende come Intesa Sanpaolo, attive anche a Mantova, hanno deciso di proporre ai dipendenti del loro gruppo in Italia un nuovo sistema di smart working con la possibilità di lavoro flessibile fino a 120 giorni all’anno. Sul fronte dei lavoratori, invece, c’è un risparmio di tempo visto che non bisogna più andare e tornare dall’ufficio e poi un miglioramento generale nella conciliazione tra la vita privata e quella lavorativa, rispettando i tempi che convengono di più e assecondando quindi anche il proprio benessere.

Lavorare in un luogo del cuore

Con il lavoro a distanza, poi, uno può scegliere anche la miglior location per lavorare. Quindi magari rimanere nella città in cui si è nati, in modo da poter continuare ad incontrare gli amici e le persone care. In questo senso ci sono luoghi che sembrano ideali per il lavoro a distanza. Molti millennials scelgono le isole tropicali, ma le nostre città d’arte, come Mantova, sono altrettanto belle. Piazze, mostre, capolavori d’arte, giardini caratterizzano la città dei Gonzaga, senza dimenticare la gioia di una pausa pranzo con una passeggiata in piazza delle Erbe o magari una corsa lungo il lungolago. E cosa dire della qualità del cibo e la quiete di una città che rappresenta una delle principali destinazioni turistiche della Lombardia e del Nord Italia.

Le opportunità non mancano

Ma quali sono i lavori on line che si potrebbero trovare anche in caso non si abbia una grande esperienza? Si può diventare dei reclutatori on line, persone che conducono i colloqui per nuovi incarichi da remoto, via Skype o Meet e selezionano i candidati migliori, seguendo le indicazioni dei loro committenti. Un altro lavoro che si può fare da ovunque, dunque anche dalla casa affacciata sul Mincio, è quello di traduttore, visto che non serve andare in ufficio per prendere un testo in una lingua e tradurlo in una diversa. I traduttori a distanza lavorano su file e documenti o trascrivono e traducono conversazioni e conference call. Per questo incarico è ovviamente fondamentale conoscere bene diversi idiomi. Anche la gestione del servizio clienti, o costumer service, si può fare on line, gestendo le email, creando documenti aziendali, programmando appuntamenti, aggiornando i dati dei contatti. Chi lavoro in questo ambito si destreggia tra chiamate in entrata e in uscita e aiuta i clienti con ordini o informazioni.

Spazio a creatività e fantasia

Un altro lavoro online che si può fare da Mantova è quello dell’inserimento dati e della trascrizione dei dati. Basta sapersela cavare con numeri e cifre, essere precisi e saper mantenere l’ordine. Pure il lavoro di trascrizione di riunioni e creazione di verbali e documenti è interessante e praticabile davvero con i propri tempi. L’universo dei lavori che si possono svolgere da casa, comunque, è davvero variegato. Ad esempio, si può diventare trainer online e offrire classi o lezioni individuali di benessere, qualora si abbiano le qualifiche per farlo. Allo stesso modo, si può diventare assistenti virtuali e offrire lezioni e consulenze per il trucco e il look. Passando ad altre professionalità, uno dei lavori più richiesti oggi dalle grandi aziende è quello dei social media manager: una professione che si può serenamente praticare anche da remoto. Un altro modo per lavorare da casa sfruttando Internet, poi, è anche quello di dedicarsi al gioco sulle piattaforme dei casinò online, che ormai sono sempre più diffuse anche in Italia e che offrono i migliori bonus senza depositare. Certo servono abilità, competenze, esercizio e un po’ di fortuna, ma chiunque possegga tutte o almeno alcune di queste caratteristiche, potrebbe davvero pensare di vivere senza un lavoro ufficiale, godendosi le forme degli edifici storici mantovani nel tempo in cui non è impegnato davanti al video a vincere sfide contro la sorte e contro avversari meno avveduti di lui. Anche le aziende adesso si stanno rendendo conto del fatto che il lavoro da casa online può diventare uno strumento che va incontro alle esigenze di conciliare gli equilibri di vita professionale e lavorativa delle proprie persone e dimostra attenzione al loro benessere.