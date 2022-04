Solana: comprare o non comprare

Negli ultimi anni, ci sono state preoccupazioni sulle capacità di ridimensionamento di Ethereum. Ciò ha innescato un aumento della Concorrenti di Ethereum, chiave tra loro è Solana. Solana è attualmente scambiato a $ 100,59 con una capitalizzazione di mercato di $ 33,65 miliardi.

Solana è la blockchain di scelta per gli sviluppatori Dapps che hanno bisogno di un throughput elevato e commissioni basse. L’assorbimento è stato piuttosto forte, specialmente sul fronte NFT, come è evidente nel numero di transazioni NFT nel mercato Solana NFT chiamato Magic Eden. Solo a marzo 2022, ci sono stati più di 4,6 milioni di offerte NFT su Eden Marketplace per centinaia di milioni di dollari.

Anche il denaro istituzionale sta fluendo sempre più nel mercato Solana, un indicatore che si aspettano che gli NFT Solana continuino a crescere nell’accettazione in futuro.

Nonostante la crescente adozione, Solana, come altre criptovalute, rimane volatile. Questo porta alla domanda, Solana è una buona criptovaluta da acquistare ora? Per rispondere a questo, diamo uno sguardo approfondito a Solana per determinare se si tratta di un investimento in criptovaluta ad alto potenziale per il 2022.

Quindi, cos’è esattamente Solana?

Le Solana blockchain è stata costruita per ospitare Dapp altamente scalabili. Mentre Solana Labs, con sede a San Francisco, ha costruito Solana, ora è gestito da Solana Foundation, che ha sede a Ginevra, in Svizzera.

Le capacità di ridimensionamento di Solana lo rendono perfetto per la creazione di Dapp in diversi settori, dai servizi finanziari all’assistenza sanitaria.

Il successo di Solana ha molto a che fare con il suo meccanismo di consenso Proof-of-History. Proof of History è un modo innovativo per aggiungere prove e data nella blockchain. Il sistema utilizza una funzione di ritardo verificabile, o VDF in breve, che richiede a ogni produttore di blocchi di scricchiolare prima di poter produrre blocchi.

A differenza del proof-of-stake convenzionale, in cui ogni nodo deve verificare una transazione, Proof-of-History riduce il tempo per verificare le transazioni, da qui l’elevato throughput di Solana, fino a 50k transazioni al secondo.

Questo elevato throughput rende Solana la scelta migliore per gli sviluppatori di Dapps e una criptovaluta per gli investitori da guardare nel 2022.

Come Solana può aiutare a creare e immagazzinare valore nell’era digitale

Token non fungibili (NFT) sono diventati uno dei modi migliori per creare e gestire valore digitalmente. Ad esempio, ora è possibile per gli artisti trasformare le loro opere in NFT e guadagnare un reddito passivo, che era difficile da realizzare alcuni anni fa.

Mentre ci sono molte blockchain in cui si può coniare un NFT, Solana sembra essere uno dei più popolari, e per una buona ragione. A differenza di Ethereum, dove devi separarti da una notevole quantità di commissioni per coniare un NFT, il processo di Solana è quasi gratuito.

Grazie ai costi di transazione ultra-bassi di Solana, ora ha uno degli ecosistemi di NFT in più rapida crescita. È probabile che ciò contribuisca bene alla crescita del valore di SOL a lungo termine. È una solida ragione per credere in Solana come criptovaluta da acquistare e detenere a lungo termine.

Solana sta aprendo la strada alla rivoluzione del settore finanziario

La DeFi è uno degli aspetti in più rapida crescita del mercato delle criptovalute e sta rapidamente cambiando il mondo finanziario come lo conosciamo. Oggi è possibile prendere in prestito e prestare senza coinvolgere una banca come intermediario.

Mentre la maggior parte dei progetti DeFi sono basati su Ethereum, Solana sta emergendo come uno dei i migliori concorrenti di Ethereum in DeFi. Questo ha molto a che fare con le metriche di base di Solana, come la scalabilità e i costi.

La crescente importanza di Solana nel mercato DeFi è evidente negli importi che i progetti Solana DeFi hanno raccolto nel solo marzo 2022. Ad esempio, Hedge, un progetto Di Solana DeFi, ha recentemente raccolto 3,7 milioni di dollari per fornire prestiti senza interessi. Allo stesso modo, Delta, una criptovaluta per l’agricoltura basata su Solana, ha raccolto $ 9,1 milioni.

Tuttavia, l’importanza di Solana nello spazio DeFi in rapida espansione è più evidente nel suo Total Value Locked. Mentre il TVL di Solana è sceso di quasi il 50% dal suo picco nel novembre 2021, ci sono ancora circa $ 6,69 miliardi bloccati nell’ecosistema Solana DeFi. Man mano che altri progetti DeFi verranno lanciati su Solana, questa cifra probabilmente aumenterà. Questo rende Solana una criptovaluta DeFi ad alto potenziale da acquistare nel 2022.

I pro e i rischi dell’acquisto di Solana

Pro Contro Scalabilità – fino a 50k TPS Domande su Solana decentralization Solana ha una squadra forte alle spalle Solana ha un’offerta inflazionistica Alti livelli di adozione istituzionale L’interruzione della rete rappresenta un rischio per la reputazione Ecosistema NFT & DeFi in rapida crescita

Il più grande vantaggio di Solana nello spazio blockchain della piattaforma è la sua scalabilità. Può gestire fino a 50k transazioni al secondo, qualcosa che non ha eguali nella maggior parte dei suoi pari.

Il rovescio della medaglia, i maggiori punti deboli di Solana sono la centralizzazione e l’interruzione della rete, ma questi possono essere risolti nel tempo.

Sul tema della centralizzazione, tutte le blockchain iniziano centralizzate ma diventano decentralizzate nel tempo. Poiché Solana è una delle catene più popolari sul mercato oggi, è probabile che continui ad attirare più investitori per prendere parte alla gestione della rete e portare a livelli più elevati di decentralizzazione.

Sulle interruzioni della rete, il Proof-of-History di Solana è un protocollo relativamente nuovo e la maggior parte dei suoi punti deboli non sono ancora completamente compresi. Solana diventerà probabilmente uno dei meccanismi di consenso più affidabili nel mercato delle criptovalute in quanto viene testato nel tempo e le carenze meglio evidenziate.

L’inflazione è un altro problema che potrebbe essere motivo di preoccupazione a breve termine, ma è un problema minore a lungo termine. Man mano che sempre più persone utilizzano la blockchain Solana, i nuovi token che entrano nel mercato vengono rapidamente assorbiti e la domanda inizia a superare l’offerta. Queste dinamiche si sono verificate nell’ultima corsa al rialzo, dove la domanda di SOL era così alta che il prezzo è aumentato di oltre il 12.000% in un solo anno.

Le interruzioni della rete Solana potrebbero aver intaccato la sua reputazione. Se può riprendersi da questo e superare Ethereum è una questione di speculazione.

Solana è un buon acquisto?

Solana è una criptovaluta e tutte le criptovalute sono note per essere altamente volatili. Detto questo, l’adozione di Solana è in aumento e molti investitori stanno scommettendo su SOL. L’ecosistema in rapida crescita dei progetti Solana DeFi e NFT è un buon indicatore della crescente adozione di Solana.

Nonostante tutte le promesse di Solana, acquistarlo o meno è una scelta personale. Solana è una criptovaluta relativamente nuova, e questo presenta un grande potenziale di rialzo e un rischio significativo di maggiore volatilità rispetto, ad esempio, a Bitcoin.

La chiave per investire con successo in Solana è solo mettere ciò che puoi permetterti di perdere. Devi anche assicurarti di acquistare Solana da una fonte affidabile. Solana è elencata in tutti i principali scambi di criptovaluta, quindi questo non dovrebbe essere un problema.

L’acquisto da uno scambio discutibile può portare a una perdita di capitale

Mentre molte criptovalute possono renderti ricco rapidamente, il percorso più sicuro per la ricchezza sono le azioni. Tendono ad avere una volatilità inferiore e aumentano di valore man mano che l’economia si espande. Tuttavia, anche quando si investe in azioni, farlo solo tramite broker azionari online affidabili. Clicca qui per saperne di più sull’acquisto di azioni e criptovalute utilizzando il nostro miglior broker di scelta.