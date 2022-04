Ripple XRP: comprare o non comprare?

XRP ha il potenziale per renderti ricco in un tempo molto breve



Bitcoin è la criptovaluta numero uno per capitalizzazione di mercato. Ha anche dato agli investitori un ROI piuttosto elevato da quando è entrato nel mercato nel 2012. Mentre l’acquisto di Bitcoin è un ottimo percorso verso la ricchezza, altre criptovalute hanno un potenziale molto più elevato.

Una delle criptovalute che potrebbe battere Bitcoin è XRP ·. Ripple (XRP) è attualmente scambiato a $ 0,7126 e ha una capitalizzazione di mercato di $ 34,25 miliardi.

Mentre XRP è una criptovaluta ad alto potenziale, è l’unica criptovaluta top 10 ancora a ritestare i suoi massimi storici dal 2017. XRP ha sottoperformato il mercato a causa della causa della SEC contro Ripple. Il caso ha visto XRP perdere il suo posto come la 3a più grande criptovaluta.

In sostanza, mentre tutte le criptovalute sono investimenti rischiosi, XRP comporta un rischio molto più elevato rispetto alla maggior parte. Con questo in mente, XRP è una criptovaluta in crescita da acquistare ora? Per aiutarti a decidere se acquistare XRP o meno, diamo un’occhiata approfondita. Entro la fine di questo articolo, dovresti essere in grado di decidere se investire o meno in XRP oggi.

Cos’è XRP?

XRP è una criptovaluta creata per migliorare l’efficienza dei trasferimenti internazionali di denaro.

È realizzato da Ripple, una società americana con sede nella Bay Area di San Francisco, ed è disponibile dal 2012.

Nonostante i rischi presentati dalla causa sec, molti investitori si aspettano che XRP faccia bene. Questo ha molto a che fare con la portata del mercato a cui si rivolge, e questo è il mercato dei pagamenti transfrontalieri.

Ripple ha il potenziale per diventare un serio concorrente nel settore bancario e nei trasferimenti di denaro internazionali.

I suoi punti di forza includono bassi costi e velocità di transazione elevate che sono affidabili grazie al suo uso della tecnologia blockchain. È l’uso della blockchain da parte di Ripple che rende XRP · più sicuro rispetto ai sistemi tradizionali come SWIFT.

Alcuni investitori ritengono che il passaggio ai servizi Ripple avverrà prima piuttosto che dopo. Questo perché molte banche stanno già utilizzando Ripplenet e XRP per i pagamenti transfrontalieri. È il motivo per cui XRP rimane una delle criptovalute più calde per il 2022 nonostante tutti i problemi relativi a Ripple.

Ripple è proattiva nel spingere per l’adozione

Una cosa che fa risaltare XRP come una delle prime 10 criptovalute da acquistare ora è che Ripple è proattivo nel spingere per l’adozione. Mentre la causa ha rallentato e persino invertito alcuni dei guadagni di Ripple negli Stati Uniti, l’adozione è in aumento a livello globale, specialmente in Asia.

Ripple afferma di aver già collaborato con oltre 300 istituzioni finanziarie in più di 40 paesi, che è solo l’inizio di ciò che è possibile per loro. Mentre sono ancora molto indietro rispetto a SWIFT nell’adozione, la proposta di valore di Ripple indica l’enorme potenziale per l’adozione a lungo termine.

Ad esempio, man mano che le normative diventano più trasparenti sull’adozione delle criptovalute, una banca avrebbe difficoltà a trasmettere l’idea di transazioni istantanee che costano a partire da 0,0001 XRP. Se la causa finisce a favore di Ripple, XRP · è senza dubbio un criptovaluta top che potrebbe esplodere nel 2022.

Pro e contro di investire in XRP

Pro Contro Bassi costi di transazione Ripplenet non ha bisogno di XRP Transazioni quasi istantanee Causa contro Ripple da parte della SEC L’adozione è in aumento

Uno dei motivi XRP · è uno dei le migliori criptovalute in cui investire sono le sue metriche tecniche. XRP è noto per le sue basse commissioni e le elevate velocità di transazione. Ciò significa che ha il potenziale per l’adozione sia da parte del settore bancario che da parte dei singoli investitori alla ricerca di transazioni rapide e a basso costo. Il caso d’uso pratico di XRP è il motivo per cui ha mantenuto la sua posizione come una delle prime 10 criptovalute nonostante tutti i problemi che Ripple e i suoi fondatori devono affrontare.

Detto questo, XRP ha alcuni rischi che non possono essere ignorati quando si cerca una criptovaluta da acquistare a lungo termine..

Uno di questi è che Ripplenet può ancora funzionare senza XRP. La maggior parte delle istituzioni finanziarie sta collaborando con Ripple per utilizzare la propria rete per l’elaborazione delle transazioni. Tuttavia, ciò non significa che anche XRP debba essere utilizzato: la maggior parte delle banche non richiede o desidera l’accesso (o l’esposizione) alla volatilità della criptovaluta per completare le transazioni. In sostanza, Ripple può crescere di valore senza la stessa riflessione in XRP.

La causa contro Ripple da parte della SEC è anche un punto chiave di preoccupazione per qualsiasi investitore XRP. Nel dicembre 2020, la SEC ha intentato una causa contro Ripple con l’accusa di aver venduto titoli non registrati per un valore di $ 1,3 miliardi attraverso la sua criptovaluta XRP. Tuttavia, Ripple sostiene di non aver mai avuto un contratto di investimento con chiunque investa in XRP e che XRP può esistere senza Ripple.

Mentre c’è la possibilità che le cose possano andare per la strada di Ripple, è puramente una questione di speculazione.

Dovresti investire in XRP?

Se credi che le cose potrebbero andare per il verso di Ripple nella sua causa con la SEC, allora XRP è una criptovaluta ad alto potenziale da acquistare ora. Tuttavia, anche quando si acquista XRP, è importante capire che comporta un livello di rischio più elevato rispetto ad altre prime 10 criptovalute come Ethereum e Bitcoin.

Per mitigare il rischio, investire in XRP dovrebbe essere fatto con una visione a lungo termine. Quando guardi XRP con i prossimi 5-10 anni in mente, ha senso acquistare ora. Non solo Ripple è un modo più rapido e affidabile per trasferire denaro oltre confine, ma viene anche fornito con un team esperto dietro il progetto. Con le principali istituzioni finanziarie già a bordo, non c’è nulla che ostacoli XRP a lungo termine.

Per mantenere i rischi ancora più bassi, investi solo in denaro XRP che puoi permetterti di perdere. Ciò garantisce che anche se il tuo investimento XRP non va per la tua strada, puoi comunque vivere per combattere un altro giorno.

Sarebbe utile se considerassi anche di investire in un paniere di criptovalute piuttosto che riporre tutte le tue speranze in XRP. Ad esempio, puoi decidere di acquistare XRP insieme a una miriade di altre criptovalute con prospettive di crescita. Bitcoin, Ethereum e Terra sono tra le criptovalute che puoi utilizzare per coprire la tua scommessa su XRP.

Oltre ai rischi che XRP stesso pone, si dovrebbe considerare il rischio di perdita di capitale investendo con il broker sbagliato. Per ridurre le tue possibilità di perdita, acquista XRP solo dai migliori scambi di criptovaluta con una forte reputazione per la sicurezza e il servizio clienti.

L’utilizzo del broker sbagliato può essere catastrofico

Mentre le criptovalute possono renderti ricco rapidamente, le azioni sono in definitiva il modo più sicuro per costruire ricchezza a lungo termine. Tuttavia, come la criptovaluta, l’utilizzo del broker sbagliato può essere catastrofico per il tuo piano di investimento.

Fortunatamente per te, abbiamo analizzato i migliori broker azionari online che puoi utilizzare per rendere il tuo viaggio di investimento un successo. Seguire questo link per verificare le principali funzionalità del nostro broker e come puoi sfruttarle per investire con successo.