in

Solana può raggiungere $ 10000? Solana continua ad avere un anno difficile con scarse prestazioni e ripetuti problemi di sicurezza, ma c’è la possibilità di raggiungere i $ 10.000?

Solana può raggiungere $ 10.000?

Solana dovrà aumentare di 300 volte per raggiungere i 10.000 dollari.

Questo è abbastanza fattibile dato ciò che Bitcoin ha realizzato negli ultimi anni ed Ethereum probabilmente lo farà nei prossimi anni. Solana si è anche dimostrata con numerosi casi d’uso con NFT come focus particolare. Solana è la seconda blockchain più grande nello spazio NFT con solo Ethereum davanti. Nello spazio DeFi, Solana si trova al 6 ° posto.

Ma ci sono grandi sfide con Solana

Solana affronta un’intensa concorrenza da ethereum e dalle sue blockchain Layer-2 Polygon Matic e Immutable X

Solana affronta anche la concorrenza in segmenti specifici di Tron, Binance, Avalanche, Cardano e Flow

Inoltre, Solana ha avuto sfide alla sicurezza durante tutto l’anno.

Quindi ci sono difficoltà pratiche per Solana a salire di 300 volte dati i livelli di concorrenza che deve affrontare rispetto a ciò che Bitcoin o Ethereum hanno dovuto affrontare all’inizio. L’unico modo in cui Solana può aumentare di 300 volte è se la liquidità sul mercato raggiunge ancora una volta proporzioni storiche come si è visto nel 2021. Data la distensione, che stiamo vedendo negli ultimi mesi, è improbabile che le banche centrali sperimentino ancora una volta tassi di interesse bassi.

Quindi, considerando tutti i fattori, tra cui il prezzo attuale, i casi d’uso, la concorrenza, i problemi tecnici e la liquidità futura, riteniamo che sia irragionevole aspettarsi che Solana salga a $ 10000.

Solana raggiungerà i 500 dollari?

Tuttavia, se si ha pazienza e se Solana può in qualche modo sostenere la crescita per numerosi anni, ecco due scenari in cui Solana potrebbe raggiungere $ 10000.

% Crescita No. Di anni 15% Crescita 41 Anni Crescita del 25% 26 Anni

Solana può raggiungere $ 10000? Il calcolo della capitalizzazione di mercato

Se ogni token di Solana diventasse degno di $ 10.000, la capitalizzazione di mercato sarebbe di $ 3,5 trilioni. Questo è più del PIL di molti paesi.