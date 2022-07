Solana Saga: cos’è, data di rilascio e caratteristiche

Solana Labs ha presentato un nuovo telefono Android che sarà disponibile per la vendita dal 2023.

Solana ha annunciato che rilascerà Solana Saga, un nuovissimo telefono cellulare Solana mentre tenta di espandere la roadmap Solana e i suoi sforzi oltre la blockchain e solana NFT.

In un annuncio fatto in precedenza a New York il 23 giugno, Solana ha svelato i piani per introdurre un telefono cellulare di punta che viene fornito con un proprio set di funzionalità e caratteristiche.

Lo smartphone è inoltre dotato di un’integrazione blockchain Solana integrata. Ecco di cosa si tratta.

Cos’è Solana Saga?

Solana Saga è un nuovo telefono cellulare creato da Solana in collaborazione con Osom, una società di sviluppo Android che ha sviluppato hardware per aziende come Google, Apple e Intel.

Solana ha descritto il suo telefono Android come una “esperienza hardware premium” e un “dispositivo Android di qualità di punta appositamente costruito per le criptovalute”.

Spiegando Saga, Jason Keats, CEO di Osom, ha dichiarato:

Saga parte dai primi principi per creare un’esperienza mobile per individui, sviluppatori e partecipanti all’ecosistema che apre una nuova era di mobilità. Il mondo ha bisogno di nuovo hardware per abbracciare il futuro che è il web3 e costruire un ecosistema che guardi al futuro senza essere gravato da ecosistemi legacy del passato è estremamente eccitante per noi.

Accanto a Solana Mobile, la blockchain ha anche annunciato il lancio dell’ecosistema software Solana Mobile Stack per Android.

Solana Saga Scheda Tecnica

Le specifiche già annunciate di Solana Saga sono le seguenti:

Display: 6.67 “OLED

RAM: 12 GB RAM

Memoria: 512 GB

Processore: Snapdragon 8+ Gen 1

Caratteristiche di Solana Saga

Gran parte delle caratteristiche di Solana Saga provengono dal software Solana Mobile Stack, soprannominato SMS.

Questo SDK includerà un Seed Vault per le chiavi private, Solana Pay per Android e solana dApp Store.

Secondo Solana, l’SMS e il Solana dApp Store consentiranno agli sviluppatori di creare esperienze completamente nuove sulla Saga. Questi includono: coniare NFT ovunque e su un cellulare, giocare a giochi Web3 su dispositivi mobili, trading migliorato e altro ancora.

Solana Saga Data di uscita?

Solana Saga ha una data di uscita fissata per l’inizio del 2023, sulla base della dichiarazione di Solana Labs.

Tuttavia, Solana non ha rivelato la data ufficiale e definitiva di questo rilascio oltre l’inizio del 2023. Come tale, potrebbe essere lanciato in qualsiasi momento da gennaio 2023 a giugno 2023, ipotizziamo.

Solana Saga sarà disponibile solo negli Stati Uniti, in Canada, nell’UE e nel Regno Unito.

Tuttavia, Solana Mobile Stack è ora disponibile per gli sviluppatori tramite GitHub.

Solana Saga Prezzo

Il cellulare Solana Saga costerà $ 1000 al momento del lancio. Ciò include un deposito iniziale rimborsabile di $ 100 quando pre-ordinato.

Per quanto riguarda le valute, sembra che Solana accetterà prima solo la stablecoin USDC come pagamento.

Forse più avanti lungo la linea, potremmo vedere ulteriori criptovalute accettate – come Solana, ma per ora USDC è l’unica opzione.

Solana Saga Pre-Ordine

I pre-ordini di Solana Saga sono ora attivi, con i potenziali acquirenti tenuti a pagare prima un deposito di pre-ordine di $ 100 USDC.

Tuttavia, piuttosto che essere un pre-ordine, questa è invece una lista d’attesa per la Solana Saga.

Coloro che pre-ordinano possono anche avere diritto al Saga Pass, un’esclusiva NFT per il primo set di telefoni Saga.