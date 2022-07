Mercato delle criptovalute: orari di apertura e chiusura

Il mercato delle criptovalute potrà mai chiudersi?

C’è una convinzione comune tra le persone che i mercati crittografici hanno un orario di apertura e chiusura prestabilito, ma i mercati crittografici chiudono?

A differenza dei mercati azionari tradizionali con un tempo fisso di apertura e chiusura, i mercati crittografici sono costruiti in modo diverso e hanno il loro modo di funzionare e condurre transazioni.

Dopotutto, con blockchain e contratti intelligenti, gran parte degli elementi umani non sono più necessari.

Ecco uno sguardo più da vicino agli orari di trading del mercato delle criptovalute.

I mercati delle criptovalute chiudono?

Per rispondere alla tua domanda di masterizzazione, no. i mercati crittografici non chiudono. Operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutti i giorni e offrono trading di criptovalute durante tutto l’anno.

Questo è in contrasto con il mercato azionario tradizionale, che ha orari di trading più rigidi ed è aperto solo dal lunedì al venerdì.

Naturalmente, c’è un grande avvertimento qui. Mentre i mercati crittografici non chiudono mai, gli scambi di criptovaluta possono. Mentre operano principalmente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, periodi di manutenzione o alta congestione occasionalmente significano che questi scambi mettono in pausa il trading su determinati abbinamenti.

Ciò significa che se Coinbase è inattivo, ad esempio, o l’app Binance non funziona, potresti non essere in grado di fare trading.

Tuttavia, il termine aperto e chiusura può essere utilizzato in un contesto crittografico.

Il mercato delle criptovalute chiude nei fine settimana?

Come detto sopra, il mercato delle criptovalute è funzionale 24 ore al giorno per tutta la settimana e non chiude nei fine settimana.

Il fatto che i mercati crittografici siano decentralizzati e non richiedano alcun mezzo centrale per verificare le transazioni è uno dei motivi per cui funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza interruzioni.

A che ora apre e chiude il mercato delle criptovalute?

Mentre il mercato delle criptovalute non si apre e si chiude, molti tracker di prezzi visualizzano ancora i prezzi all’apertura e alla chiusura.

L’orario di apertura è alle 00:00 UTC e l’orario di chiusura è alle 23:59 UTC. Tuttavia, il mercato in realtà non si chiude in questo momento. È più che altro solo una finestra arbitraria utilizzata per tracciare i prezzi della criptovaluta, basata su mercati finanziari più tradizionali.

Pertanto, non ci sono orari di apertura o chiusura effettivi per il mercato delle criptovalute. L’attività può variare in questi tempi a seconda del numero di trader svegli, ma non c’è modo di fermare questo mercato delle criptovalute, a quanto pare.