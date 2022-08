Solana (SOL) da Solflare Wallet a Kraken: ecco come fare il trasferimento

in

Per trasferire Solana (SOL) da Solflare Wallet a Kraken, in primo luogo, è necessario copiare l’indirizzo di deposito SOL in Kraken.

Dopo aver copiato l’indirizzo di deposito SOL, avvia Solflare Wallet e fai clic su “Invia“.

Incolla l’indirizzo SOL che hai copiato dallo scambio Kraken.

Inserisci l’importo e fai clic su “Conferma“.

Infine, fai clic su “Invia“.

L’elaborazione del prelievo SOL richiede in genere da 1 a 5 minuti per essere completata. Tuttavia, può richiedere più tempo se la rete è congestionata.

Per trasferire SOL da Solflare Wallet a Kraken, una commissione di rete di ~ 0,0002 SOL. Le tariffe di rete variano sempre in base alla congestione della blockchain.

Passaggi per trasferire Solana (SOL) da Solflare Wallet a Kraken

Passaggi per trasferire Solana (SOL) dall’applicazione mobile Solflare Wallet all’applicazione mobile Kraken

1. Trova SOL in Kraken

Accedi al tuo account Kraken.

Successivamente, fai clic sull’opzione “Finanziamento” nella parte superiore della pagina web.

Ora puoi vedere due opzioni: Deposita e Preleva in alto a destra della pagina web.

Dal momento che stai depositando Solana (SOL) da Solflare Wallet a Kraken, fai clic su “Deposita“.

Cliccando su Deposito verrai indirizzato alla finestra Deposito. Qui puoi trovare SOL utilizzando la casella di ricerca fornita.

Una volta trovato SOL, toccalo.

2. Copia l’indirizzo di deposito SOL

Atterrerai sulla pagina “Depositi e prelievi” una volta toccato SOL.

Ora sarai in grado di vedere l’indirizzo di deposito SOL insieme a un codice QR.

Fai clic sull’icona “copia”.

Nota: Kraken supporta solo la rete Solana

Nel caso in cui non sia possibile visualizzare l’indirizzo di deposito SOL, deve essere presente un pulsante “Genera un indirizzo di deposito“.

Fare clic su di esso.

Nota: Il limite minimo di deposito di SOL in Kraken è 0.01000 SOL.

3. Fai clic su “Invia” in Solflare Wallet

Apri l’estensione Solflare Wallet.

Ora sarai in grado di vedere tre opzioni: Acquista, Ricevi e Invia.

Poiché stai trasferendo SOL da Solflare Wallet a Kraken, devi fare clic su “Invia“.

4. Incolla l’importo e l’indirizzo di deposito SOL

Dopo aver fatto clic su SOL, atterrerai nella finestra “Invia SOL“.

Ora, è necessario inserire l’importo da inviare nel campo “Importo”.

Quindi, incolla l’indirizzo di deposito SOL che hai copiato nel passaggio 2.

Infine, fai clic su “Invia“.

5. Conferma Invia

Dopo aver fatto clic su Invia, è possibile visualizzare i dettagli della tariffa di rete.

Esaminalo e fai clic su “Conferma“.

Questo è tutto. Hai trasferito con successo SOL dal portafoglio Solflare a Kraken.

6. Controlla i trasferimenti recenti

Dopo il trasferimento, attendere da alcuni secondi a qualche minuto.

Per vedere i trasferimenti recenti nel Portafoglio Solflare, devi andare in prima pagina e toccare Solana (SOL).

Per vedere le recenti transazioni in Kraken, devi dare un’occhiata al lato destro della finestra “Depositi e prelievi“.

1. Trova SOL in Kraken

Avvia l’applicazione mobile Kraken.

Quindi, tocca l’icona Deposita / Preleva nella parte inferiore dello schermo del tuo dispositivo.

Ora, Kraken ti mostra più opzioni che includono Acquista, Vendi, Converti, Deposita e Preleva.

Poiché stai trasferendo Solana (SOL) da Solflare Wallet a Kraken, devi toccare “Deposito“.

Dopo aver toccato Deposito, apparirà una pagina di deposito.

Qui, è necessario trovare l’asset crittografico Solana (SOL). Usa la casella di ricerca per trovarlo.

2. Copia l’indirizzo di deposito SOL

Una volta trovato Solana (SOL), è necessario toccarlo.

Ora sarai in grado di vedere l’indirizzo di deposito SOL.

Puoi scansionare il codice QR o semplicemente toccare l’icona “copia“.

3. Tocca “Invia” nell’applicazione Solflare Wallet

Apri l’applicazione mobile Solflare Wallet.

Ora puoi vedere tre opzioni: Acquista, Ricevi e Invia.

Poiché stai inviando SOL da Solflare Wallet a Kraken, devi toccare “Invia“.

4. Incolla l’indirizzo del portafoglio Solflare e inserisci l’importo

Toccando Invia, atterrerai sulla pagina “Invia Solana (SOL)“.

Ora, devi inserire l’importo da inviare e incollare l’indirizzo di deposito SOL che hai copiato nel passaggio 2.

Quindi, tocca “Conferma“.

Infine, tocca “Invia“.

Dopo aver fatto clic su Invia, è possibile visualizzare i dettagli della tariffa di rete.

Rivedilo e tocca “Invia“.

Questo è tutto. Hai trasferito con successo SOL dall’applicazione mobile del portafoglio Solflare all’applicazione mobile Kraken.

5. Controlla i trasferimenti recenti

Per controllare i trasferimenti recenti toccando il SOL nella prima pagina dell’applicazione del portafoglio Solflare.

Quindi, tocca la scheda “Attività“.

Per vedere i trasferimenti recenti nell’applicazione mobile Kraken, è necessario toccare l’icona “Torta” nella parte inferiore dello schermo.

Quindi, tocca “Cronologia transazioni“.

Conclusione

Per inviare Solana (SOL) da Solflare Wallet a Kraken, tutto ciò di cui hai bisogno è l’indirizzo di deposito Kraken SOL e abbastanza SOL in Solflare Wallet.

Fai sempre attenzione mentre copi incolla l’indirizzo. Se inserisci un indirizzo errato, perderai la tua criptovaluta.