Scalping forex: cos’è e come funziona

Lo scalping è un metodo di trading che molti trader amano. Questo stile di trading ha tempi di apertura brevi, con profitti associati di solito fino a 5-10 pip o anche tre pip. Allora, cos’è lo scalping forex? Qual è la differenza tra Scalping e Day Trading?

Cos’è lo scalping forex?

Lo scalping è una forma di trading forex effettuata in un breve periodo dall’ordine di apertura alla chiusura di un mandato per trovare un piccolo profitto. Rispetto ad altre forme di trading, lo scalping è un’azione che si ripete continuamente durante il giorno. Le posizioni sono di solito aperte solo per pochi minuti. Pertanto, anche quando il mercato è laterale, gli scalper fanno ancora profitti perché solo un piccolo movimento di un’onda che corre tre pips -10 pips è sufficiente per loro per fare una posizione redditizia.

Perché lo scalping forex è popolare?

I trader di scalping di solito cercano di realizzare un profitto di 5-10 pip per operazione. Aprendo molte posizioni, possono guadagnare alti profitti. Quindi gli scalper entrano e chiudono gli ordini continuamente durante la loro sessione di trading. In questa strategia, i trader utilizzano una leva relativamente elevata e cercano pochi pip redditizi alla volta.

In generale, un lotto standard ha un valore medio di circa 10 USD per pip.

Pertanto, per ogni cinque pip redditizi, il trader può guadagnare 50 USD. Se i trader possono generare profitti più volte al giorno, possono guadagnare da decine a centinaia di dollari in una sessione di trading.

Tuttavia, lo scalping è un metodo di trading che richiede ai trader di cogliere le notizie, leggere i grafici dei prezzi ed eseguire in modo rapido e deciso. Quindi lo scalping forex è adatto per i trader che amano fare trading, hanno la capacità di concentrarsi e hanno un alto grado di pazienza per realizzare piccoli profitti.

Vantaggi del trading forex scalping

Ilsistema di trading non è troppo complicato.

Lo scalping è una strategia semplice che non richiede troppa conoscenza dei mercati finanziari in generale e del forex in particolare. Pertanto, coloro che sono nuovi al forex trading possono anche usarlo.

Basso livello di rischio

Lo scalping Forex viene eseguito su brevi intervalli di tempo come m15 o m30, a volte m5 o m3, e mai ordini overnight. Quindi può limitare le situazioni pericolose a causa dell’influenza di fattori oggettivi esterni. Alcune notizie come le coppie di valute influenzate dalle notizie sui tassi di interesse, la dichiarazione di un funzionario di alto rango come la Federal Reserve Fed degli Stati Uniti …

Può aumentare il tasso di vincita

Il metodo di trading scalping di solito fa un numero insufficiente di pip. Se il trader sfrutta il giusto tempismo, può chiudere la posizione in meno di 5 minuti e guadagnare il profitto desiderato. Ecco perché anche quando il mercato è di lato, i trader fanno ancora soldi.

Utilizzare una leva elevata

I trader possono utilizzare un’elevata leva finanziaria nello scalping per aprire posizioni di rilievo e guadagnare profitti interessanti per il trading. I trader dovrebbero gestire correttamente il capitale per prevenire i rischi quando utilizzano una leva elevata.

Rischi del trading secondo il metodo di scalping forex.

Nessuna forma di trading funziona per tutti. Uno scalper deve avere la capacità di concentrarsi, soprattutto ha bisogno di avere riflessi rapidi per prendere decisioni tempestive.

Troppe commissioni di transazione

A causa dell’elevato volume di operazioni eseguite durante il giorno (a volte centinaia di posizioni), le commissioni o gli spread sono spesso molto alti. Quindi, se un trader vuole evitare queste commissioni, dovrebbe scegliere un broker ECN, solo una commissione di spread molto competitiva, adatta per lo scalping forex.

Il prezzo può invertire in qualsiasi momento.

Solo perché sono ordini scalping, il tempo per entrare e uscire dagli ordini è a volte conciso. I trader non esperti sono facili da perdere perché il prezzo va contro la direzione della posizione.

Qual è la differenza tra Scalping e Day Trading?

Scalping e day trading sono entrambi stili di trading a breve termine. Molti trader trovano questi due metodi simili. Tuttavia, hanno molte differenze. Ecco alcune differenze chiave:

Caratteristiche Scalping Trading giornaliero Volume di trading Grande volume di scambi. Il volume degli scambi è medio o talvolta anche il trading con un volume elevato. Esperienza di trading I trader inesperti potrebbero non comprendere appieno le regole del mercato. I trader professionisti ed esperti colgono le tendenze del mercato Livello di rischio Correre rischi elevati Il livello di rischio più basso. Tempo di transazione Il tempo di transazione è breve, con una media da 1 a 2 minuti, anche 30 secondi. Il tempo di transazione è più lungo, circa 1 o 2 ore, oppure può durare fino a mezza giornata. È ora di ottenere risultati I trader vedono immediatamente il risultato come perdita o profitto I day trader impiegano più tempo e talvolta devono aspettare fino alla fine della giornata.

Conclusione

Lo scalping ha dimostrato di essere uno stile di trading estremamente efficace. Tuttavia, lo scalping forex non è per tutti. Ecco perché molte persone lo evitano e preferiscono il trading a lungo termine.