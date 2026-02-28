Soluzioni avanzate per la finanza strutturata e le cartolarizzazioni

La finanza strutturata trasforma flussi di cassa e pacchetti di crediti in operazioni complesse ma pratiche, pensate per rispondere a esigenze di mercato e di capitale.

Inserito nel Dipartimento Banking & Finance, il gruppo affianca ogni giorno cedenti, promotori, investitori, arranger e servicer, operando sia in ambito nazionale sia internazionale su progetti che spaziano dalle cartolarizzazioni tradizionali a soluzioni più innovative.

Cartolarizzazioni e asset class

Il team cura la strutturazione di operazioni di cartolarizzazione, sia tradizionali che sintetiche, su un’ampia gamma di asset class: CMBS e RMBS, credito al consumo, cessione del quinto, leasing e crediti sanitari. L’attività comprende anche l’impiego di garanzie pubbliche (MCC, SACE, Confidi) e transazioni con la pubblica amministrazione o su crediti commerciali. L’assistenza integra aspetti legali, regolamentari e contrattuali, assicurando che la struttura finanziaria rispetti i requisiti di compliance e le esigenze operative. Negli ultimi anni si è assistito a una crescente attenzione verso soluzioni ibride e covered bond, con effetti concreti su capitale e processo operativo.

Soluzioni su proventi immobiliari e beni mobili registrati

Per i proventi immobiliari e i beni mobili registrati il gruppo sviluppa strutture su misura, puntando su efficienza e scalabilità. Questi progetti richiedono una sinergia stretta tra fiscalità, diritto societario e diritto immobiliare, oltre a un’attenta calibrazione delle garanzie contrattuali. L’obiettivo è ottenere operazioni snelle, trasparenti e sostenibili in termini di costi, garantendo al contempo certezza normativa per tutte le parti coinvolte.

Gestione e compravendita di NPL e UTP

La domanda di portafogli complessi — sia sul mercato primario sia su quello secondario — è in crescita. Il team assiste nelle cessioni e acquisizioni di NPL e UTP, curando l’analisi contrattuale, la negoziazione dei termini e la strutturazione di operazioni straordinarie. Grande attenzione viene dedicata alla due diligence regolamentare e alla mitigazione dei rischi operativi: si predisporranno clausole e strumenti di garanzia mirati a migliorare la trasparenza e la certezza contrattuale. Inoltre, il gruppo supporta venditori e acquirenti nell’acquisizione e nello sviluppo di piattaforme di servicing, accompagnandoli lungo tutto il percorso transazionale.

Operazioni straordinarie e integrazione delle piattaforme di servicing

Le operazioni straordinarie richiedono una visione integrata che colleghi aspetti societari, regolatori e operativi. Il team assiste gli originator e gli investitori nelle due diligence, nella negoziazione degli accordi di acquisto e nella definizione dei piani di integrazione operativa. Le attività includono la mappatura dei flussi operativi, il riallineamento dei ruoli di servicing e l’elaborazione di piani di mitigazione dei rischi regolatori. L’adozione di soluzioni tecnologiche per il servicing è considerata un fattore chiave per migliorare la qualità dei portafogli e l’efficienza gestionale.

Soluzioni alternative di finanziamento e strumenti di mercato

Per chi cerca capitale più flessibile, il gruppo progetta architetture basate su patrimoni destinati e pegni non possessori, strumenti utili a isolare i rischi e a offrire garanzie mirate agli investitori. Supporta inoltre la stipula di strumenti di mercato come repo, prestiti titoli e derivati pensati per coperture o efficienza finanziaria. Queste soluzioni richiedono contratti robusti e procedure di compliance adeguate: il team lavora per bilanciare tutela degli stakeholder e operatività sui mercati, promuovendo modelli standardizzati di segregazione patrimoniale quando utili alla raccolta senior.

Coordinamento internazionale e gestione cross-border

Per operazioni che coinvolgono più giurisdizioni, il gruppo coordina corrispondenti esteri e funge da unico punto di contatto per il cliente, garantendo coerenza strategica, rapidità di comunicazione e controllo sui tempi di esecuzione. L’approccio combina conoscenza di mercato e creatività operativa: si elaborano scenari verificabili e indicatori di rischio, accompagnati da piani esecutivi adattati alle esigenze specifiche del cliente. Con l’aumento dei progetti cross-border, la capacità di armonizzare regolamentazioni e processi operativi diventa un vantaggio competitivo.