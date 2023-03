Solve può risolvere raggiungere $ 100?

in

Solve è una piattaforma decentralizzata per l’amministrazione di programmi sanitari e di benefit. La piattaforma consente alle persone di avere il controllo della propria assistenza sanitaria con modi semplici e convenienti per fissare appuntamenti, condividere record e gestire le prescrizioni, tra gli altri. La soluzione. La piattaforma Care è progettata per proteggere la sicurezza e la privacy dei dati sensibili, garantendo che solo la parte autorizzata possa accedere ai dati per una durata autorizzata.

La piattaforma utilizza la blockchain come libro mastro distribuito per tutti gli eventi di cura tra pazienti, medici, farmacie, laboratori, assicuratori e altre parti. La semplificazione dei processi amministrativi nel settore sanitario consentirà ai medici di concentrarsi sulla fornitura di cure migliori, mentre i datori di lavoro, le agenzie governative e gli assicuratori possono beneficiare di risparmi sui costi e di una migliore qualità del servizio.

La piattaforma ha anche un app store per l’assistenza sanitaria, Care. Marketplace, che consente alle persone di gestire la propria salute e il proprio benessere, generando entrate per gli sviluppatori o i proprietari di applicazioni per carte.

SOLVE è un token di utilità nativo sulla rete Ethereum, necessario per la partecipazione alla piattaforma e le transazioni. Ha un’offerta fissa e un prezzo variabile determinato dalla domanda del mercato. SOLVE viene utilizzato per le tariffe della rete di amministrazione dell’assistenza e per l’acquisto di Care. Carte, Care.Coins, e la partecipazione al Care.Marketplace.

Nel complesso, Solve è teoricamente un buon caso per l’investimento, ma l’esecuzione finora non dimostra alcuna capacità eccezionale, è quindi un caso moderato per l’investimento.

Solve la previsione dei prezzi: può risolvere raggiungere $ 100?

Solve deve aumentare di 2000x per raggiungere $ 100. A $ 100, Solve avrà una capitalizzazione di mercato di $ 48 miliardi. Ci vorranno 31 anni per raggiungere $ 100 se dovesse aumentare del 25% ogni anno.

Nel complesso, sembra improbabile che Solve raggiunga $ 100. Tuttavia, un programma di bruciatura incentrato sulla riduzione della circolazione del 75-90% aiuterà Solve a raggiungere l’obiettivo di $ 100.

Solve le previsioni sui prezzi 2023, 2025 e 2030

