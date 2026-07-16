Space economy: metodi solidi per scegliere i titoli migliori

Space economy senza fumo: un metodo operativo con TAM, unit economics, metriche di esecuzione e un framework a tre livelli per selezionare i titoli

La space economy attira capitali e immaginario, ma l’analisi d’investimento richiede rigore. Le catene del valore sono lunghe, i cicli di sviluppo più lenti del software tradizionale e la pressione sul capitale è elevata. Un metodo coerente deve combinare dimensione del mercatounit economics verificabili e metriche di esecuzione leggibili. Concentrarsi su poche variabili robuste aiuta a distinguere fra narrativa e trazione reale.

Di seguito un impianto pratico per valutare imprese che operano in infrastrutture orbitaliservizi abilitati e downstream data. L’obiettivo è arrivare a una checklist replicabile: dal TAM alle soglie di costo per unità, fino a indicatori di affidabilità operativa, con esempi di screening e una mappa dei rischi specifici del settore.

Perché il TAM conta davvero nello spazio

Nel comparto spaziale, il TAM non è uno slogan: influenza capex tempi di rientro e multipli sostenibili. La stima deve essere bottom-up, legata a casi d’uso misurabili. Per i lanciatori, il TAM deriva da kg in orbita per segmento (LEO, MEO, GEO), frequenza di missione e prezzi per chilogrammo; per l’osservazione della Terra da superfici coperte, risoluzione, refresh e verticali clienti (agri, energia, assicurazioni, difesa). Per la connettività satellitare la domanda si ancora a ARPU, latenza richiesta e tasso di sostituzione rispetto a reti terrestri. Il rischio più comune è sommare mercati eterogenei senza barriere realistiche all’adozione.

Unit economics: dal lancio al megabit

Gli unit economics sono il cuore della tesi. Nei lanciatori, il driver è il costo per kg a orbita target, incluso tasso di riutilizzo, turnaround e ammortamento. Per le costellazioni dati, la metrica guida è il costo per km² a una certa risoluzione o il costo per scena nella connettività, il costo per Mbps erogato con specifica latenza e disponibilità. Va distinta la fase di validazione (margini negativi, volumi bassi) dalla fase unitariamente profittevole a regime. Indicazioni chiave: percentuale di componenti COTS vs custom, rendimento produttivo, efficienza energetica a bordo, e carico utile realmente fatturabile per satellite.

Metriche di esecuzione: backlog, cadenza, affidabilità

La qualità dell’esecuzione separa i piani industriali dalle aziende investibili. Tre blocchi: 1) backlog contrattuale e mix clienti (difesa, enterprise, consumer), con percentuale vincolante vs opzionale; 2) cadenza operativa: lanci riusciti/programmati, satelliti dispiegati/attesi, tempo di commissioning 3) affidabilità tasso di successo missioni, MTTF di sottosistemi, disponibilità SLA rispettata. Importante anche il ciclo cassa: lead time produzione, crediti verso clienti pubblici, milestone payment. La deriva sistematica delle scadenze è un segnale di rischio, specie se accompagnata da comunicazioni non coerenti sui KPI.

Framework a tre livelli: infrastrutture, servizi, dati

Un framework utile distingue tre livelli. Infrastrutture lanciatori, piattaforme, bus satellitari, stazioni di terra; intensità di capitale alta, barriere tecniche elevate, cicli lunghi. Servizi trasporto in orbita, hosting di payload, tasking e downlinkconnettività gestita; capex medio, ricavi ricorrenti se ben contrattualizzati. Downstream data analisi e applicazioni su immagini, RF, AIS/ADS-B, meteo; capex basso, forte dipendenza da qualità/diritti del dato e da canali di vendita verticali. Valutare dove l’azienda cattura il margine, le interfacce di scalabilità tra livelli e quanto è sostituibile l’anello occupato nella catena.

Screening pratico: checklist e soglie indicative

Per uno screening iniziale, una checklist coerente accelera le decisioni:

TAM servibile > 1 miliardo e crescita visibile con driver indipendenti dalla sola narrativa spaziale.

> 1 miliardo e crescita visibile con driver indipendenti dalla sola narrativa spaziale. Unit economics a regime: costo per kg, km² o Mbps con margine lordo target > 40% entro 24-36 mesi.

a regime: costo per kg, km² o Mbps con margine lordo target > 40% entro 24-36 mesi. Backlog coprente almeno 12 mesi di ricavi guida, con > 60% contratti vincolanti.

coprente almeno 12 mesi di ricavi guida, con > 60% contratti vincolanti. Cadenza operativa: tasso di esecuzione > 80% rispetto a piani pubblici nell’ultimo anno.

Affidabilità > 95% mission success o SLA rispettati per 4 trimestri consecutivi.

> 95% mission success o SLA rispettati per 4 trimestri consecutivi. Bilancio liquidità > 12 mesi di runway al burn attuale; capex coperto da accordi o project finance.

Queste soglie non sono regole rigide, ma un filtro per ridurre il rumore. Le eccezioni richiedono tesi di vantaggio competitivo ben documentate.

Rischi specifici: tecnologia, capitale, regolazione

Tre famiglie di rischio meritano priorità. Tecnologia maturità dei sottosistemi (propulsione, termico, ottica, payload), complessità di integrazione, congestione orbitale e collision avoidance. Capitale cicli di finanziamento ravvicinati, dipendenza da sussidi, volatilità dei multipli in assenza di free cash flow. Regolazione spettro, licenze ITAR/EAR controlli all’esportazione, responsabilità su detriti, accesso a frequenze e diritti di sorvolo. Un piano credibile include deorbit controllato, assicurazioni adeguate, e governance della sicurezza dei dati, soprattutto nei verticali difesa e infrastrutture critiche.

Esempi di lettura per categoria: segnali da cogliere

Nelle infrastrutture il segnale chiave è la curva di apprendimento: riduzione dei costi per kg dopo ogni volo, tempi di turnaround, percentuale di riutilizzo reale. Nei servizi contano LTV/CAC per segmento e la quota di ricavi ricorrenti con indicizzazione; un mix eccessivo di contratti una tantum aumenta volatilità. Nel downstream attenzione alla qualità del dato origine, ai diritti di utilizzo, alla capacità di integrare fonti eterogenee e al time-to-insight misurabile. In tutti i casi, la correlazione tra milestone tecniche e milestone di fatturazione è la migliore prova che il modello regge alla realtà.