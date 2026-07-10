ETF in Italia: Scalable Capital punta a un aumento del 50%

Scalable Capital vede un futuro promettente per gli ETF in Italia, con un potenziale di crescita del 50%. Scopri come l'educazione finanziaria e la tecnologia stanno cambiando il panorama degli investimenti.

In un panorama finanziario in continua evoluzione, gli ETF stanno emergendo come strumenti di investimento sempre più popolari. Mentre negli Stati Uniti e in Germania questi fondi sono già ampiamente diffusi, in Italia la loro adozione è ancora in una fase iniziale. Tuttavia, piattaforme come Scalable Capital stanno lavorando per cambiare questa situazione, puntando a replicare il successo ottenuto in Germania anche nella Penisola.

L’Italia presenta ancora un gap significativo nella diffusione degli ETF rispetto ad altri mercati maturi. Secondo uno studio di BlackRock solo il 5% degli adulti italiani investe in ETF, contro il 21% in Germania e il 27% negli Stati Uniti. Tuttavia, il mercato italiano sta crescendo rapidamente, e si prevede un aumento del 50% nell’adozione di questi strumenti nei prossimi anni.

Scalable Capital e la strategia per gli ETF in Italia

Scalable Capital con oltre un milione di clienti e più di 50 miliardi di euro investiti sulla sua piattaforma, sta giocando un ruolo chiave nella promozione degli ETF in Italia. La piattaforma si concentra sugli ETF e sui piani di accumulo, offrendo un accesso facilitato a questi strumenti di investimento. Secondo Michele Raisoni, Branch Manager per l’Italia di Scalable Capital, gli ETF sono diventati la porta d’ingresso per molti nuovi investitori.

La maggior parte degli investitori su Scalable Capital utilizza gli ETF per piani di accumulo a medio-lungo termine. Questo approccio è favorito dalla bassa commissione e dalla diversificazione immediata che questi fondi offrono. Inoltre, l’accesso a informazioni dettagliate e l’uso di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale stanno rendendo gli ETF sempre più attraenti per gli investitori italiani.

Le categorie di ETF più popolari

Le preferenze degli investitori italiani variano, ma ci sono alcune categorie di ETF che stanno guadagnando particolare attenzione. Gli ETF tematici, legati a settori come l’intelligenza artificiale, la tecnologia e la difesa, stanno registrando una crescita significativa. Tuttavia, la maggior parte degli investitori preferisce strumenti classici e ben diversificati, che offrono una maggiore stabilità e sicurezza.

Il ruolo della consulenza finanziaria

Scalable Capital non offre direttamente consulenza finanziaria, ma promuove l’uso di consulenti indipendenti. Questa figura sta diventando sempre più importante in Italia, dove l’educazione finanziaria è ancora in fase di sviluppo. L’integrazione tra piattaforme digitali e consulenza tradizionale potrebbe essere la chiave per colmare il divario nell’adozione degli ETF.

L’innovazione nel mercato degli ETF non si limita ai prodotti disponibili, ma riguarda anche l’adozione generale di questi strumenti. Secondo Raisoni, la crescita dell’educazione finanziaria e l’arrivo di nuove piattaforme stanno avendo un impatto significativo. Il 77% degli asset investiti su Scalable Capital è in ETF, un segno chiaro del cambiamento in corso.

Con l’aiuto di piattaforme come Scalable Capital e un aumento dell’educazione finanziaria, il mercato italiano potrebbe presto raggiungere livelli di adozione simili a quelli degli Stati Uniti e della Germania.