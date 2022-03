Sportsbet.io 2022: tutto quello che c’è da sapere

Sportsbet.io è un moderno sito web di casinò online che offre giochi di casinò online come slot, giochi da tavolo e giochi con croupier. Ma la caratteristica migliore di questo casinò bitcoin, secondo quasi ogni recensione di Sportsbet.io,sono le suescommesse sportive.

Sportsbet.io ha iniziato le sue operazioni nel 2016 con l’idea di diventare uno dei pochi casinò sul mercato ad offrire entrambe le piattaforme di scommesse di criptovaluta accanto al supporto valutario tradizionale. Sportsbet.io ha una licenza dalla Curacao Gaming Authority, sotto il nome della società mBet solutions. E secondo la nostra recensione e ricerca di casinò Sportsbet.io, la nostra valutazione generale dei clienti è di 9 stelle su 10.

Informazioni su Sportsbet.io

Sportsbet.io è un casinò online moderno e innovativo con una piattaforma di scommesse sportive crittografiche che attrae gli utenti con la sua varietà di titoli di gioco e la sicurezza delle operazioni. Sportsbet.io è un casinò di gioco d’azzardo crittografico con licenza con una grande reputazione nella comunità degli scommettitori sportivi. È lo sponsor ufficiale di più squadre sportive come le squadre EPL Arsenal FC, Watford, Southampton FC e la squadra di Copa Libertadores Flamengo.

I fornitori di software di Sportsbet.io includono nomi famosi proprio come altri casinò come Evolution, Pragmatic, iSoftbet, Gameart, Betsoft, One Touch e Play N Go. I nuovi giocatori non hanno bisogno di scaricare alcun software aggiuntivo a causa del sistema client basato sul web per godersi il loro gioco su questo bookmaker.

Brett Lee, giocatore di cricket in pensione di fama mondiale, è l’ambasciatore del marchio per Sportsbet.io.

Secondo la maggior parte delle recensioni, l’enorme popolarità di Sportsbet.io è dovuta al suo ottimo design e a un gran numero di valute supportate.

È Sportsbet.io un casinò legittimo?

Sportsbet.io è un sito di scommesse legali / scommesse sportive online e ha l’approvazione della Curacao Gaming Authority. Le recensioni dei siti di scommesse menzionano che questo bookmaker è noto per la sua sicurezza e trasparenza. La legittimità della piattaforma di scommesse Sportsbet.io è ulteriormente attestata dalle loro sponsorizzazioni con diversi noti club sportivi e squadre di eSport.

Esperienza utente Sportsbet.io

Sportsbet.io ha guadagnato importanza tra gli scommettitori sportivi grazie alla sua esperienza utente fluida e semplice. Sportbet.io è anche molto facile da navigare e i giocatori possono muoversi intuitivamente tra diversi giochi e metodi di pagamento elencati sul sito.

Il sito web reattivo e a caricamento rapido di Sportsbet.io di Sportsbet.io è arrivato in cima per esperienza in molte parti del mondo rispetto ad altri siti di scommesse sportive bitcoin .

Caratteristiche di Sportsbet.io

Offre giochi da casinò crittografici e categorie di scommesse sportive.

Supporta i depositi di criptovaluta di Bitcoin e alcune opzioni di deposito in valuta fiat.

Anche la velocità di pagamento è elevata e le vincite vengono generalmente accreditate sul link dell’account dell’utente entro 24 ore. I pagamenti crypto sono istantanei.

Sportsbet io offre alla maggior parte delle persone alcune interessanti offerte promozionali e codici bonus come bonus VIP, tornei con offerte di bonus sportivi, chip bonus, programma fedeltà e bonus free spin.

Ma Sportbet.io non fornisce un bonus di benvenuto regolare o un’offerta di bonus di deposito minimo, un’offerta comune nella maggior parte dei casinò.

I titoli di gioco su Sportsbet.io casinò sono sviluppati da sviluppatori di giochi che sono considerati leader del settore come Evolution Gaming, BetSoft e altro ancora.

Sportsbet.io ha anche un’app Sportsbet. Ma anche questa app non fornisce alcun bonus di benvenuto o bonus di deposito istantaneo.

Recensioni di Sportsbet.io Casino: pro e contro

Pro Contro Accetta una grande varietà di valute (denaro fiat e utilizzare Bitcoin). Il servizio clienti è debole. Le risposte alla chat dal vivo non sono complete e le risposte via e-mail sono inaffidabili. Scommesse sportive con licenza e nuovo sito di casinò online. La selezione di giochi preferiti e quote di scommesse sportive su Sportsbet.io potrebbe essere un po ‘più piccola rispetto ad altre piattaforme. Ottima interfaccia utente sviluppata dai migliori fornitori di software. Sportsbet.io non ha un bonus di benvenuto o offerte di bonus sul primo deposito che sono una caratteristica molto comune della maggior parte dei casinò.

Processo di registrazione Sportsbet.io

Per iniziare a scommettere denaro attraverso il sito Sportsbet.io, gli utenti devono creare un account sul sito.

Il primo passo è fornire un nome utente, creare una password per l’account, inviare il proprio ID e-mail e la data di nascita.

Quando questo è fatto, i nuovi giocatori sono ora pronti a depositare fondi sul proprio conto attraverso qualsiasi metodo di pagamento accettato sul sito.

Ma poiché si tratta di un casinò con licenza, gli utenti potrebbero dover inviare la loro documentazione personale per la verifica durante il primo prelievo delle vincite.

Giochi da casinò forniti da Sportsbet.io

Giochi di Slot

Ci sono circa 2.273 giochi di slot disponibili. Oltre alla vasta gamma di slot popolari, un altro grande vantaggio delle slot con jackpot a Sportsbet.io è il loro Live RTP. Questa funzione consente ai giocatori di vedere le migliori slot con il più alto rapporto rendimento / giocatore nelle ultime 24 ore. È facile trovare popolari giochi da casinò bitcoin sul sito Sportsbet.io. La sezione sportiva sul sito web Sportsbet.io ha molti giochi da casinò sportivi disponibili per le scommesse. La maggior parte dei giochi da casinò preferiti provengono da Asia Gaming e oltre 30 giochi da tavolo sono da Ezugi a Sportsbet.io.

Tutti gli ultimi giochi di slot su Sportsbet io casino sono sviluppati dai migliori sviluppatori di slot come Play’n Go e altro ancora. Alcune delle slot più popolari del sito sono Secret of the Stones, Dragon Shards, Rhyming Reels Jack e Jill. Alcuni altri giochi da casinò che potresti voler giocare sono white rabbit, Lucky Lion, Book of Dead, ecc. Anche le slot con jackpot e il video poker fanno parte dell’esperienza del casinò crittografico su Sportsbet.io.

Giochi da tavolo

Ci sono 100 giochi da tavolo da godere. I giochi popolari dei casinò online come Bombay club Blackjack, vegas strip Blackjack, Baccarat, Roulette e Sic Bo sono popolari. Alcuni dei giochi da tavolo più popolari sono Golden Chip Roulette, Casino Barbut.

Giochi con croupier dal vivo

Una grande attrazione per i giocatori esperti sono i giochi con croupier del casinò dal vivo sul sito di scommesse, e Sportsbet.io ha anche alcuni titoli interessanti in questa sezione del casinò. Ci sono circa 120 giochi di casinò dal vivo come poker dal vivo, blackjack multi-mano dal vivo, studio di calcio, video bingo, roulette dal vivo, blackjack dal vivo.

Gratta

I gratta e vinci sono anche popolari su Sportsbet.io.

Sport & Giochi di Esports di Sportsbet.io

Sportsbet.io è in cima alla maggior parte degli altri siti di scommesse in termini di opzioni di scommesse sportive. Le loro scommesse sportive includono molte opzioni sportive come una squadra di calcio, cricket, baseball e altri sport di nicchia come pallamano, hockey su ghiaccio, regole australiane e ping pong. Sono disponibili anche le scommesse crittografiche sugli eSporte le scommesse sportive virtuali.

La selezione di tornei sportivi più popolari include NBA per il basket, Premier League inglese di calcio, football americano, la Premier League indiana per il cricket e altro ancora. Le scommesse sugli eSport sono supportate su popolari tornei di eSport come Overwatch, League of Legends, Dota 2 e StarCraft. Il casinò Bitcoin ha una profonda offerta di prodotti che consente ai giocatori di divertirsi e scoprire molti giochi da casinò secondo il loro interesse.

Un altro vantaggio di Sportsbet.io rispetto ai loro siti di scommesse rivali è la possibilità su Sportsbet.io di piazzare diversi tipi di scommesse. Le scommesse sportive tradizionali e le quote eSport supportano le scommesse cumulative, le quote spread e persino le quote del primo gol. Il Sportsbet.io offre alcune quote competitive sul mercato e questa è una grande notizia per i fan degli eSports.

Sportsbet.io offre una vasta gamma di sport, eSport ed eventi per gli scommettitori sportivi su cui scommettere come Dota 2 e Counterstrike. L’unica area che manca per le scommesse sportive Sportbet.io è una struttura di live streaming necessaria per le scommesse in-play. Ma anche questo svantaggio è compensato da un gran numero di tabelle statistiche in tempo reale che si aggiornano costantemente.

Sportsbet.io metodi di pagamento

Sportsbet.io è noto per la sua ampia selezione di opzioni di deposito tra cui scegliere, ogni paese ha opzioni diverse. A seconda della posizione, il giocatore può utilizzare diverse opzioni di pagamento per il deposito e il prelievo a Sportsbet.io.

Deposito e prelievi di Bitcoin

Gli utenti possono facilmente effettuare un deposito Bitcoin nel proprio account con l’aiuto del loro indirizzo di conto Sportsbet.io o scansionando il codice QR univoco nella pagina dell’account Sportsbet.io, nell’angolo in alto a destra. Di solito non ci sono commissioni di transazione su depositi o prelievi di Bitcoin. Anche i pagamenti vengono elaborati quasi istantaneamente. Ma c’è un limite massimo sui prelievi giornalieri.

I clienti possono scegliere di incassare un massimo di 250.000 euro al giorno dal proprio conto Sportebt.io. Oltre a Bitcoin, Sportbet.io supporta anche i metodi di deposito di altre criptovalute come Ethereum, Litecoin, Ripple, Tron, Tether e AllSportsCoin I pagamenti per i prelievi crittografici sono quasi istantanei nel giro di due o tre minuti.

Deposito e prelievi Fiat

Sportsbet.io supporterà alcune diverse valute fiat come la rupia indiana, il dollaro canadese e alcune altre. I depositi e i prelievi Fiat possono essere effettuati attraverso una serie di metodi diversi. Questi vengono generalmente elaborati entro 24 ore, ma alcuni metodi di pagamento specifici possono richiedere fino a 3 giorni di tempo di elaborazione affinché le vincite vengano accreditate sul conto del cliente.

Il tempo di elaborazione dipende anche dal fornitore di servizi di pagamento, poiché la transazione viene inviata al fornitore di servizi di pagamento.

Metodi di deposito e prelievo di denaro fiat: –

Neteller ·

EcoPayz

Skrill ·

Carta AstroPay

PaySafeCard

EcoBanq

Carte di credito e di debito

Moltobetter

CashToCode

AstroPay Diretto

Jeton ·

SticPay

Sportsbet.io Scommesse Live & Eventi

Su Sportbet.io, c’è una scheda in-play in cui i clienti possono controllare le probabilità del gioco dal vivo in gioco o quelli imminenti in lavorazione prima di iniziare a giocare.

Ma oltre alle scommesse live sugli sport, ci sono anche alcuni eventi e tornei ospitati nella sezione del casinò bitcoin di Sportsbet.io. Hanno quattro diversi tornei che includono il più alto numero di scommesse, l’importo di vincita più alto, l’importo di scommessa più alto e il moltiplicatore di vincita più alto. Ma i clienti devono scegliere di far parte di questi tornei e intascare grandi premi. A volte la scommessa degli utenti può rifiutare a causa di problemi tecnici, la puntata che piazzi è troppo alta, le quote sono cambiate prima che la scommessa sia confermata.

Sportsbet.io Giri Gratis

Sportsbet.io a volte gestisce diverse offerte promozionali con giri gratuiti come premi. I giri gratuiti possono essere assegnati ai giocatori che scelgono di piazzare una scommessa di un certo importo minimo su particolari titoli di gioco mentre l’offerta del casinò bitcoin è ancora attiva. Ma per partecipare a queste offerte di giri gratuiti e altre promozioni, i nuovi clienti devono sempre tenere d’occhio la loro pagina web e registrarsi per le notifiche promozionali sulla loro e-mail registrata.

Sportsbet.io Offerte Bonus e Promozioni

I clienti che recensiscono Sportsbet.io si lamentano di non fornire una pagina di promozioni di benvenuto offerta in quasi tutti i casinò o siti di scommesse crittografiche online. C’è un’offerta di aumento dei prezzi che consente all’utente di aumentare le proprie probabilità e aumentare il profitto. Puoi potenziare una partita in ogni categoria sportiva ogni giorno. Puoi accedere all’aumento del prezzo sotto “Le mie scommesse” nella scheda Aumento del prezzo, può essere utilizzato per aumentare una selezione individuale o una singola selezione all’interno di un Multi.

Scommessa gratuita: queste scommesse gratuite sono promozioni speciali che si svolgono di tanto in tanto, specialmente quando Sportsbet.io entra in una nuova partnership con qualche squadra sportiva. Quando questa offerta di importo bonus è attiva, un utente può optare per la promozione attraverso il sito web Sportsbet.io. Se l’utente soddisfa tutti i requisiti di scommessa per la promozione delle scommesse gratuite, ottiene le sue scommesse gratuite per scommettere sulle quote che preferisce.

Sportsbet.io ha molte altre offerte promozionali, ma i bonus di deposito di solito non sono forniti. I clienti possono vincere su questa piattaforma di scommesse live con l’aiuto di diversi tornei giornalieri e settimanali e unità promozionali. Inoltre c’è un limite alla quantità massima di denaro che il giocatore può vincere in un giorno. Diversi premi sono generalmente distribuiti in depositi in contanti sul conto dell’utente, fiches gratuite per giochi da tavolo o giri gratuiti sulle slot di gioco.

Programma di affiliazione Sportsbet.io

Sportsbet.io offre un programma di affiliazione attraverso il quale i clienti possono guadagnare premi Bitcoin. Gli utenti che si iscrivono al programma di affiliazione e portano nuovi clienti ricevono una commissione del 35% dal reddito del casinò su ciascun giocatore.

Programma VIP Sportsbet.io

Sportsbet.io sito di scommesse ha un proprio programma di ricompensa chiamato Clubhouse, che ha sette diversi livelli dall’acciaio al diamante, e i giocatori possono salire di grado raccogliendo punti premio sui loro crediti di scommessa. Ma i membri VIP sono solo su invito e i membri che fanno parte dello schema VIP ottengono account manager dedicati e incentivi bonus speciali come scommesse gratuite, crediti di scommessa e offerte di bonus sportivi.

Corse di cavalli di Sportsbet.io

Sportsbet.io gli utenti possono piazzare scommesse sulle corse di cavalli prima dell’inizio della gara o piazzare scommesse live dopo l’inizio della gara. I clienti possono anche piazzare una scommessa su gare di levrieri addestrati.

Sportsbet.io requisiti di scommessa

Su Sportsbet.io, i clienti possono guadagnare premi da uno schema di bonus solo se mettono i loro soldi sulle quote entro 24 ore dall’opt-in per quell’offerta. Ci sono anche requisiti di scommessa specifici per ogni offerta specifica su Sportsbet.io. Ma non ci sono requisiti di scommessa per un giro.

Restrizioni per paese Sportsbet.io

Sportsbet.io opera in un gran numero di paesi come India, Canada, Russia, Cina. Ma è limitato in un paese successivo come stati Uniti, Regno Unito e Australia.

opzioni di sicurezza e protezione Sportsbet.io

Bitcoin è una valuta molto sicura e trasparente, quindi le transazioni con l’uso di Bitcoin sono generalmente sicure. Inoltre, Sportsbet.io ha anche la sua tecnologia di crittografia SSL per rendere sicure tutte le sue transazioni. Sportsbet.io è anche uno dei casinò online con le sue informazioni sulle licenze disponibili sulla loro pagina web.

Assistenza clienti Sportsbet.io

Sportsbet.io ha un sistema di assistenza clienti relativamente debole e la loro chat dal vivo è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e risponde immediatamente. Tuttavia, secondo Sportsbet.io recensione e i commenti dei giocatori indiani, le risposte alla chat dal vivo del team di supporto che lavora su di esso sono troppo meccaniche e non possono risolvere i problemi.

La sezione contatti di Sportsbet.io fornire un servizio clienti di chat dal vivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in diverse lingue attraverso la loro sezione contattaci. C’è un indirizzo e-mail del servizio clienti e un centro assistenza,ma secondo la recensione di caino da parte dei giocatori indiani, di solito non ci sono risposte alle e-mail inviate al team di supporto.

Sportsbet.io Termini e condizioni

Sportsbet.io consente solo alle persone di età superiore ai 18 anni di piazzare scommesse sul proprio sito di scommesse. Hanno anche una funzione di gioco d’azzardo sportivo responsabile. Se una scommessa è una violazione di Sportbet.io termini, gli utenti ricevono il messaggio di errore. Negli ultimi anni, i servizi di Sportsbet.io sono migliorati.

Conclusione

Sportsbet.io è uno dei pochi siti di scommesse top che supporta sia le opzioni di pagamento in contanti fiat che in criptovaluta. Ha anche una vasta selezione di titoli di gioco per attirare i giocatori secondo la recensione del casinò. Sportsbet.io non potrebbe progredire se si tratta di un sito di truffa. L’offerta di scommesse sportive e scommesse sugli eSport di Sportsbet.io lo distingue da molti altri siti di scommesse.

I giocatori indiani e gli appassionati di sport che recensiscono i Sportsbet.io amano le ampie opzioni di deposito e l’offerta di bonus di scommessa gratuita su questo sito. C’è una sezione FAQ completa in cui i giocatori possono ottenere la risposta a tutte le loro domande generali riguardanti i servizi di gioco d’azzardo.

Domande frequenti

Dove ha sede Sportsbet.io?

Sportsbet.io è una società con sede a Curacao nota per i suoi titoli di casinò dal vivo e le opportunità di scommesse sportive virtuali.

Sportsbet.io accetta giocatori statunitensi?

No, Sportsbet.io non accetta giocatori degli Stati Uniti.

Come posso ottenere la mia scommessa gratuita su Sportsbet.io?

Per accedere all’opzione di scommessa gratuita su Sportsbet.io, gli utenti devono optare per i bonus e le promozioni di scommessa sulla pagina web.

Quando c’è una scommessa gratuita su Sportsbet.io?

Non ci sono orari fissi per le scommesse gratuite e di solito vengono offerti quando Sportebt.io squadre sponsorizzate per avere i giochi preferiti.

Quanto è sicuro Sportsbet.io?

Sportsbet.io ha la crittografia SSL per proteggere i fondi / fondi bonus dei propri utenti dai criminali digitali.

È buono Sportsbet.io?

Secondo Sportsbet.io recensioni degli utenti, Sportsbet.io è una delle migliori scommesse sportive in cui gli utenti possono essere garantiti di incassare la loro schedina.

Come prelevare denaro da Sportsbet.io?

Gli utenti possono prelevare fondi dal loro conto Sportebt.io al loro conto bancario, al loro portafoglio elettronico o portafoglio crittografico. Dovranno andare alla scheda di prelievo sul loro profilo e mettere giù il metodo per il pagamento.