10bet Casino è affidabile?

10bet Casino fondato nel 2003 come è evidente dal suo titolo, è uno dei siti di scommesse online di spicco. Offre un utile servizio di scommesse per i suoi scommettitori dedicati con enormi limiti di scommessa, copertura delle scommesse live e scommesse su una varietà di campionati e sport nei mercati delle scommesse online.

Al casinò 10bet, puoi anche trovare la più ampia gamma di tipi di scommesse disponibili per un’ampia varietà di sport; molti di questi tipi di scommessa sono esclusivi solo per 10bet. Tuttavia, il sito ha varie licenze ben note ed è regolamentato in due giurisdizioni, vale a dire il Regno Unito e Curacao.

Anche se questo può sembrare un’esagerazione, dà l’impressione che il sito web di scommesse sportive si impegni a mantenere le cose eque, ben definite e corrette.

Considerando le licenze di spicco di 10bet implica che accettano legalmente giocatori di casinò da un certo numero di paesi internazionali. In ogni modo, questo è abbastanza buono per ogni scommettitore con una brama di scommettere su 10bet. Un’ampia quantità di generose promozioni è disponibile anche qui.

Informazioni su 10bet Casino

Fondato nel 2003, 10bet Casino, un sito di eGaming emergente e di spicco, è dedicato a offrire un’esperienza di scommesse a distanza coinvolgente e ordinata.

Il sito web del casinò ha dimostrato e mantenuto un track record di successo supremo nel settore. Il casinò è sotto la direzione di dirigenti altamente affidabili. Scegliendo 10bet, hai l’opportunità di scegliere tra oltre 350 giochi da casinò e mettere le mani sulle vincite.

10Bet Casino è gestito dall’illustre Blue Star Planet Limited ed è partner di un diluvio di fornitori di software, ad esempio Evolution Gaming, Betsoft, Gameplay, ecc.

Per alimentare solo i giochi e supportare la piattaforma di scommesse a fianco.

10bet Casino è davvero un casinò paradigmatico e un sito di scommesse sportive in cui sei sicuro di trovare l’ultima esperienza pratica di eGaming. Uno dei punti salienti del casinò 10bet è che offre una serie di metodi di pagamento popolari e un carico di divertimento da provare.

Il design senza fronzoli del sito è facile da navigare e la meravigliosa grafica impressionerà sicuramente ogni giocatore ogni centimetro. Inoltre, il sito Web è completamente mobile responsive o mobile-friendly e ciò significa che puoi goderti al massimo le tue attività di scommessa o scommessa in criptovaluta mentre sei in movimento. I giocatori possono anche divertirsi in diverse promozioni mentre giocano direttamente utilizzando i loro dispositivi Android o iOS e apprezzano il sito Web che continua a costruire fiducia.

10bet è un bookmaker legittimo?

Sì, senza ombra di dubbio, fisicamente situato al centro business Dragonara, Malta,10 bet è un bookmaker legittimo ed equo per consentire ai suoi clienti esistenti e nuovi di giocare responsabilmente online. Per garantire il gioco responsabile,vale la pena notare che 10bet è concesso in licenza dalla UK Gambling Commission, che rilascia licenze agli operatori di case da gioco crittografiche online più affidabili ed equi che operano nel Regno Unito.

Inoltre, possiedono anche una licenza della Malta Gaming Authority e una licenza di bookmaker a distanza anche nella Repubblica d’Irlanda. Detto questo, nessun motivo risulta essere sospettoso di 10bet quando si tratta di scommettere lì.

Esperienza utente 10bet

Nel tentativo di impedirti di perderti nel labirinto di quote speciali o singole, 10bet Sports ti offre una raccolta di scommesse principali sulla homepage del suo sito web. Per esplorare le sottigliezze di uno specifico evento di scommesse, è sufficiente premere l’icona del grafico o l’opzione “+XX”, che scatenerà una serie di scommesse extra.

Una volta che ti imbatti in un’offerta che ti entra nel cuore, premendo il link dell’offerta ti verrà presentata una schedina in cui puoi scommettere l’importo della scommessa. Successivamente, fai clic sul pulsante di invio per confermare. Nel complesso, il processo di ricerca e piazzamento di una scommessa si completa quasi in un batter d’occhio.

Caratteristiche di 10bet Sportsbook

Il casinò 10bet e l’app di scommesse sportive offrono una vasta gamma di fantastiche funzionalità tra cui l’incasso e le scommesse in-play sulla Premier League e altre caratteristiche chiave che abbiamo menzionato di seguito in questa recensione dell’app 10bet.

Essendo uno dei siti di casinò online più importanti e illustri in Europa, 10Bet Casino garantisce l’accesso alle sue attività di gioco d’azzardo sia per i giocatori mobili che desktop.

L’interfaccia di gioco è molto ben progettata ed è perfettamente ottimizzata sia per i computer desktop che per i dispositivi mobili.

Anche la navigazione del sito web è facile da usare.

Le offerte bonus di benvenuto del sito possono arrivare fino a €1010.

Il servizio di assistenza clienti è disponibile tramite chat dal vivo, e-mail e telefono.

Ci sono ancora molte funzionalità coinvolgenti che puoi imparare visitando il sito web di 10bet.

Recensione di 10bet: pro e contro

Pro Contro Un sacco di attività di gioco d’azzardo piene di azione a cui partecipare. Il sito Web può essere lento da caricare a volte. Promozioni costantemente aggiornate. Bonus di benvenuto medio. App scaricabile. Nessun Live Streaming. Estrazione di giochi di casinò dal vivo. Limiti minimi di prelievo. Concesso in licenza dalla UK Gambling Commission e dalla Malta Gaming Authority. Nessun programma fedeltà offerto. Funzione Match Tracker. I giocatori statunitensi sono limitati. Fornitori di software affidabili al massimo.

Processo di registrazione di 10bet

Il processo di registrazione su 10bet è un processo rapido e semplicistico: –

Apri la home page del sito Web e fai clic sul pulsante “Iscriviti ora” (evidenziato in colore verde) nell’angolo in alto a destra.

In questo modo verrai indirizzato a un modulo di registrazione pop-up da compilare. Il modulo di registrazione è suddiviso in 3 categorie; dovrai inserire dettagli come indirizzo, città, codice postale e numero di cellulare.

Nell’ultimo passaggio del modulo, devi aggiungere le tue preferenze personali, ad esempio il formato delle quote singole, i limiti di deposito e l’attività di marketing. Dopo aver inserito tutti i dettagli, premi semplicemente “Invia”.

Riceverai un’email di verifica. Premi il link e sei pronto per iniziare a scommettere su 10bet!

Giochi forniti da 10bet Casino

A 10bet, ti sentirai fortunato a partecipare e goderti oltre 450 giochi da casinò online a tuo piacimento. Qui, i giochi di slot sono, molto presumibilmente, tra i giochi da casinò o criptovaluta più popolari che vengono giocati dalla maggior parte dei giocatori; il livello di brivido ed eccitazione è davvero incomparabile.

Su 10bet, puoi trovare una varietà di giochi da casinò come: –

Giochi di Slot

Giochi da tavolo

Giochi di Carte

Roulette

Blackjack

Ora diamo un’occhiata ai giochi da casinò più popolari, che puoi goderti su 10bet: –

Spirito Bronco

Grande Rhino Megaways

Lupo d’oro

Bellezza dorata

Buffalo Re

Oro del selvaggio West

Rilascia il Kraken

La macchina selvaggia

Bonanza azteca

Euforia

Festa da ballo

Megaways maestosi

Sceriffo di Nottingham

Lightning Roulette

Grand Casino Roulette

Blackjack infinito

Arcobaleno di frutta

Texas Hold’em Poker

Sunny Fruits: Tieni e vinci

Trifoglio fortunato

Monalisa Gioielli

Super Multitimes Progressivo

Mulinelli Super Fortunati

Super veloce: caldo caldo

Jackpot Rango

Paws of Fury: Entra nel Panda

Super Spinner

Side Bet Città

Studio di calcio.

Ecco un elenco di giochi da casinò dal vivo: –

Blackjack dal vivo

Roulette Di Velocità Dal Vivo

Monopolio dal vivo

Roulette Lightning dal vivo

Roulette dal vivo

Vivi Super Sic Bo

Roulette a doppia pallina dal vivo

Live Extreme Texas Hold’em Poker

Live Blackjack Silver One.

Abbiamo già detto che giocando ai suddetti giochi con croupier dal vivo (blackjack, roulette, sic bo, ecc.), Puoi afferrare e usufruire di varie offerte bonus, che possono aiutarti a guadagnare ancora di più? Per l’elenco completo dei giochi di casinò dal vivo,offerte 10bet, si prega di visitare la sezione “Casinò” di 10bet.

Giochi sportivi di 10bet

Ecco l’elenco degli sport popolari attualmente offerti da 10bet: –

Ippica

Calcio

Tennis

Pallacanestro

Football americano

Regole australiane

Badminton

Baseball

Boxe

Scacchi

Grillo

Ciclismo

Freccette e altro ancora.

Metodi di pagamento 10bet

Ecco i metodi di pagamento 10bet più popolari: –

METODI DI DEPOSITO METODI DI PRELIEVO Visto Visto Bonifico Bancario/Bonifico Bancario Bonifico Bancario/Bonifico Bancario Neteller · Neteller · Skrill · Skrill · Paysafecard MasterCard MasterCard Portafogli elettronici Carta di credito Carta di debito

L’importo massimo di prelievo attualmente impostato per qualsiasi metodo di pagamento è di £ 50.000, mentre l’importo minimo di deposito per i nuovi clienti è di £ 15. Le valute consentite per effettuare il pagamento nel casinò sono Euro, Dollaro USA, Dollaro canadese, Dollaro australiano, Dollaro di Singapore, Corona svedese, Yen giapponese e Corona norvegese. Mentre alcuni metodi di pagamento (come le carte di credito / debito) accettano esclusivamente depositi e prelievi in Euro, assicurati che il tuo conto finanziario includa questa valuta bancaria.

10bet Scommesse Live & Eventi

Se sei un fan delle scommesse live nel gioco, puoi farlo sul sito di scommesse sportive online di 10Bet. Al momento della stesura delle nostre recensioni 10bet, abbiamo scoperto una serie considerevole di opzioni di scommessa Vivo per eventi sportivi attualmente in corso. Per trovare le scommesse sportive in diretta su 10Bet, seleziona la scheda “Live Now” in qualsiasi pagina di scommesse sportive.

Sul sito web, troverai una vasta selezione di diversi sport di scommesse live su cui scommettere – e troverai anche un sacco di specialità non legate allo sport.

Gli sport virtuali sempre più popolari di 10bet hanno una loro categoria – qualcosa che molti di noi apprezzano, in quanto si tratta di uno sport in continua crescita, la cui popolarità nel mondo delle scommesse sportive o delle scommesse sportive crittografiche online è aumentata notevolmente negli ultimi tempi.

10bet Giri Gratis

Se giochi regolarmente alle slot machine nel casinò online del sito, puoi vincere giri gratuiti e scommesse gratuite ogni mese. La validità dei giri gratuiti è di 30 giorni. Pertanto, per cominciare, finché scommetti almeno 10 sui giochi di slot negli ultimi 30 giorni, otterrai cinque di questi giri su una delle tue slot machine più calde ogni mese.

Come ulteriore potenziale vantaggio, se fai anche un deposito quel mese, 10Bet ha anche rilasciato altri 20 giri di scommessa gratuiti sul tuo conto scommesse. Si prega di leggere i termini e le condizioni completi del sito Web per comprendere appieno la scommessa gratuita 10bet e altre cose coinvolte nell’offerta.

10bet Bonus e Promozioni Offerte

Che impressione dà quando si tratta di offerte e promozioni bonus 10bet? Se scegli di creare un account 10Bet, puoi ottenere un generoso bonus di benvenuto.

Bonus di benvenuto e termini

Il tuo bonus di offerta di benvenuto ti dà come giocatore il 50% di bonus fino a £ 50 e 25 giri bonus gratuiti. Un’offerta davvero buona in altre parole, che non pensiamo debba mancare. Il bonus di 10 scommesse ha un requisito di scommessa di 40x. Devi soddisfare il requisito di scommessa entro 60 giorni prima di poter prelevare qualsiasi vincita minima o massima. Il deposito minimo di fondi che puoi effettuare per usufruire del bonus è di £ 50 e devi avere almeno 18 anni per attivare l’offerta di bonus di benvenuto.

Quote di selezione Acca; Max. contributo di puntata pari al bonus iniziale; Leggi i T&C completi per conoscere il contributo alla puntata, la schedina, il costruttore di scommesse, la bolletta recente, Apple Pay, ecc.

Altri bonus e promozioni

Esaminando la sezione “Bonus casinò”, sia i clienti esistenti che quelli nuovi riceveranno una varietà di bonus e promozioni standard offerte da 10bet Casino. Allo stato attuale, il sito web di scommesse sportive e casinò offre un bonus cash back del 10%, alcuni giri bonus gratuiti sulla slot Wild Falls e una serie di sfide che possono farti guadagnare denaro bonus e il giro bonus se eseguito correttamente.

Programma di affiliazione 10bet

Il programma di affiliazione 10bet, come è evidente dal titolo, è una grande opportunità per i giocatori 10bet esistenti di guadagnare una quantità extra di denaro. Secondo il programma di affiliazione 10bet, come affiliato 10bet, devi semplicemente indirizzare il sito web ai tuoi cari e meriti la possibilità di guadagnare una quota di entrate del 35% a condizione che i tuoi referral diventino clienti attivi come te sul sito di scommesse.

Inoltre, se il tuo giocatore segnalato rimane attivo al casinò, hai un’altra possibilità di ricevere le commissioni per tutta la vita. Nel frattempo, se hai voglia di ricevere il più alto tasso di commissione, secondo il T C del programma, dovrai introdurre oltre 40 nuovi clienti alla piattaforma 10bet su base mensile. In generale, gli affiliati veterani in genere sono in grado di raggiungere questo compito. I potenziali affiliati dovrebbero sapere che più potenziali clienti attirano sul sito web, più saranno le loro quote di reddito.

Programma VIP 10bet

I clienti più esperti e fedeli di 10Bet possono raccogliere i frutti del programma VIP di 10Bet, il Club of Ten. Se il denaro non è una considerazione speciale per te e hai abbastanza soldi per scommettere su 10Bet, ti piacerebbe unirti al Club dei Dieci. Il Ten Club offre un’esperienza completa in stile VIP agli high roller e ad altri giocatori che visitano frequentemente il sito: –

Account manager personale

Regali speciali e premi fedeltà aggiuntivi

Invita agli eventi del Ten Club

Offerte individuali

Servizio privato WhatsApp

Tornei VIP

Assistenza preferenziale

Requisiti di rollover più morbidi

Rapidi ritiri di fulmini

Servizio WhatsApp privato

Offerte personalizzate

I membri del club vincono anche inviti a tornei solo VIP insieme a vantaggi aggiuntivi come velocità di prelievo più elevate e requisiti di rollover più fluidi. Ten Club di 10bet è davvero uno dei migliori programmi di premi VIP che troverai nel settore dei giochi online.

10bet Casino App

L’app mobile 10bet è straordinariamente un ottimo strumento per aiutare gli scommettitori dedicati a scommettere sulla loro attività di gioco preferita mentre sono in movimento. Sia che tu utilizzi un dispositivo mobile iOS o Android, scaricando l’app del casinò 10bet, puoi accedere a tutte le attività sportive che si trovano sul sito ufficiale del casinò 10bet. Inoltre, puoi accedere a una varietà di funzionalità rivoluzionarie del sito Web come lo streaming live 10Bet, le scommesse in-play e il calcolatore di scommesse, il tutto mentre sei in movimento!

Con l’app del casinò 10bet, puoi portare le scommesse sportive mobili a un altro livello fantastico. Inoltre, gli utenti mobili possono scommettere online massimizzando le stesse promozioni e offerte bonus di scommesse in-play degli utenti di computer desktop. Pertanto, nel complesso, l’app del casinò 10bet è uno strumento pratico e coinvolgente per ogni utente mobile iOS e Android.

Requisiti di scommessa 10bet

Tutti i bonus del casinò che trovi in diversi siti di casinò online hanno requisiti di scommessa diversi. Bene, in ogni modo, non c’è nulla di nuovo e insolito in questo. Un bonus di benvenuto è in genere buono prima, a seconda dei requisiti di scommessa che viene fornito.

I requisiti di scommessa sono il numero x di volte in cui devi scommettere il denaro bonus (deposito + importo bonus) prima di poter prelevare il tuo denaro bonus in contanti puro. Il numero di volte in cui devi scommettere i tuoi soldi bonus sui giochi idonei varia da casinò a casinò.

I requisiti di scommessa di 10bet sono: –

x 35 sui tuoi clienti solo deposito minimo + l’importo del bonus entro 15 giorni dopo aver effettuato il deposito.

Ad esempio, quando depositi £ 15 come importo minimo, riceverai £ 50 come bonus iniziale. Un totale di £ 750.

£750 x 35 = £15 26.250.

10bet ha una gamma estremamente vasta di giochi virtuali e quindi ha requisiti di bonus leggermente diversi a seconda del gioco che scegli di giocare. I requisiti di scommessa, quindi, si applicano fino alla seguente percentuale quando si gioca: –

100% nei giochi con slot machine

100% nei giochi con gratta e vinci

100% nei giochi con giochi arcade e keno

20% nei giochi con la roulette

5% nei giochi da tavolo, vale a dire blackjack, poker russo, ecc.

0% nei giochi con baccarat e giochi di dadi

I metodi di pagamento bonus esclusi qui sono Neteller e Skrill. Per ulteriori e complete informazioni sui metodi di pagamento bonus esclusi e sui requisiti di scommessa di blackjack, baccarat e altri giochi, visitare il sito Ufficiale di 10bet.

Restrizioni del paese 10bet

Ecco l’elenco dei paesi con restrizioni 10bet: –

Australia

Azerbaigian

Bahamas

Gli Stati Uniti e i loro territori periferici

Cina

Colombia

Hong Kong

Ungheria

Iran

Iraq

Israele

Italia

Giamaica

Giappone

Kenia

Repubblica Democratica Popolare del Laos

Lettonia

Libano

Nicaragua

Somalia

Sud Africa

Sud Sudan

Spagna

Sudan

La Svizzera e non solo

Il casinò 10bet attualmente supporta 90 paesi globali tra cui alcuni paesi africani, nonché Regno Unito, Malesia, Vietnam, India, Tailandia, Germania, Svezia, Finlandia, Austria, ecc.

Opzioni di sicurezza 10bet

10bet Casino è concesso in licenza da varie autorità di gioco d’azzardo, ad esempio Malta Gaming Authority, UK Gambling Commission, Swedish Gambling Authority, che lo rende immediatamente un marchio molto sicuro.

Il sito si impegna a mantenere i criteri di sicurezza, inclusi ma non limitati alla crittografia dei file SSL, alla rapida elaborazione AML e ai controlli KYC e a un’esperienza complessiva affidabile.

Assistenza clienti 10bet

Ci sono molte cose che ci hanno spinto a cantare le lodi dell’eccellente servizio clienti di 10bet Casino. Principianti, avrai sempre un agente pronto ad aiutarti, non importa a che ora sia, grazie al loro servizio clienti di livello mondiale 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, i giocatori possono contattare i dirigenti dei clienti utilizzando il telefono, l’e-mail o la chat dal vivo.

Tuttavia, tieni presente che la funzionalità di chat dal vivo è riservata solo ai giocatori registrati esistenti. Sfortunatamente, i potenziali giocatori registrati non possono utilizzare il servizio di chat dal vivo fino a quando non hanno creato un account con il sito web. Molte altre domande sono trattate nelle Domande frequenti. Spesso vale la pena considerare una sezione FAQ e ti evita di dover contattare il servizio clienti.

Termini e condizioni di 10bet

Ecco alcuni termini e condizioni di base offerte 10bet: –

Solo per i nuovi clienti Il deposito minimo è di £ 15. (senza Skrill / Neteller)

L’importo del bonus di benvenuto è del 50% del deposito della scommessa fino a o 50.

L’offerta può essere richiesta una volta per famiglia.

Scommetti il deposito di scommessa qualificante e l’importo del bonus 5x entro 30 giorni per convertire le vincite del bonus in denaro reale.

Le scommesse devono essere a quota minima di 4/5 sulle scommesse singole o sulle quote di selezione Acca.

Il contributo massimo di puntata pari al requisito di scommessa è il valore del bonus iniziale.

Alcuni tipi di scommessa sono esclusi.

Per ottenere i Termini e condizioni completi (in relazione a diversi argomenti) del sito Web, vale la pena visitare la pagina pop-up Termini e condizioni del sito Web.

Recensione 10bet: Conclusione

Secondo la nostra recensione di 10bet, il casinò 10bet è un sito di gioco che oltre ad offrire uno dei migliori pacchetti bonus di benvenuto dei mercati delle scommesse offre anche una delle migliori offerte di gioco in questo momento. Gli scommettitori del Regno Unito, Brasile, Canada, Malesia, Vietnam, ecc. Possono giocare su 10bet Casino senza alcun problema. Secondo la nostra recensione, anche i metodi di pagamento (carte di debito, PayPal, ecc.) sono buoni. A 10bet Casino, il vero piacere del gioco ti aspetta in un ambiente di gioco sicuro e protetto.

Se non hai requisiti molto speciali per le slot machine o desideri rapidamente gli ultimi titoli di gioco da, ad esempio NetEnt, allora non vediamo alcun motivo per non dare a 10Bet una possibilità durante la ricerca di un nuovo casinò online. Prova tu stesso! Speriamo che la nostra recensione del casinò 10bet ti sia stata di qualche aiuto.

Domande frequenti

10bet è affidabile?

Sì, il casinò 10bet è una piattaforma di gioco affidabile. La società detiene una licenza rilasciata dalla Malta Gaming Authority e dalla UK Gambling Commission. Inoltre, tutte le informazioni degli utenti sono sicure con tecnologia di crittografia, protocolli SSL e firewall.

10bet è sicuro?

10bet si rivolge ai suoi giocatori di 10bet UK da quando è stata fondata nel 2003. È giusto scommettere ha assicurato che è un sito web sicuro e affidabile per gli scommettitori. Inoltre, detiene licenze da UKGC e MGA. Non prende di mira i giocatori vulnerabili e non ha alcun legame con alcun crimine. Inoltre, implementa vari controlli di sicurezza per proteggere molto bene i dati dei suoi scommettitori.

Come funziona 10bet?

Uno degli aspetti salienti delle recensioni di 10bet è che è un sito web facile da usare! In parole semplici, la navigazione del sito web è chiara e facile, in modo che gli utenti possano navigare in tutte le diverse categorie di scommesse in modo indipendente.

10bet offre le migliori quote garantite?

Durante la creazione delle recensioni complete di 10bet, non sono state trovate offerte sulle quote migliori e garantite, anche se c’è la possibilità che vedremo le offerte aggiunte in arrivo.

10bet ha un’app?

Le app di gioco d’azzardo mobile sono diventate una tendenza e parte integrante di quasi tutti i casinò online. Con un’app mobile, puoi scommettere anche mentre sei in movimento e senza non riuscire a sperimentare di nuovo l’azione aggiornata al minuto. Sulla base dei punti salienti dell’app per telefoni cellulari, abbiamo incluso lo stesso nella nostra recensione completa di 10bet per te.