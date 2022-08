Spot Binance: Come acquistare monete

Il modo standard per acquistare / vendere monete tramite P2P Binance è limitato a poche monete popolari. Ha molte restrizioni sul tempo di corrispondenza degli ordini, a seconda del trader, e restrizioni sul prezzo della transazione. Inoltre, cosa farai se, dopo una notte di risveglio, il costo della moneta è sceso troppo bruscamente e non hai ancora venduto per trarre profitto dalle monete che stai detenendo? Se sei preoccupato per questo, acquista monete sul posto Binance avrà gli ordini corretti per aiutarti.

Ti stai preparando a comprare monete su Binance Spot?

Quando vuoi acquistare monete ma non nell’elenco di Binance P2P, devi acquistare quella moneta tramite Spot Binance.

Spot Binance ti consente di utilizzare una moneta A per acquistare una moneta B e viceversa.

Esempio 1: Se hai USDT disponibile (acquistato tramite P2P) e devi acquistare ADA, esegui uno scambio Spot della coppia ADA / USDT e scegli di ACQUISTARE ADA:

Acquista USDT tramite P2P di Binance

Trasferisci USDT dal portafoglio P2P al portafoglio “Fiat and Spot”

Seleziona la coppia di monete ADA/USDT ed effettua un ordine ACQUISTA ADA

Esempio2: Vuoi scambiare la coppia TRX / XRP, ma P2P non ha entrambi.

È necessario eseguire i passaggi di conversione come segue:

Acquista USDT tramite P2P Binance.

Trasferisci USDT dal portafoglio P2P al portafoglio “Fiat and Spot”

Seleziona la coppia di monete XRP / USDT, seleziona il comando “Acquista XRP”

Scegli la coppia di monete TRX / XRP e fai trading in base alla tua strategia.

Con altre coppie di monete, segui gli stessi passaggi.

Istruzioni per il trading di monete su Spot Binance

Passo 1: Per accedere all’interfaccia di trading su Binance, fai clic sulla scheda Trade sulla barra degli strumenti e seleziona Classic.

Se hai familiarità con il trading professionale, puoi scegliere Avanzato per utilizzare più strumenti di trading.

Passo 2: Scegli la coppia di monete che desideri scambiare

Ad esempio, stai cercando di scambiare la coppia ADA / USDT:

Fai clic su Cerca ADA per ottenere un elenco di coppie di trading con la moneta ADA

Seleziona la coppia ADA/USDT

Come effettuare un ordine di mercato su Binance

Se si desidera acquistare monete e ottenere un’esecuzione immediata, si utilizza l’ordine di mercato.

Con le istruzioni per effettuare ordini di mercato su Binance, Investi ki.com sceglierà la coppia DOGE/BTC, acquista DOGE come esempio:

Fai clic sulla scheda Mercato. Inserisci la quantità di DOGE che desideri scambiare. Se scegli Totale, inserisci la quantità di BTC che desideri acquistare DOGE in questo articolo. Slider per scegliere la quantità di BTC che hai nel tuo account da utilizzare in questa transazione (In %). Clicca su “Acquista DOGE”

Fai lo stesso nella colonna di vendita se vuoi vendere DOGE.

Come effettuare un ordine limite su Binance

Se si desidera effettuare un ordine in sospeso per acquistare monete a un prezzo migliore rispetto al prezzo corrente, si utilizza l’ordine Limite.

Per guidare l’inserimento di ordini limite su Binance, utilizza la coppia ADA / USDT, eseguendo l’acquisto di ADA come esempio specifico.

Fare clic sulla scheda “Limite” (o Limite). Compila la casella dei prezzi: il prezzo USDT che pagherai per acquistare / o vendere ADA Quantità: la quantità di ADA che si desidera acquistare/o vendere Clicca su Acquista ADA.

Se hai ADA e vuoi guadagnare USDT, inserisci gli stessi parametri di cui sopra nella colonna Vendi ADA.

Nota:

Se vuoi effettuare un ordine Buy ADA, hai bisogno di USDT disponibile nei tuoi portafogli Fiat e Spot.

E viceversa, per effettuare un ordine a Sell ADA, devi avere ADA nel tuo portafoglio Fiat e Spot.

Dopo aver effettuato correttamente un ordine Limite, sullo schermo verrà visualizzato un messaggio e l’ordine appena effettuato verrà visualizzato nell’elenco degli ordini in sospeso.

Se vuoi annullare l’ordine limite che hai appena effettuato, clicca su Annulla.

Come effettuare ordini Stop-limit su Binance

L’ordine Stop-limit ha senso: un ordine di acquisto o vendita verrà posizionato al livello Limite quando il prezzo raggiunge il livello Stop. Utilizza la coppia di monete BTC / USDT come esempio:

Stop price: Qui verrà attivato l’ordine Limit. Prezzo limite: Qui verrà attivato l’ordine Acquista BTC. Quantità di BTC da acquistare o USDT totale da acquistare BTC Fai clic sul pulsante “Acquista BTC”

Fai clic su “Conferma” l’ordine Stop-limit che hai impostato.

Nella finestra dell’ordine in sospeso, se viene visualizzato un ordine in sospeso, significa che lo hai inserito correttamente.

Quando il prezzo si sposta nei prezzi impostati, Binance riempirà l’ordine Acquista BTC.

Con Vendi ordini utilizzando la funzione stop-limit, fai lo stesso.

Come OCO ordini su Binance

Ordine OCO significa che effettui un ordine Limit e un ordine Stop Limit contemporaneamente. Nel caso in cui 1 ordine sia abbinato, Binance annullerà il resto. Oppure, nel caso in cui 1 ordine venga annullato, anche l’altro ordine viene annullato.

Prezzo: Questo è il prezzo dell’ordine Limite. Se il prezzo raggiunge questo prezzo, l’ordine di acquisto BTC viene immediatamente compilato, Binance annullerà il rimanente ordine Stop-limit. Stop: l’ordine Buy BTC in sospeso verrà attivato quando il prezzo raggiunge questo livello. Limite: Binance riempirà un ordine immediato di acquisto di BTC quando il prezzo raggiunge questo livello. Importo: quantità di BTC da acquistare o USDT totale utilizzato per l’acquisto. Fai clic su Acquista BTC per effettuare un ordine OCO.

Dopo aver effettuato un ordine, ci sono 2 ordini di acquisto contemporaneamente nella finestra di corrispondenza degli ordini, il che significa che hai effettuato con successo un ordine OCO. Il resto è che aspetti che uno dei due ordini venga eseguito automaticamente. Acquista BTC o annulla automaticamente entrambi gli ordini.

Con un ordine di vendita utilizzando la funzione OCO, fai la stessa cosa di cui sopra.