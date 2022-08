Capital.com: Come attivare il trading one-tap

I trader sono dotati dello strumento “One Tap Trading” quando fanno trading su Capital.com. Questo strumento è progettato per semplificare il processo di trading e ridurre significativamente il tempo di transazione. Con questa funzione, i trader possono aprire e chiudere ordini, impostare i livelli di Stop Loss e Take Profit e piazzare ordini in sospeso con pochi clic, in modo estremamente rapido.

Per i trader, in particolare gli scalper, la velocità di esecuzione degli scambi gioca un ruolo importante. Pertanto, One-Tap Trading è una scelta perfetta per loro.

Come abilitare il trading One-Tap su Capital.com?

Fase 1: Accedi all’app Capital.com > seleziona “Account” nella barra dei menu sotto lo schermo.

Fase 2: Fai clic su “I miei conti” – > “Opzioni di trading”.

Passo 3: Nella scheda “Transazione con un solo tocco”, si trascina verso destra per attivare questa funzione.

Hai completato i passaggi per abilitare il trading con un solo tocco. Se si desidera annullare / disabilitare questa funzione, è sufficiente fare lo stesso, andare su “Account” -> “Opzioni di trading” -> disattivare la funzione.