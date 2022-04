Stablecoin Shiba Inu: cos’è e data di rilascio

Non più solo un memecoin, l’ecosistema Shiba Inu continua ad espandersi in nuove aree, con una stablecoin SHI che è uno dei prossimi prodotti SHIB.

Il fondatore di Shiba Inu Ryoshi ha menzionato shi per la prima volta in un post sul blog di maggio 2021.

SHI siede accanto a Shibarium Layer 2 e Shiba Inu NFT Game nell’elenco delle offerte decentralizzate nella visione di Ryoshi.

Ecco come potrebbe essere la stablecoin SHI.

SHI Stablecoin: ultime notizie e aggiornamenti

L’ultimo aggiornamento per quanto riguarda SHI proviene dallo sviluppatore Shiba Kaal Dhairya. In un post su Twitter che ha toccato diversi progetti Shiba come shiba Metaverse, ha anche fatto riferimento a SHI. Dhairya ha detto che SHI è “In fase di sviluppo, vota per il tuo collaterale preferito”.

La “garanzia” in questo caso è l’attività stabile a cui SHI può essere ancorata. Le stablecoin usano spesso valute legali come l’USD, ma i commenti di Dhairya suggeriscono che questo ancoraggio deve ancora essere deciso.

Prima dell’aggiornamento di Kaal, la dichiarazione più aggiornata su SHI proveniva dal collega sviluppatore Eric M. Il 15 marzo, ha pubblicato alcune informazioni riguardanti il governo di SHI all’interno della Shiba Discord.

“Il guinzaglio non è confermato essere il token governativo per SHI”, ha detto, riferendosi a un mezzo precedente del 2021, da cui i dettagli potrebbero essere cambiati da allora. Tuttavia, ha chiarito che questo non significa che Leash non sia il token di governance, solo che non è confermato e “le cose potrebbero cambiare a seconda di come avanza lo sviluppo di SHI”.

“Qualunque cosa dica un Medium di mesi fa non è scolpita nella pietra.”

Eric ha anche confermato che SHI è in fase di sviluppo, affermando: “I team stanno lavorando su alcuni test fittizi prima di lanciare SHI ufficiale”.

Cos’è SHI Stablecoin?

Nel loro post sul blog, Ryoshi descrive SHI come “una moneta algo-stabile che si aggancia sempre a 1c”. In alternativa, lo descrive come “lo scambio globale di valore per la plebe”.

Secondo Ryoshi, l’obiettivo finale è che SHI diventi una “valuta stabile globale che la plebe in tutti i paesi sia in grado di utilizzare sia come riserva di valore che come metodo di pagamento”.

Le stablecoin si “agganciano” a un asset più stabile, spesso una valuta fiat come il dollaro USA. Ciò consente loro di sfruttare i vantaggi della criptovaluta riducendo al contempo la volatilità ad essa associata.

Per SHI, potrebbe essere ancorato a $ 0,01, fungendo da riserva di valore più stabile per la blockchain shibarium. Il capo del progetto di volontariato di Shiba Inu, Shytoshi Kusama, ha spiegato la necessità di questo in un post sul blog. “Questo è particolarmente importante quando si ha a che fare con aziende che hanno fatture che vengono pagate 30 giorni dopo, o quando si tratta di transazioni che non sono immediatamente saldabili (carte di credito)”, hanno detto.

Collegando questo alla più ampia roadmap e all’ecosistema Shiba, SHI sarà la valuta di scelta per ShibaNet – il mercato Shiba.

Per mantenere la loro stabilità dei prezzi, le stablecoin spesso detengono riserve – o garanzie. Tuttavia, Ryoshi non ha delineato un’idea specifica su come SHI gestirà la sua stabilità, promuovendo invece vari metodi.

Il primo vedrebbe SHI bloccare le riserve per “coniare SHI che lo spinge sempre indietro a 1c”.

In alternativa, Ryoshi ha anche suggerito una stablecoin parzialmente supportata (riserva frazionaria). Questo sarebbe caratterizzato da una “‘catcher coin’ per assorbire le fluttuazioni di valore per aiutare a mantenere il peg”.

“Quale sia il modo migliore o c’è un altro modo, non ne sono sicuro”, ha detto Ryoshi. “Qualunque cosa sia, deve essere costruita con cura per non fare affidamento su oracoli di 3rd party, devono essere costruiti per essere completamente contenuti, perpetui e autonomi”.

SHI Stablecoin Data di rilascio

Ryoshi non ha dato una data di uscita per SHI, ma sappiamo che è in lavorazione. Pubblicando sul server Shiba Inu Discord il 21 gennaio, Shytoshi Kusama ha dichiarato:

Shi aggiornamento mi aspetto presto. C’è un team dedicato e molto intelligente che ci lavora.

Il giorno prima, Shytoshi ha dichiarato di aver completato una “acquisizione privata che rafforza il nostro stack di contenuti e tecnologia” che dovrebbe aiutare con SHI, insieme a Shibarium.