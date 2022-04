Come acquistare IOTA (MIOTA)? | Guida dettagliata alle criptovalute

Questo tutorial è una guida rapida all’acquisto di MIOTA, la criptovaluta nativa sull’ecosistema IOTA. Approfondisce cos’è IOTA, perché un investitore vorrebbe investire nell’asset digitale e come acquistare i token attraverso uno scambio di criptovaluta regolamentato, uno dei modi più comuni per farlo.

Introduzione

MIOTA è un importante asset di valuta digitale attualmente tra le cinquanta criptovalute più preziose per capitalizzazione di mercato. Gli investitori interessati possono facilmente acquistarlo, archiviarlo e scambiarlo su alcuni dei principali scambi crittografici.

Tuttavia, ci sono rischi nell’utilizzare piattaforme di trading per acquistare MIOTA. Come investitore, è necessario fare alcune considerazioni per assicurarsi di proteggere i propri investimenti, evitare rischi e possibilmente ottenere rendimenti interessanti.

Nelle sezioni che seguono, questa guida approfondisce come acquistare MIOTA.

Il processo comporta la scelta di uno scambio crittografico affidabile e degno di fiducia, il finanziamento del tuo account e quindi l’acquisto.

Scoprirai cosa cercare quando scegli una piattaforma di trading: i rischi inerenti alla scelta tra i vari scambi e come evitarli.

Infine, la guida delineerà un semplice processo passo-passo per l’acquisto di MIOTA attraverso uno scambio crittografico centralizzato. Il tutorial presenta Uphold, che è una piattaforma di intermediazione multi-asset altamente regolamentata.

Che cos’è IOTA (MIOTA)?

MIOTA è una valuta digitale che utilizza “Tangle”, una tecnologia Acyclic Graph (DAG) decentralizzata su cui si basa il progetto IOTA. A differenza di altre criptovalute create su una blockchain, Tangle di IOTA non è una blockchain. Invece, è un tipo di tecnologia di registro distribuito (DLT) creata per aggirare gli svantaggi delle blockchain più convenzionali come Bitcoin.

Creato nel 2015 per contribuire a portare l'”Internet of Things” nella realtà, IOTA è stato progettato pensando alla scalabilità.

Con le blockchain tipiche, le transazioni vengono aggiunte a più set di dati, che vengono quindi collegati a preziosi set di dati per formare una stringa di blocchi, quindi denominata blockchain.

Tangle elimina la natura sequenziale delle blockchain optando per l’utilizzo dell’elaborazione parallela in base alla quale ogni transazione viene convalidata facendo riferimento a due transazioni precedentemente verificate. È possibile verificare più transazioni contemporaneamente, portando a una struttura infinitamente scalabile. Più alto è il

IOTA ha diversi vantaggi rispetto alle blockchain come Bitcoin ed Ethereum, che includono:

È molto più scalabile;

La tecnologia proprietaria Tangle è più efficiente dal punto di vista energetico e, quindi, più ecologica;

Le commissioni di transazione su IOTA sono attualmente pari a zero.

Perché investire in IOTA

Anche se le transazioni sulla rete IOTA sono gratuite, gli investitori possono trovare valore nei token MIOTA nativi in alcuni altri modi. Questi includono:

Effettuare pagamenti : l’economia digitale “Internet of Things” o quella che a volte viene definita “economia delle macchine” che IOTA cerca di abilitare con il suo protocollo comporterà scambi autonomi di servizi e prodotti tra vari dispositivi. MIOTA, essendo l’asset digitale IOTA nativo, sarà determinante nel facilitare i pagamenti per questo tipo di transazioni;

: l’economia digitale “Internet of Things” o quella che a volte viene definita “economia delle macchine” che IOTA cerca di abilitare con il suo protocollo comporterà scambi autonomi di servizi e prodotti tra vari dispositivi. MIOTA, essendo l’asset digitale IOTA nativo, sarà determinante nel facilitare i pagamenti per questo tipo di transazioni; Staking – parte degli sviluppatori principali di IOTA stanno lavorando al rilascio di Assembly, che è un nuovo protocollo che è pronto a introdurre la funzionalità di contratto intelligente sulla DLT IOTA. Con questo lancio, lo staking è stato abilitato su Assembly consentendo ai possessori di MIOTA di puntare i loro token e ricevere token ASMB come ricompensa. I token ASMB sono progettati per essere utilizzati come risorse digitali native sulla piattaforma Assembly una volta avviato;

– parte degli sviluppatori principali di IOTA stanno lavorando al rilascio di Assembly, che è un nuovo protocollo che è pronto a introdurre la funzionalità di contratto intelligente sulla DLT IOTA. Con questo lancio, lo staking è stato abilitato su Assembly consentendo ai possessori di MIOTA di puntare i loro token e ricevere token ASMB come ricompensa. I token ASMB sono progettati per essere utilizzati come risorse digitali native sulla piattaforma Assembly una volta avviato; Speculazione: le criptovalute, inclusi i token MIOTA, sono attività altamente volatili e la loro volatilità offre agli investitori l’opportunità di trarne vantaggio.

Dove acquistare i token IOTA (MIOTA)

Esistono due tipi di piattaforme su cui è possibile acquistare token MIOTA:

Scambi centralizzati (CEX);

Scambi decentralizzati (DEX).

Gli scambi centralizzati sono piattaforme controllate da una particolare azienda e le decisioni sulla governance dello scambio sono prese da una singola persona, gruppo o entità. Gli scambi decentralizzati distribuiscono l’attività decisionale tra un insieme più ampio di individui o entità, garantendo così che nessuna singola parte sia responsabile della governance della piattaforma.

Le piattaforme CEX hanno percepito vantaggi rispetto alle loro controparti DEX, tra cui:

Aderiscono a disposizioni normative come le leggi KYC (conosci il tuo cliente) e AML (antiriciclaggio);

In genere offrono un servizio clienti migliore;

Gli utenti generalmente hanno accesso a interfacce utente migliori e più intuitive con le piattaforme CEX rispetto alle loro controparti DEX;

I CEX tendono a elaborare le transazioni più velocemente dei DEX.

Per questo tutorial, illustreremo come acquistare IOTA (MIOTA) tramite Uphold, una piattaforma di intermediazione multi-asset completamente regolamentata, altamente sicura e semplice da usare. Consente agli utenti di acquistare, vendere e scambiare azioni con sede negli Stati Uniti, metalli preziosi tra cui oro e argento, diverse valute nazionali, attività ambientali e oltre 80 varie criptovalute. MIOTA è una delle valute digitali a cui puoi accedere tramite Uphold.

Come acquistare IOTA su Uphold (passo dopo passo)

Crea un account Uphold.

La sezione seguente richiederà un account Uphold completamente verificato. Pertanto, è necessario registrarsi se questa è la prima volta che si utilizza la piattaforma.

Per fare ciò, visita Uphold.com, fai clic sul pulsante Iscriviti in alto a destra della home page.

Essendo uno scambio completamente regolamentato, Uphold ti richiederà di fornire informazioni identificative come parte delle disposizioni KYC (conosci il tuo cliente) e AML (antiriciclaggio). Per una guida completa su come iscriversi a Uphold, consulta la nostra guida qui.

Accedi al tuo account.

Dopo aver creato il tuo account Uphold, accedi utilizzando l’e-mail e la password fornite.

Esplora l’interfaccia.

Una volta effettuato l’accesso, noterai tre colonne che compongono l’interfaccia utente di Uphold. La prima colonna fornisce un elenco della cronologia delle transazioni e una rapida carrellata delle prestazioni delle risorse nell’elenco di controllo.

La colonna centrale rappresenta le attività nel tuo portafoglio. Qui è dove controllerai per vedere se la transazione di acquisto IOTA ha avuto successo. La colonna fornisce una panoramica di tutte le risorse del tuo account e della loro performance di mercato nell’ultimo giorno, settimana, mese o anno.

Infine, c’è la colonna delle transazioni. È etichettato “Anything to Anything”, a significare che gli utenti possono scambiare tra una qualsiasi delle risorse disponibili. Ad esempio, puoi scambiare il tuo oro con Bitcoin o argento con alcune azioni Tesla.

È l’ultima colonna che sarà di particolare attenzione in questo tutorial. Ci sono tre schede in questa colonna che consentono all’utente di specificare il tipo di commercio che desidera eseguire.

Transazioni: questa scheda offre strumenti essenziali per eseguire un normale ordine di acquisto, vendita o negoziazione;

questa scheda offre strumenti essenziali per eseguire un normale ordine di acquisto, vendita o negoziazione; Ripeti : qui sarai in grado di impostare una vendita, un acquisto o uno scambio ricorrenti di IOTA o di qualsiasi altra risorsa;

: qui sarai in grado di impostare una vendita, un acquisto o uno scambio ricorrenti di IOTA o di qualsiasi altra risorsa; Limite: l’ultima scheda consente all’utente di impostare un tipo di ordine limite in cui specifica il prezzo al quale desidera eseguire un’operazione.

Ecco come acquistare IOTA (MIOTA) su Uphold utilizzando tutte e tre le schede.

1. Come acquistare IOTA (MIOTA) sul posto usando Uphold

Passo 1 – Seleziona la scheda [Transact].

Fare clic sulla prima scheda del modulo di transazione.

Passo 2 – Aggiungi un metodo di pagamento.

Tocca/fai clic sul campo [Da], rivelando un elenco di opzioni disponibili. Scorri verso il basso e individua la sezione banche e carte di debito.

L’aggiunta di uno dei due metodi di pagamento è semplice. Fare clic sui simboli più adiacenti corrispondenti a ciascuna opzione come mostrato di seguito.

Per aggiungere una carta di debito, fornisci i dettagli della carta nella schermata di follow-up dopo aver fatto clic sul simbolo più.

Fare clic sul pulsante [Aggiungi scheda] per tornare alla home page.

Se invece vuoi effettuare un bonifico bancario, dovrai prima specificare la valuta predefinita del tuo conto bancario.

Quindi scegli un metodo di deposito tra un deposito bancario e l’effettuazione di un bonifico bancario. Il primo è istantaneo mentre il secondo impiega alcuni giorni (di lavoro) per sistemarsi.

I bonifici bancari sono, tuttavia, appropriati per depositi di grandi dimensioni, in genere superiori a $ 5K. Una volta selezionato un metodo di deposito, Uphold fornirà i dettagli del suo conto bancario a cui effettuerai un trasferimento.

Fare clic su [Fine] per chiudere la schermata delle coordinate bancarie e tornare alla pagina della transazione iniziale.

Passo 3 – Seleziona l’asset da acquistare.

Quindi, fai clic sul campo [A] per visualizzare l’elenco delle risorse supportate che puoi acquistare. Usa la casella di ricerca in alto per individuare IOTA o scorri verso il basso, fai clic sulla scheda [Criptovalute] per filtrare i vari tipi di asset, quindi scorri ulteriormente per individuare IOTA.

Una volta individuato, selezionalo per tornare alla schermata iniziale.

Ora che hai impostato il metodo di pagamento e l’asset di acquisto, fornisci l’importo che desideri acquistare. Ci sono tre opzioni qui: puoi scegliere di specificare quanto detrarre dalla tua banca o carta di debito utilizzando il primo campo del modulo. In alternativa, è possibile utilizzare il campo centrale, che ha lo stesso valore del primo in quanto rappresentano la stessa valuta.

L’opzione finale è specificare quante monete IOTA si desidera acquistare. Se lo fai, il sistema compilerà automaticamente gli altri campi con cifre appropriate in base al tasso di cambio e tenendo conto delle commissioni di transazione.

Passo 4 – Conferma la transazione.

Quindi, fai clic sul pulsante [Anteprima] nella parte inferiore del modulo di transazione per caricare la schermata di conferma. Qui, controlla che tutti i dettagli siano corretti, incluso il metodo di pagamento, l’importo della transazione e l’asset ricevente.

Se tutto sembra corretto, conferma la transazione. Vale la pena notare che se hai scelto di utilizzare il bonifico bancario come metodo di pagamento, la transazione potrebbe richiedere alcuni giorni per essere regolata e avere i tuoi token IOTA accreditati sul tuo account.

2. Come acquistare IOTA (MIOTA) utilizzando la funzione Ripeti su Uphold

Passo 1 – Attiva la funzione Ripeti.

Noterai il pannello aggiuntivo disponibile all’interno del modulo di transazione ripetuta. Per attivare la funzione, toccare la scheda [Ripetizioni] o il collegamento [Mai >].

Dalla finestra di dialogo popup, selezionare la frequenza di ripetizione preferita, che può essere giornaliera, settimanale o mensile.

Passo 2 – Seleziona le date di inizio e fine

Per impostazione predefinita, il giorno in cui hai impostato la transazione sarà la data di inizio, ma puoi modificarla facendo clic sulla scheda [Inizia] e selezionando una data preferibile.

Per la data di fine, hai due opzioni: scegliere una data definitiva o scegliere il numero di occorrenze.

Scegliere la scheda [Occorrenze] per specificare quante volte si desidera che si verifichi la transazione ripetuta.

Infine, fare clic su [Imposta] per chiudere la finestra di dialogo e tornare al modulo di transazione.

Inoltre, inserisci il metodo di pagamento, l’importo della transazione e il bene ricevente come descritto nella sezione precedente.

Passo 3 – Conferma la transazione.

Premi [Anteprima] per passare alla pagina di conferma, dove controllerai per assicurarti che i dettagli siano corretti, dal metodo di pagamento, dall’importo della transazione e dall’indirizzo di ricezione alle impostazioni di ripetizione.

Confermare e autorizzare la transazione.

Nota: è possibile utilizzare la funzione di ripetizione solo in combinazione con il metodo di pagamento con carta di debito. Assicurati che la tua carta sia finanziata per ogni transazione successiva per evitare ordini annullati.

3. Come impostare un ordine limite per acquistare IOTA (MIOTA) su Uphold

L’ultima opzione per acquistare IOTA su Uphold è quella di utilizzare un ordine limite in base al quale l’acquirente ha il controllo sul prezzo al quale esegue la transazione.

Passo 1 – Seleziona la scheda [Limita].

Con la scheda Limite selezionata, si ottiene l’accesso a un modulo di transazione leggermente diverso, a differenza delle altre due schede precedenti.

Qui hai gli stessi tre campi modulo: uno per specificare un metodo di pagamento, un altro per l’asset acquistato. Quello centrale, al contrario delle funzioni precedenti in cui serviva come caratteristica di convenienza per mostrare l’equivalente fiat, qui, in realtà serve a uno scopo insostituibile.

Si noti che il campo modulo centrale ora ha un simbolo di catena verde che mostra che è collegato ai campi superiore o inferiore. Le frecce rivolte verso l’alto e verso il basso aiutano a mostrare in che modo è collegato il centro.

La connessione è significativa perché consente all’utente di bloccare il prezzo dell’asset che sta acquistando specificando quanto vuole spendere in valuta fiat e fornendo il numero di token da acquistare con tale importo nel campo [A].

Per procedere, fornisci un metodo di pagamento e seleziona IOTA come asset di acquisto come abbiamo fatto in precedenza, quindi compila gli importi esatti negli appositi campi del modulo.

Passo 2 – Specificare la validità dell’ordine.

Mentre l’ordine limite consente di acquistare un asset a un prezzo favorevole, esiste la possibilità che il prezzo di mercato non scenda o salga a quel livello prescritto. L’impostazione di validità garantirà che l’ordine venga annullato automaticamente o manualmente nel caso in cui il prezzo di mercato non corrisponda al prezzo di esecuzione.

Per modificare questa impostazione per il nostro ordine, tocca la scheda [Durata] per visualizzare tre opzioni:

‘ Good ‘til canceled ‘ è l’opzione manuale in cui specifichi che accederai al tuo account per annullare l’ordine in sospeso;

‘ è l’opzione manuale in cui specifichi che accederai al tuo account per annullare l’ordine in sospeso; L’impostazione “Buono fino alla fine della giornata ” annulla automaticamente l’ordine a mezzanotte;

” annulla automaticamente l’ordine a mezzanotte; ‘Good ‘til date‘ consente all’utente di specificare una determinata data oltre la quale l’ordine verrà annullato. Se si sceglie questa opzione, fare clic sul collegamento [Imposta una data] per scegliere una data dalla visualizzazione del calendario fornita.

Una volta impostato il tuo limite di trading dell’ordine, fai clic sulla scheda [Anteprima] e conferma la transazione. L’ordine sarà elencato come in sospeso fino al raggiungimento del prezzo di esecuzione.

Considerazioni finali

IOTA è un progetto altamente innovativo e la sua popolarità ha reso semplice per i suoi investitori e membri della comunità acquisirlo. Ora è facile acquistare IOTA tra i principali scambi crittografici e archiviarlo all’interno di alcuni dei portafogli crittografici più popolari.

Come abbiamo dimostrato in questo tutorial, il processo è semplice. Ogni volta che scegli una piattaforma di trading o un broker per acquistare IOTA, assicurati di considerare i molteplici fattori che abbiamo fornito qui per salvaguardare il tuo investimento.

Mancia: Chiunque sia nuovo nello spazio criptovaluta può cercare tutti gli scambi crittografici supportati per acquistare IOTA e altre metriche relative alle risorse sul più grande aggregatore di mercato di criptovaluta CoinMarketCap.

Disclaimer: Il contenuto di questo sito non deve essere considerato un consiglio di investimento. Investire è speculativo e gli asset digitali sono altamente volatili. Il tuo capitale è a rischio quando investi, quindi investi solo ciò che sei disposto a perdere.

Domande frequenti sull’acquisto di IOTA (MIOTA)

Che cos’è IOTA (MIOTA)?

IOTA è una rete decentralizzata la cui infrastruttura si basa sulla tecnologia Decentralized Acyclic Graph (DAG) chiamata “Tangle”. La rete è progettata per facilitare la comunicazione e il trasferimento di valore tra i dispositivi Internet of Things (IoT). MIOTA è il token della piattaforma nativa di IOTA.

Per che cosa si usa MIOTA?

Le monete MIOTA possono essere utilizzate per tre scopi principali:

Trasferimento di valore come metodo di pagamento; Puntata per reddito passivo; Speculazione da parte dei trader di asset digitali.

Perché investire in IOTA?

IOTA è un progetto altamente innovativo con diversi vantaggi, tra cui:

Essere altamente scalabile;

La sua tecnologia a groviglio è efficiente dal punto di vista energetico;

Le transazioni sulla rete IOTA sono attualmente pari a zero.

Dove posso acquistare IOTA (MIOTA)?

IOTA può essere acquistato dalla maggior parte dei principali scambi di criptovaluta tra cui Uphold, una piattaforma completamente regolamentata e altamente sicura che abbiamo utilizzato per la nostra dimostrazione in questo tutorial.