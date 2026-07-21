Stalking e molestie: la linea sottile tra corteggiamento e persecuzione

Un maresciallo della Guardia di Finanza è stato ammonito per stalking. Scopri come la legge distingue tra corteggiamento e persecuzione e perché anche un mazzo di fiori può essere prova di reato.

Il fenomeno dello stalking continua a destare preoccupazione e dibattito, soprattutto quando si tratta di distinguere tra comportamenti molesti e semplici manifestazioni di affetto. Recenti sentenze hanno chiarito che anche gesti apparentemente innocui, come l’invio di fiori, possono configurare reato se inseriti in un contesto persecutorio.

La vicenda di un maresciallo della Guardia di Finanza, ammonito per stalking, ha portato alla luce le sfumature di questo delicato argomento. La misura era stata emessa nel 2026 dopo che un uomo aveva denunciato condotte persecutorie e minacce da parte dell’ex marito della sua attuale compagna.

Il caso del maresciallo della Guardia di Finanza

Il maresciallo, forte della sua posizione istituzionale, avrebbe molestato la vittima con appostamenti ed inseguimenti, alterando il suo equilibrio psicofisico. La difesa del finanziere ha sostenuto che l’ammonimento fosse basato solo sulla versione dei fatti fornita dalla presunta persona offesa, senza riscontri resi da terzi. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha reputato corretta la misura, sottolineando che non occorre la piena prova della responsabilità penale, ma solo la previsione di un mero pericolo.

La rapidità del provvedimento è stata giustificata dalla necessità di agire prontamente, soprattutto considerando che il presunto stalker è titolare di porto di armi per ragioni di servizio. Questo ha portato i giudici a considerare non solo le pregresse condotte violente, ma anche il pericolo di abuso delle armi.

Quando un gesto gentile diventa stalking

La Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di stalking non richiede violenza fisica. Basta un gesto apparentemente gentile, come l’invio di un mazzo di fiori, per integrare una condotta persecutoria. La sentenza n. 13521/2026 ha chiarito che qualsiasi condotta di indebita ingerenza nella vita privata della vittima, che determini un clima intimidatorio e ostile, può configurare molestia.

Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda un uomo che aveva inviato un mazzo di fiori accompagnato da un biglietto di auguri per l’onomastico. Sebbene isolato, questo gesto è stato letto come parte di una strategia persecutoria, soprattutto considerando il contesto pregresso di condanne per stalking. La Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato, affermando che anche un mazzo di fiori può diventare prova di stalking se inserito in una catena di comportamenti non graditi e molesti.

La linea sottile tra corteggiamento e persecuzione

La giurisprudenza ha tracciato un confine netto tra corteggiamento insistente e stalking. Non è la natura dell’oggetto inviato a fare la differenza, ma tre elementi fondamentali: la reiterazione, la non gradibilità e il contesto intimidatorio. Un singolo episodio non basta per configurare stalking; servono condotte reiterate che provocano ansia, paura o alterazione delle abitudini di vita.

La Cassazione ha chiarito che il corteggiamento diventa penalmente rilevante quando supera il limite della ragionevolezza e si trasforma in un comportamento invasivo. Pensiamo a chi cambia strada per tornare a casa o chi ha paura ad uscire. Questi sono i segnali tipici dell’alterazione delle abitudini di vita prevista dall’art. 612-bis del codice penale.

La prova dello stalking e il contrasto tra dichiarazioni

La legge protegge chi subisce persecuzioni, ma richiede che le accuse siano supportate da elementi solidi. In assenza di prove esterne o quando le versioni delle parti sono speculari e opposte, il sistema giudiziario adotta un criterio di estrema prudenza. La parola della persona offesa deve essere supportata da riscontri oggettivi esterni per essere considerata attendibile.

Un problema frequente nei processi per atti persecutori è la presenza di narrazioni opposte. Quando entrambe le parti sostengono di aver subito molestie, il giudice deve cercare elementi che facciano pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra. Se l’istruttoria non riesce a chiarire chi ha iniziato o chi ha tenuto la condotta più grave, permane un dubbio insuperabile sulla realtà storica dei fatti.

Per superare lo stallo tra due versioni contrastanti, sono essenziali le testimonianze di terze persone che non abbiano interessi personali nella lite. Tuttavia, non sempre i testimoni sono in grado di fornire prove decisive. In questi casi, il giudice deve valutare attentamente le dichiarazioni delle parti e cercare di individuare elementi che possano confermare o smentire le accuse.