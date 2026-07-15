I dati sull'inflazione di giugno 2026 mostrano un calo significativo, influenzando le decisioni della Federal Reserve e offrendo un po' di sollievo ai consumatori

I dati più recenti sull’inflazione hanno mostrato un calo significativo, offrendo un po’ di sollievo sia ai consumatori che agli economisti. Il Consumer Price Index (CPI) è sceso dello 0,4% a giugno, il calo mensile più grande da. Questo dato ha sorpreso molti esperti, che si aspettavano un calo molto più modesto.

L’inflazione annuale è scesa al 3,5% mentre l’inflazione core che esclude i prezzi volatili di cibo ed energia, è scesa al 2,6%. Questi dati suggeriscono che l’inflazione sta finalmente raffreddandosi, offrendo un po’ di respiro dopo mesi di preoccupazioni.

Il ruolo dei prezzi dell’energia

Uno dei fattori principali dietro questo calo è stato il crollo dei prezzi dell’energia che sono scesi del 5,7% nel mese di giugno. I prezzi della benzina, in particolare, sono scesi del 9,7% contribuendo in modo significativo al calo del CPI. Questo dato sottolinea l’importanza di monitorare i prezzi dell’energia quando si valutano le tendenze inflazionistiche.

Tuttavia, nonostante il calo mensile, i prezzi dell’energia sono ancora aumentati del 15,7% su base annua, con i prezzi della benzina in aumento del 26,7%. Questo dimostra come i prezzi dell’energia possano avere un impatto significativo sull’inflazione a breve termine, ma anche come possano essere volatili.

Le implicazioni per la Federal Reserve

I nuovi dati sull’inflazione hanno importanti implicazioni per la federal reserve. Prima della pubblicazione dei dati, il governatore Christopher Waller aveva suggerito che un aumento dei tassi di interesse poteva essere all’ordine del giorno se l’inflazione fosse rimasta alta. Tuttavia, i dati di giugno hanno mostrato che non c’è calorespirale o caso per un aumento.

Il presidente della Fed, Kevin Warsh, ha dichiarato che i dati non sono un segnale che tutto va bene, ma molti economisti concordano sul fatto che questi dati suggeriscono che la Fed dovrebbe mantenere la calma e non agire in modo affrettato. Un aumento dei tassi di interesse in questo momento potrebbe essere controproducente, soprattutto considerando l’impatto dell’shock dei prezzi dell’energia.

La prospettiva storica

La storia ci insegna che durante gli shock dei prezzi dell’energia, come quelli causati da conflitti o crisi geopolitiche, è spesso meglio mantenere la calma. Tanto Greenspan quanto Bernanke hanno mantenuto la calma o tagliato i tassi di interesse durante simili shock, riconoscendo che l’inflazione causata dai prezzi dell’energia è spesso temporanea e non richiede un intervento aggressivo della Fed.

Le prospettive per i consumatori

I dati sull’inflazione di giugno offrono un po’ di sollievo ai consumatori, che hanno visto i prezzi di molti beni e servizi stabilizzarsi o addirittura scendere. I prezzi dei beni core sono scesi, mentre i prezzi dei servizi core sono rimasti stabili. Anche i costi degli alloggi hanno registrato il loro aumento mensile più piccolo dal 2026.

Inoltre, i dati sui salari sono stati particolarmente positivi. Gli stipendi orari medi reali sono aumentati dello 0,8% a giugno e sono ora in aumento su base annua. Questo è un segnale positivo per i lavoratori, che stanno finalmente vedendo un miglioramento del loro potere d’acquisto.

Tuttavia, ci sono ancora alcune aree di preoccupazione. I prezzi di alcuni alimenti, come la carne, il latte, l’insalata e i pomodori, rimangono elevati. Ma nel complesso, la direzione è chiara: l’inflazione sta raffreddandosi e questo raffreddamento si sta riflettendo nei prezzi che contano per le famiglie lavoratrici: benzina, auto, assicurazioni auto, assistenza sanitaria e farmaci.

La Federal Reserve dovrebbe mantenere la calma e non agire in modo affrettato, permettendo all’economia di assorbire lo shock dei prezzi dell’energia senza ulteriori interventi. Per i consumatori, questi dati suggeriscono che il peggio potrebbe essere passato e che il potere d’acquisto sta finalmente migliorando.