Stargate Finance STG raggiungerà $10?

Stargate Finance è un protocollo di trasferimento di liquidità in cui gli utenti possono trasferire risorse native attraverso varie catene. La piattaforma è nota per promuovere l’interoperabilità e il decentramento perché consente lo scambio di token su varie blockchain.

La rete finanziaria Stargate rimuove varie complessità di Defi cross-chain e quindi rende più facile per gli utenti trasferire risorse attraverso varie catene e dapp.

STG è il token di utilità nativo di Stargate Finance. Il token STG ha un’offerta massima di 1.000.000.000 di token e di cui 168.333.224 token STG sono già in circolazione (che è circa il 17% dell’offerta totale). Di seguito sono riportati i casi d’uso del token STG:

I token STG possono essere puntate per guadagnare premi in cambio.

I titolari di token STG possono partecipare alla governance della piattaforma.

Caratteristiche principali

Gli utenti possono scambiare le loro risorse native attraverso le catene in un rapporto di 1: 1 e accedere ai pool di liquidità unificati di Stargate.

La piattaforma consente agli utenti di spostare le risorse attraverso varie reti blockchain senza richiedere alcun intermediario.

Vantaggi di Stargate Finance

La piattaforma consente agli utenti di guadagnare premi stablecoin su ogni trasferimento Stargate.

Gli utenti possono coltivare i loro token LP in cambio di premi STG mentre agiscono come fornitori di liquidità.

I possessori di token Stargate possono puntare i loro token STG e ricevere veSTG in cambio (che è il token di governance della piattaforma).

Fornendo liquidità alla rete Stargate, gli utenti possono guadagnare una parte delle commissioni di transazione dagli swap di token.

La rete consente agli utenti di massimizzare i loro guadagni attraverso l’agricoltura di rendimento.

Nel complesso, considerando i casi d’uso e i vantaggi di Stargate Finance, sembra essere un buon investimento.

Stargate Finance raggiungerà i 10 dollari?

Per raggiungere $ 10, il token STG deve crescere di quasi 13,69 volte il suo attuale prezzo di mercato.

Inoltre, il token STG ha raggiunto il suo prezzo più alto di tutti i tempi di $ 4,2 nell’aprile 2022, dove è cresciuto di quasi 5,38 volte in un solo mese (cioè, dal prezzo più basso di $ 0,78 a marzo 2022).

Pertanto, Stargate Finance ha bisogno di meno di 3 mesi per raggiungere un livello di prezzo di $ 1, considerando la sua crescita di 5,38 volte in un mese. Tuttavia, potrebbe essere necessario un po ‘più di tempo a seconda delle condizioni di mercato dei fattori economici. Tuttavia, raggiungere $ 10 non è un obiettivo difficile per la crittografia STG.

Stargate Finance Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030

La previsione Stargate Finance Prezzo 2023 è $1.41

La previsione Stargate Finance Prezzo 2025 è US$ 2,6

Stargate Finance Prezzo Previsione 2030 è US$ 12,49

Dove posso acquistare Stargate Crypto?

I token STG possono essere acquistati da vari scambi crittografici centralizzati e decentralizzati come Binance, Coinbase Exchanges, KuCoin, Kraken, Huobi, Bitfinex, Gate.io, Bitget, Poloniex, Curve Finance, PancakeSwap e Uniswap.