Safemoon raggiungerà 1 centesimo?

SafeMoon è stato originariamente lanciato nel marzo 2021 dall’ex analista del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti John Karony. Safemoon V2 si è evoluto per essere una blockchain più tradizionale (commercio, metaverse e prodotti NFT) con particolare attenzione alla DeFi. SFM è stato lanciato sul mercato nel dicembre 2021. L’obiettivo fondamentale di Safemoon è ridurre le inefficienze nei pool di liquidità e nei premi agricoli. Nei pool di liquidità, i contribuenti soffrono di “perdite impermanenti”. Varie funzionalità della blockchain Safemoon includono

Il meccanismo di riflessione di SafeMoon aggiunge un incentivo per i possessori di SafeMoon a mantenere i loro token per un periodo più lungo

L’LP automatico offre stabilità al protocollo fornendo un prezzo minimo / cuscino per i possessori di token.

Il meccanismo di masterizzazione manuale di SafeMoon aiuta i possessori di token SafeMoon a lungo termine

SafeMoon addebita una commissione del 10% a chiunque venda i propri token. Il 5% di questa commissione viene ridistribuito a tutti gli altri proprietari di SafeMoon, che essenzialmente premia coloro che detengono i loro token per periodi più lunghi.

Di seguito sono riportati i principali casi d’uso per i token SAFEMOON:

I titolari di token SAFEMOON possono guadagnare premi in base al numero di token detenuti nei loro account.

I titolari di token possono partecipare alla governance della piattaforma SafeMoon,

Le monete Safemoon possono essere utilizzate per pagare le merci tramite la carta Safemoon con commissioni di transazione del 2,5%.

Aggiornamenti dei prodotti SafeMoon per il 2023

Di seguito sono riportati i prodotti in cantiere e in fase di sviluppo per quest’anno:

Aggiornamento Blockchain

L’elenco di Safemoon su Binance

Carta Safemoon

Sostituzione

Di seguito sono riportati i prodotti di SafeMoon che non hanno alcun annuncio più recente, anche se sono stati rivelati in passato:

Mercato NFT

Dessonomica

I prodotti che sono già stati rilasciati sul mercato dall’anno precedente sono Safemoon S3wap, Orbital Shield, SFM V2, sfondi Safemoon, app Wallet e Safemoon Merch e i prodotti cancellati includono Gambia, turbine eoliche, pSFM V2 e MoonCraft.

Ci sono pochissime statistiche disponibili sulle prestazioni di Safemoon. Nel complesso, riteniamo che Safemoon non sia un buon investimento sebbene abbia alcuni casi d’uso di nicchia.

Safemoon raggiungerà 1 centesimo?

Safemoon dovrà aumentare di 38 volte per raggiungere $ 1. Ciò può essere ottenuto da una combinazione di casi d’uso estesi e dalla masterizzazione già integrata nel sistema. Ipotizzando una crescita del 25% ogni anno, sarebbe SFM 17 anni per raggiungere $ 1. Riteniamo che non sia pratico per SFM raggiungere 1 centesimo perché non ha i casi d’uso o le recenti performance di crescita per sostenere la crescita che sarà necessaria per salire a 1 centesimo.

Previsione Safemoon Prezzo $1

SAFEMOON deve crescere di circa 3.703 volte il suo attuale valore di mercato, per raggiungere un livello di prezzo di $ 1.

Inoltre, il prezzo più alto di tutti i tempi di Safemoon è $ 0,003 che ha raggiunto nel gennaio 2022. Si noti che la criptovaluta Safemoon è cresciuta di 3 volte in un mese (cioè dal valore più basso di $ 0,001 a dicembre 2022).

Quindi, considerando la sua crescita di 3 volte in un mese, possiamo dire che Safemoon ha bisogno di un minimo di 1.234 mesi (più di 102 anni) per raggiungere $ 1.

Pertanto, non è molto pratico per Safemoon raggiungere $ 1 nel prossimo futuro perché anche i fattori economici (come l’inflazione e la liquidità) influenzeranno il suo prezzo in futuro. Quindi, la criptovaluta Safemoon non può raggiungere 1 dollaro.

Safemoon Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030

Safemoon Prezzo Previsione 2023 è $0.000456

Safemoon Prezzo Previsione 2025 è US$ 0,000913

Safemoon Prezzo Previsione 2030 è US$ 0,00479

Safemoon Reddit Discussioni

In una discussione più recente su Reddit, un utente ha postato che “Safemoon non è una truffa”. Il post afferma inoltre che SafeMoon è una delle migliori comunità crittografiche in cui la persona è stata coinvolta. Analizziamo la discussione.

In questa discussione, un utente ha scritto che aveva investito più di $ 20k in SafeMoon e ora gli rimangono solo $ 500. Un altro utente ha commentato che sarà positivo con SafeMoon solo quando la liquidità verrà restituita e i creatori di Safemoon creeranno più di un meccanismo di accesso con il sistema.

Un utente ha persino scritto che Safemoon ha un enorme potenziale come azienda tecnologica.

Tokenomica SafeMoon

I token SafeMoon hanno una fornitura massima di 1.000.000.000.000.000 di token e di questi, quasi il 56% dei token SAFEMOON sono in circolazione (cioè 561.996.398.098.324 token).