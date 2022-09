Starkware, StarkNet e StarkEx: cosa sono e come funzionano

Fondata nel 2018, Starkware costruisce StarkNet e StarkEx, entrambe soluzioni di ridimensionamento di secondo livello (L2) per Ethereum utilizzando la tecnologia di rollup a conoscenza zero.

Starkware è una delle due principali soluzioni zk-rollup attualmente sul mercato oltre a zkSync e fa parte dell’ecosistema L2 che include soluzioni rollup ottimistiche come Optimism e Arbitrum.

In questa guida all’ecosistema Starkware, CoinMarketCap Alexandria esamina:

Cos’è Starkware

Un confronto tra Starkware e altre blockchain L2

Gli investitori di Starkware e la sua roadmap

Token Starkware e potenziale airdrop

Come usare StarkEx e StarkNet

L’ecosistema Starkware

Cos’è Starkware?

Starkware è una società con sede in Israele che costruisce blockchain di secondo livello per Ethereum utilizzando zk-STARK per la sicurezza computazionale.

Inventati da Starkware, gli zk-STARK (Zero-Knowledge Scalable Transparent Arguments of Knowledge) sono prove crittografiche scalabili e trasparenti che utilizzano funzioni hash leggere per verificare in modo affidabile l’integrità computazionale.

In parole povere, è un sistema di prova che afferma di essere più veloce e scalabile di altri, pur dipendendo da ipotesi crittografiche minori ma più sicure.

Come zkSync e le soluzioni di rollup ottimistiche, Starkware esegue il rollup delle transazioni in batch e dimostra la validità delle transazioni attraverso la prova crittografica. Starkware sta costruendo due prodotti principali: StarkNet e StarkEx.

Cos’è StarkNet?

StarkNet è una blockchain decentralizzata di secondo livello senza autorizzazione basata su zk-rollup.

Come i suoi rivali L2, StarkNet esegue transazioni e trasmette i dati delle transazioni alla mainnet di Ethereum in lotti, protetti da prove STARK. StarkNet beneficia quindi della sicurezza e della componibilità di Ethereum, ma può scalare le transazioni su Ethereum grazie alla sua compatibilità EVM. StarkNet Alpha è andato in diretta sulla mainnet di Ethereum il 29 novembre 2021.

Cos’è StarkEx?

StarkEx è una soluzione di ridimensionamento di secondo livello su misura per DApp specifiche, in particolare applicazioni di trading DeFi come dYdX, DeversiFi e Immutable X , una blockchain NFT.

In generale, StarkEx è una versione autorizzata di StarkNet, un livello due creato su misura per essere utilizzato dai protocolli, mentre StarkNet è uno zk-rollup decentralizzato che consente a chiunque di distribuire i propri contratti intelligenti su di esso senza autorizzazione.

StarkEx può essere utilizzato attualmente in tre modalità di disponibilità dei dati: le DApp possono scegliere di eseguire il rollup dei propri dati on-chain nella modalità zkRollup, elaborarli off-chain in un’opzione chiamata Validium o utilizzare un ibrido dei due chiamato Volition.

Ad esempio, dYdX si affida alla modalità zkRollup per offrire transazioni veloci ed economiche ai suoi trader, mentre DeversiFi, Immutable X e Sorare utilizzano la modalità Validium.

Ciò è reso possibile da Cairo, il linguaggio di programmazione utilizzato dai prodotti Starkware. Inoltre, la tecnologia Shared Prover (SHARP) garantisce che il costo del gas tra le transazioni in un lotto possa essere condiviso, con conseguenti tariffe del gas molto basse su Starkware.

Starkware vs Rollup ottimistici

Starkware è una delle principali soluzioni zk-rollup là fuori in questo momento. Tuttavia, è anche in competizione con rollup ottimistici. Ecco le principali differenze tra Starkware e rollup ottimistici:

Starkware non ha alcun periodo di contestazione per le transazioni in quanto possono essere verificate come valide senza prove.

Le prove crittografiche STARK di Starkware sono considerate più complicate della sicurezza impiegata dai rollup ottimistici.

I rollup ottimistici eseguono contratti intelligenti direttamente sulla rete Ethereum, gli zk-rollup no.

Starkware vs zkSync

Ecco le differenze tra Starkware e zkSync, un’altra soluzione L2 a prova di zk:

La sicurezza computazionale STARK è più complessa ma considerata un prodotto leggermente superiore a zkSync.

Starkware ha l’ecosistema più grande e la sua soluzione StarkEx L2 è già utilizzata da diversi protocolli DeFi più grandi come DeversiFi e Celer.

In un futuro multichain, si può presumere che Starkware e zkSync molto probabilmente coesisteranno e serviranno protocolli e casi d’uso diversi.

Team Starkware, investitori e roadmap

Starkware è una società israeliana fondata nel 2018 che si concentra sulla tecnologia zk-rollup e sul ridimensionamento della blockchain di Ethereum. È stata fondata da Eli Ben-Sasson, co-inventore delle prove STARK e professore di informatica. Ben-Sasson è stato anche coinvolto nella fondazione di ZCash, una criptovaluta incentrata sulla privacy. Altri co-fondatori includono Alessandro Chiesa, Michael Riabzev e Uri Kolodny.

Starkware ha pubblicato la versione V1 di StarkEx nel giugno 2020, che è stata la prima versione commerciale della tecnologia STARK ed è stata utilizzata da Deversifi. La versione V2 è seguita a dicembre 2020 e includeva prove STARK generate da Cairo, supporto ERC-721 e connettività più veloce alla mainnet di Ethereum. In futuro, Starkware prevede di lanciare StarkNet in diverse fasi, che vedranno l’interoperabilità tra diverse applicazioni e un’implementazione su larga scala.

Starkware ha finora raccolto $ 165,5 milioni in diversi round di investimento. Il seed round di maggio 2018 ha raccolto $ 6 milioni, seguito da un aumento di serie A per $ 30,5 milioni con il coinvolgimento di fondi vc crittografici come ConsenSys, Dragonfly Capital e molti altri. Nel giugno 2021, la società ha chiuso un aumento di serie B da 75 milioni di dollari con il coinvolgimento di Paradigm, Alameda Research, Three Arrows Capital e altri. Nel novembre 2021, il round di serie C da $ 50 milioni ha valutato Starkware a $ 2 miliardi. Al round si sono uniti Sequoia, Alameda Research, Founders Fund, Paradigm e Three Arrows Capital. L’azienda conta anche il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin come investitore.

Ci sarà un token Starkware STK e Airdrop?

Come zkSync, Starkware non ha attualmente un token. Tuttavia, un articolo su CryptoBriefing in vociferate di gocce di token elenca Starkware come una delle possibilità.

L’articolo menzionava che il team “non ha completamente respinto l’idea. Sul server StarkWare Discord, i membri del team rispondono spesso alle domande su un token con “nessun commento”. Una delle iniziative chiave di StarkWare è quella di decentralizzare StarkNet, e un metodo popolare per farlo è quello di emettere un token di governance.

Sebbene non ci siano garanzie che si verifichi un airdrop token Starkware, consulta la nostra guida che spiega cosa sono gli airdrop crittografici e come puoi parteciparvi.

Come usare StarkEx

È possibile utilizzare la tecnologia StarkEx L2 in diverse Dapp DeFi:

Connettiti a dYdX e finanzia il tuo account StarkEx L2.

Finanzia il tuo conto Immutable X tramite StarkEx

Crea un account L2 su DeversiFi

Le migliori DApp StarkEx

dYdX

dYdX è uno scambio decentralizzato per il trading di futures. I trader possono impegnarsi nel trading di futures non custodiali direttamente dal loro portafoglio. Grazie a StarkEx, dYdX offre una maggiore velocità di transazione, commissioni di trading ridotte e dimensioni minime di negoziazione inferiori a quelle normalmente possibili su un DEX.

Utilizzando StarkEx, dYdX può anche eliminare le commissioni sul gas, rendendo lo scambio un’alternativa legittima agli scambi centralizzati. L’attenzione della borsa è rivolta ai derivati e al trading a margine.

Scopri di più nella nostra immersione profonda in dYdX.

Immutable X

Immutable X è una soluzione di ridimensionamento di livello due per NFT su Ethereum. È costruito su StarkEx, permettendogli di eliminare le tasse sul gas e aumentare la velocità di transazione della catena.

Immutable X mira a posizionarsi come la “blockchain NFT” del futuro, che ospita diversi giochi Web3 e applicazioni decentralizzate basate su NFT. Immutable X attualmente supporta giochi blockchain come Illuvium, Gods Unchained, Guild of Guardians e altri.

Dai un’occhiata alla nostra lista dei migliori giochi blockchain play-to-earn (P2E).

DeversiFi

DeversiFi è uno scambio decentralizzato basato su StarkEx. Gli utenti possono scambiare token sullo scambio, memorizzarli nel loro portafoglio DeversiFi e investire in diversi prodotti per il rendimento. Grazie alla tecnologia StarkEx, DeversiFi è anche in grado di offrire un mercato senza gas per i lanci di token.

Sorare

Sorare è un’applicazione a tema calcistico con partnership con 245 squadre di calcio, tra cui alcuni dei più grandi nomi del mondo dal Real Madrid, Liverpool al Paris Saint-Germain e altro ancora. Offre un gioco di fantacalcio globale con oggetti da collezione digitali NFT di carte collezionabili che possono essere raccolti e scambiati senza commissioni sul gas grazie a StarkEx.

Come usare StarkNet

StarkNet è ancora nella sua fase alfa e non può essere utilizzato come altre soluzioni di livello due. Tuttavia, puoi ancora interagire con StarkNet DApps – per farlo, avrai bisogno di un portafoglio caldo. Attualmente, ci sono due opzioni di portafoglio disponibili e una in arrivo.

Argent X, il primo portafoglio StarkNet

Braavos, una soluzione auto-custodiale

MetaMask, un portafoglio popolare che presto supporterà StarkNet

Argent X

Argent è stato il primo portafoglio DeFi ad essere distribuito su StarkNet e ha oltre 3,5 milioni di transazioni. Oltre ad essere una soluzione di custodia, offre anche caveau per gli utenti per guadagnare rendimento sulle loro risorse crittografiche. Argent è sostenuta da importanti investitori come Paradigm, Index Ventures e altri.

Come usare Argent

Puoi usare Argent con pochi semplici passaggi:

1. Scarica Argent dall’App Store o dal Play Store

2. Clicca su “Crea nuovo portafoglio”

3. Scegli un nome utente

4. Clicca su “Ricarica” per finanziare il tuo account o su “Ricevi” per condividere il tuo indirizzo

5. Attiva il tuo account depositando. Dopo il primo deposito su Ethereum, sarai in grado di utilizzare la catena L2 per i depositi futuri

Braavos

Braavos è un altro portafoglio DeFi nativo di StarkNet con un lettore NFT multimediale integrato. È auto-custodiale e consente agli utenti di gestire i propri token crittografici e NFT in un unico posto.

Come usare Braavos

Puoi usare Braavos con pochi semplici passaggi:

1. Scarica l’estensione Braavos per Firefox o Chrome

2. Crea una password e annota la frase seed di 12 parole

3. Invia e ricevi token su Alpha testnet. Braavos funziona proprio come altri portafogli web come Metamask, quindi la UX dovrebbe sembrare familiare agli utenti DeFi esperti

Metamask

Metamask ha annunciato una partnership strategica con Starkware, rendendolo il primo zk-L2 supportato dal popolare portafoglio web:

Per utilizzare Starkware su Metamask, devi installare Metamask Flask e Starknet Snap. Tuttavia, Metamask consiglia solo agli sviluppatori di provare la nuova integrazione, che è ancora in Alpha e presenta bug. Se vuoi provarlo, Meta fornisce una guida su come installare Starknet Snap.

Le migliori DApp StarkNet

StarkNet è attualmente disponibile solo in testnet. Tuttavia, secondo @Astralytica, un account Twitter che fornisce dati e contenuti educativi su zk-rollup, più di 120 progetti sono attualmente in fase di costruzione su StarkNet.

Alcune delle migliori applicazioni live sulla testnet starknet includono:

StarkGate

StarkGate è il ponte token ufficiale da Ethereum a Starknet. Durante l’attuale versione Alpha, StarkGate è limitato a depositi massimi di 0,25 ETH e 50 DAI. Puoi trovare la documentazione completa sul ponte qui.

Orbiter Finance

Orbiter Finance è un ponte cross-rollup decentralizzato con contratti intelligenti solo sul lato della destinazione e sta costruendo la futura infrastruttura multi-rollup di Ethereum. È disponibile sia per Optimistic che per zk-rollups. Puoi trovare maggiori informazioni su Orbiter Finance nelle FAQ di Orbiter Finance.

LayerSwap

LayerSwap è un altro ponte token per catene L2 come Starkware, zkSync, Optimism e Arbitrum. LayerSwap chiama la sua tecnologia bridge Bransfer e promette che Bransfer rende “facile e sicuro connettere i propri account di scambio crittografico”. Puoi saperne di più su LayerSwap qui.

Defi

Alpharoad

Alpharoad è una piattaforma DeFi non custodiale e uno scambio decentralizzato. Consente agli utenti di guadagnare rendimenti con le sue strategie di investimento Alpha Road e offrirà NFT come utilità finanziaria. Gli utenti saranno in grado di scambiare le loro risorse crittografiche utilizzando Alpharoad AMM.

mySwap

mySwap è stato uno dei primi protocolli a essere lanciato su StarkNet. È uno scambio decentralizzato automatizzato basato su market maker (AMM) per gli swap di token, attualmente sulla testnet.

JediSwap

JediSwap è un altro DEX basato su AMM per gli swap di token e la fornitura di liquidità. Gli utenti possono entrare in un pool di liquidità (LP) fornendo due attività o “zap” i loro token da includere nel pool in un clic.

xBanca Finance

xBank Finance è un mercato di liquidità su StarkNet. Gli utenti possono essere prestatori depositando attività nei mercati dei depositi xBank o mutuatari effettuando un deposito e utilizzando le loro risorse crittografiche come garanzia. I liquidatori impongono sicurezza e funzionalità a xBank e i governatori partecipano al processo di governance del protocollo.

Yagi

Yagi è una piattaforma di resa e una rete di custodi che automatizzano le azioni del protocollo. Gli utenti possono guadagnare rendimenti sulle loro risorse crittografiche depositandole nei caveau. Utilizzando azioni di protocollo automatizzate, gli utenti possono partecipare alle opportunità di rendimento. Yagi consente la trasparenza on-chain dei requisiti di esecuzione e può essere gestito creando solo due funzioni di smart contract.

Starcombo

Starcombo è uno strumento che consente agli utenti di costruire strategie di ottimizzazione della resa, definite “combo” su diversi protocolli DeFi. Una combinazione consente agli utenti di accedere ai protocolli DeFi e combinare diverse strategie di investimento in un’unica transazione su Starknet. Starcombo è finora integrato solo con Jediswap e Myswap e non addebita commissioni per le sue combo.

Nft

Aspect

Aspect è il primo marketplace NFT costruito su StarkNet. Afferma di fornire commissioni fino a 100 volte inferiori per le negoziazioni NFT e dispone di un mercato completamente decorato. Gli utenti possono acquistare o vendere NFT su Starknet Alpha Testnet e creare nuovi NFT caricando risorse visive. Aspect è inoltre integrato con il portafoglio Argent DeFi.

Briq

Briq è un protocollo NFT a blocchi 3D che sta costruendo NFT componibili e interoperabili. I Briq sono “materia NFT” che può essere utilizzata per creare NFT chiamati “insiemi”, che possono essere assemblati, combinati e abbattuti per essere riutilizzati.

Bitmapbox

Bitmapbox è un gioco 2D di costruzione di blocchi on-chain su StarkNet. Gli utenti possono utilizzare i blocchi per creare un NFT sul livello 1 o creare nuovi giochi on-chain. I blocchi sono ERC-1155 NFT standard e le creazioni sono ERC-721.

Mintsquare

Mintsquare è un mercato NFT componibile. È disponibile sia su StarkNet che su zkSync 2.0. Mintsquare mira a diventare qualcosa di simile a “OpenSea of L2 zk-rollups” con il suo obiettivo di “imbarcare i prossimi 100 milioni di persone per coniare e scambiare attività NFT”. Finora, Mintsquare consente il conio di nuovi NFT caricando contenuti multimediali dal desktop.