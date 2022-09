I 5 migliori token di gioco Metaverse inferiori a $ 5

in

L’industria del gioco è attualmente l’industria più ricercata, avendo incorporato con successo Metaverse e NFT nello spazio. Nella scelta di oggi, esamineremo alcuni token di gioco al di sotto del prezzo di $ 5 che vuoi mantenere sul tuo radar.

I token di criptovaluta di gioco hanno una capitalizzazione di mercato totale in crescita di $ 10.732.476.197 e un volume totale di scambi di $ 1.806.358.434, secondo i dati di CoinMarketCap.

MyNeighboralice (ALICE)

Prezzo unitario: $2.23

Capitalizzazione di mercato: $ 70.407.268

Caratteristiche distintive: My Neighbor Alice si distingue per il suo design distintivo, che utilizza Alice come un adorabile “compagno di gioco” per rendere il gioco più accessibile ai nuovi giocatori che non hanno familiarità con le tradizionali meccaniche di gioco blockchain.

Il gioco di costruzione a tema agricolo chiamato My Neighbor Alice è stato creato su Chromia. Un luogo in cui i giocatori possono acquistare e possedere isole virtuali e raccogliere e sviluppare cose incredibili mentre fanno anche nuove amicizie, secondo la descrizione del gioco. “Alice” è il personaggio principale del gioco.

My Neighbor Alice si rivolge a una variegata comunità di gioco all’interno del settore dei giochi tradizionali e spera di portare la blockchain a milioni di giocatori.

Inoltre, sebbene consenta alle persone interessate a indagare sulle caratteristiche Tradizionali DeFi, il gioco non costringe i giocatori a impegnarsi con la tecnologia blockchain sottostante.

Scambio: Con un volume totale di scambi di $ 48.049.628 in 24 ore, MyNeighborAlice è attualmente negoziato sugli scambi Binance, BTCEX, BingX, Bybit e CoinTiger.

WEMIX (WEMIX)

Prezzo unitario: $2.27

Capitalizzazione di mercato: $ 279.570.912

Caratteristiche distinte: Wemix sostiene che un’esperienza utente positiva dovrebbe venire prima di registrare inutilmente ogni transazione in-game su una blockchain pubblica. Wemix sarebbe in grado di raggiungere questo obiettivo e risolvere il problema della scalabilità per giochi e DApp.

L’ecosistema blockchain chiamato Wemix mira a dare ai giochi basati su blockchain e alle DApp l’infrastruttura di cui hanno bisogno per funzionare senza ostacoli come alti costi del gas o tassi di transazione lenti. Wemix afferma che questi problemi sono stati risolti combinando funzionalità da blockchain private e pubbliche e integrandole con catene intermedie attraverso una struttura ibrida.

Wemix afferma inoltre che il nostro middleware riduce gli ostacoli all’ingresso tecnologico per i produttori di giochi convenzionali rilevando gli aspetti dei giochi relativi alla blockchain e riducendo al minimo le modifiche ai giochi già esistenti.

Il suo obiettivo finale è quello di ottenere un’adozione diffusa del gioco blockchain concentrandosi sul mercato dei giochi tradizionali, che ha un miliardo di giocatori. Ha un volume di scambi di $ 16.786.171 nell’arco delle 24 ore.

Scambio: WEMIX sta negoziando su alcuni dei migliori scambi di criptovaluta come BTCEX, OKX, Bybit, MEXC e Bitget.

Adshares (ADS)

Prezzo unitario: $2.96

Capitalizzazione di mercato: $ 87.837.022

Caratteristiche distinte: L’obiettivo di Adshares è quello di affermarsi come standard del settore per la pubblicità web3. Tutti i media, inclusi siti Web, metaversi, giochi, social media, VR / AR e app mobili, sono accessibili.

Adshares è un protocollo pubblicitario decentralizzato Web3 creato per fornire al settore della tecnologia pubblicitaria un software pubblicitario basato su blockchain. La blockchain e il protocollo sono le due parti principali dell’ecosistema autonomo noto come Adshares. In questo caso, la blockchain è incaricata di gestire la trasmissione delle transazioni finanziarie, mentre il protocollo è responsabile della gestione del trasferimento dei dati pubblicitari che girano sulla blockchain.

Il protocollo consente agli inserzionisti di controllare tutta la loro pubblicità digitale da un’unica posizione e aiuta editori e creatori a fare soldi dal loro spazio nel Metaverse, nei giochi blockchain, nelle mostre NFT, nei siti Web e in altri spazi pubblicitari in tutto il mondo.

Adshares sviluppa le basi per la pubblicità decentralizzata e offre il software a inserzionisti, marketer, agenzie, organizzazioni mediatiche e all’industria della tecnologia pubblicitaria. È possibile monetizzare i propri contenuti unendosi alla rete di publisher e rendendo disponibile il proprio spazio per i posizionamenti degli annunci. Ha un volume di scambi di $ 1.224.304 nell’arco delle 24 ore.

Scambio: Gli Adshare al tasso corrente sono scambiati su questi principali scambi di criptovaluta: BitMart, Changelly PRO, QuickSwap e Graviex.

Astrafer (ASTRAFER)

Prezzo unitario: $3.61

Capitalizzazione di mercato: $ 3,579,984

Caratteristiche distinte: gli utenti possono governare la galassia con l’organizzazione del giocatore e la società.

Secondo il sito web, PHANTOM GALAXIES combina sim spaziali open-world con uno sparatutto mech frenetico e una storia accattivante. ASTRAFER è il token di governance e utilità del gioco Phantom Galaxies, in cui viene dato ai giocatori come ricompensa per le missioni e attraverso il commercio di oggetti.

Phantom Galaxies è un’esperienza in terza persona dal ritmo veloce che sembra e gioca esattamente come i convenzionali giochi di ruolo d’azione 3D (ARPG) già ben noti a milioni di giocatori, con la significativa distinzione che consentirà ai giocatori di esercitare la governance e di avere una vera proprietà e controllo delle loro risorse di gioco (come mech, equipaggiamento, avatar e valuta di gioco) perché fa uso di gettoni fungibili (FT) e token non fungibili (NFT).

Il principale mecha multi-chain di fantascienza condiviso mondo online ARPG è l’obiettivo di Phantom Galaxies. Phantom Galaxies servirà milioni di giocatori e una vasta gamma di collaborazioni progettuali in un’unica esperienza metaversa supportando numerose comunità crittografiche attraverso un’infrastruttura multicatena.

Scambio: Con un volume di scambi di $ 99.041,50 nelle 24 ore su 24, ASTRAFER è scambiato al tasso corrente su QuickSwap.

Vulcan Forged PYR (PYR)

Prezzo unitario: $3.64

Capitalizzazione di mercato: $ 86.962.194

Caratteristiche distinte: con oltre dieci giochi, una comunità di oltre 20000 e i primi cinque volumi di mercato di token non fungibili (NFT), Vulcan Forged è uno studio di gioco, un marketplace e un incubatore di dApp non fungibili (NFT) affidabile, secondo il sito web.

Un ecosistema Metaverse composto da uno sviluppatore di giochi blockchain e un mercato NFT si chiama Vulcan Forged. Sono i creatori di VulcanVerse.

Le informazioni di CoinMarketCap mostrano che le piattaforme e i giochi Vulcan Forged sono costituiti da:

VulcanVerse è un metaverso fantasy greco-romano che comprende 10.000 terre virtuali.

è un metaverso fantasy greco-romano che comprende 10.000 terre virtuali. Anvil gestisce un gioco facile e l’onboarding di dApps.

gestisce un gioco facile e l’onboarding di dApps. Vulcan Market è il mercato NFT per tutti i giochi Vulcan Forged. È un mercato senza gas.

è il mercato NFT per tutti i giochi Vulcan Forged. È un mercato senza gas. Berserk , un TGG online NFT

, un TGG online NFT Frenzy consente agli utenti di creare la propria piattaforma di tornei utilizzando PYR come token di ricompensa.

Vulcan Forged è uno sportello unico per gli appassionati di giochi blockchain in cui i giocatori possono accedere a giochi ben noti e un considerevole mercato NFT per acquistare e scambiare beni virtuali nel gioco. Ha un volume di scambi di $ 8.638.049 nell’arco delle 24 ore.

Scambio: Vulcan Forged PYR al tasso attuale è scambiato in diretta su questi principali scambi di criptovaluta: Binance, BingX, CoinTiger, Phemex e KuCoin.