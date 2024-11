in

La chiusura dello stabilimento di Luton

Stellantis ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Luton, una decisione che segna un cambiamento significativo nella strategia produttiva dell’azienda. Questa mossa è parte di un piano più ampio per concentrare la produzione nel sito di Ellesmere Port, nel Cheshire. La chiusura è prevista per la primavera del 2025 e metterà a rischio circa 1.100 posti di lavoro, attualmente occupati nella produzione di furgoni a benzina e diesel.

Risposta alle politiche governative

La decisione di Stellantis è in parte una risposta alle recenti politiche del governo britannico, che ha accelerato la transizione verso i veicoli elettrici. Il nuovo esecutivo laburista ha annunciato l’intenzione di anticipare il divieto di vendita di veicoli a combustione interna al 2030, rispetto alla scadenza precedente del 2035. Questo cambiamento normativo ha spinto Stellantis a rivedere le proprie strategie produttive, spostando l’attenzione verso l’elettrico.

Il futuro della produzione di veicoli elettrici

Nonostante la chiusura di Luton, Stellantis ha in programma di avviare la produzione del furgone elettrico Vivaro a Luton a partire dal prossimo anno. Tuttavia, la produzione dei furgoni tradizionali sarà trasferita in Francia. L’azienda ha dichiarato che questa ristrutturazione potrebbe portare a una maggiore efficienza produttiva e ha annunciato la creazione di centinaia di posti di lavoro a Ellesmere Port, offrendo supporto ai lavoratori disposti a trasferirsi. Questo approccio mira a garantire una transizione fluida per i dipendenti coinvolti nella chiusura dello stabilimento.