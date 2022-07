Stellar Lumens: è il momento di comprare?

in

Stellar Lumens XLM/USD scambia leggermente al di sopra di $ 0,1. Rispetto al suo massimo storico di circa $ 0,79 a maggio 2021, ciò rappresenta un calo dell’87%. Questa tesi risponde alla domanda chiave se gli investitori sono bravi ad acquistare Stellar Lumens a prezzi bassi.

Stellar Lumens è orgogliosa di essere una rete aperta per la custodia sicura e il trasferimento di denaro. La piattaforma semplifica il processo utilizzato per creare, trasferire e scambiare tutte le forme di denaro digitale. Ciò include anche dollari, pesos e Bitcoin. La rete mira a consentire a tutti i sistemi finanziari globali di lavorare insieme.

Indubbiamente, man mano che i pagamenti digitali crescono, Stellar Lumens seguirà l’esempio. Ciò è stato evidente all’inizio del mese scorso quando Novatti Group ha assunto Stellar per una nuova stablecoin.

Stellar, insieme a Ripple, è stata selezionata dalla rete internazionale di pagamenti per il progetto. La stablecoin sarà ancorata al dollaro australiano. L’anno scorso, Stellar ha anche collaborato con il gigante dei pagamenti MoneyGram. La partnership consentirà ai clienti di convertire il loro denaro digitale in contanti. Tali sviluppi evidenziano il ruolo vitale di Stellar e del suo token nativo XLM nella blockchain.

Stellar Lumens continua la tendenza al ribasso

Dal grafico settimanale, Stellar Lumens deve ancora trovare un prezzo più basso. Una lettura RSI di 31 suggerisce che la criptovaluta è ipervenduta. Tuttavia, il token deve ancora trovare supporto che attualmente si trova a $ 0,07. Non pensiamo che sia ancora il momento di acquistare Stellar Lumens, anche se il livello attuale rimane interessante. Il prezzo scivolerà potenzialmente verso il basso per trovare il prossimo supporto a $ 0,07.

Conclusioni

Stellar Lumens manca di un catalizzatore per un potenziale rally. La criptovaluta rimane praticabile in linea con la crescita dei pagamenti digitali e della blockchain. Il recente crollo potrebbe continuare fino a quando la criptovaluta non raggiungerà $ 0,07.