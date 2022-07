Tron (TRX) sta per riprendersi?

È un momento difficile per le criptovalute, poiché fattori esterni e legati al mercato esercitano pressione sul mercato. Questa è anche un’opportunità perfetta per cercare gemme di criptovaluta sottovalutate che potrebbero fare bene una volta che i mercati si riprenderanno.

Quando si cercano gemme nascoste, uno dei fattori critici da considerare sono le notizie che potrebbero aiutare ad aumentare il valore di una criptovaluta.

Su questo fronte, Tron si presenta come una criptovaluta che potrebbe guidare la ripresa nelle prossime settimane. Questo segue un annuncio del fondatore che il progetto Tron stava per andare in una follia di acquisizione. Se la storia è qualcosa da seguire, questo è un ottimo motivo per investire in Tron (TRX).

Uno sguardo alla storia

Dopo il crollo della criptovaluta del 2018, Tron (TRX) è stato tra i primi a riprendersi. Ciò ha seguito la mossa di Tron di acquisire BitTorrent, una delle più grandi reti di condivisione dati peer-to-peer a livello globale.

Tutto sta per ripetersi?

Quindi, Tron sta per fare una ripetizione di ciò che è successo dopo BitTorrent. Nei suoi commenti più recenti su Tron, Justin Sun, il fondatore della criptovaluta, ha dichiarato di essere pronto a spendere $ 5 miliardi in acquisizioni. Ha aggiunto che l’attenzione si concentrerà su piattaforme che hanno un’ampia adozione. Ha detto che avrebbero preso di mira quelli della finanza centralizzata e della finanza decentralizzata.

Sun ha inoltre aggiunto che il peggio potrebbe essere passato per il mercato e che ciò che seguirà è un processo di pulizia mentre il mercato si riprende.

I commenti di Sun sono un grosso problema e potrebbero avere diverse implicazioni positive per Tron (TRX).

In primo luogo, una volta avviate le acquisizioni, Tron potrebbe sperimentare FOMO. Questo perché, in un momento come questo, in cui c’è poco da fare sul mercato, tali notizie innescheranno le aspettative degli investitori sul fatto che Tron stia andando bene.

Il potenziale di FOMO rende Tron una delle migliori criptovalute che vale la pena tenere d’occhio nei prossimi giorni.

Oltre a FOMO, tali acquisizioni aumenterebbero significativamente il valore intrinseco di Tron. Per il contesto, l’acquisto di BitTorrent ha aggiunto in modo significativo al valore intrinseco di Tron, che si riflette nel suo valore nel rally 2020/21.

Con $ 5 miliardi, ci sono molti progetti molto più significativi di BitTorrent che Tron può acquistare. Ciò significa che andando nella prossima corsa al rialzo, il valore intrinseco di Tron sarà molto più alto di quanto non sia ora. Questo fattore potrebbe vedere Tron fare più volte il suo prezzo attuale nella prossima corsa al rialzo della criptovaluta.