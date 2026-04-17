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Stipendi in contanti: rischi e costi per il datore di lavoro dopo la Cassazione

Negli ultimi anni la normativa italiana ha imposto che la retribuzione dei lavoratori sia corrisposta attraverso strumenti tracciabili come bonifici, assegni o pagamenti elettronici.

Questo principio, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, mira a contrastare il lavoro nero e le pratiche di evasione fiscale e contributiva, garantendo maggiore tutela al lavoratore. La recente pronuncia della Corte di Cassazione – nota come sentenza 6633/2026 – ha però dato una lettura stringente del divieto, stabilendo un criterio che può moltiplicare gli oneri a carico dei datori di lavoro che ancora utilizzano il contante.

Il quadro normativo e il principio stabilito dalla Cassazione

La regola centrale è semplice: tutte le somme dovute al lavoratore (stipendio, anticipi, premi, indennità) devono essere erogate mediante canali tracciabili; il contante è vietato per legge. Con la sentenza 6633/2026 la Cassazione ha precisato che ogni singolo versamento in contanti costituisce un’violazione autonoma, dunque punibile separatamente. Questo muta il quadro applicativo rispetto a interpretazioni passate che avevano privilegiato il concetto di violazione continuata o il ricorso al cumulo giuridico previsto dall’art. 8 della legge n. 689/1981. In sostanza, non si applica più la logica di una sola sanzione cumulata, ma quella di molteplici illeciti distinti.

Perché la scelta della Cassazione è rilevante

La decisione non è solo teorica: cambia i conti per le imprese che pagano in contanti. La ratio della norma è la trasparenza contrattuale e contributiva; la Cassazione ha sottolineato che il modo con cui si esegue la retribuzione è elemento sostanziale del rapporto di lavoro. Di conseguenza, anche pagamenti regolari nella misura ma erogati con mezzi non tracciabili rimangono irregolari e sanzionabili. L’esito è che ogni singola busta paga in contanti può generare una multa autonoma, con effetti cumulativi nel tempo.

Le sanzioni: importi e modalità di applicazione

La violazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che, per ogni singolo pagamento non tracciato, può variare tra i 1.000 e i 5.000 euro. L’Ispettorato del Lavoro applica la procedura prevista dalla legge n. 689/1981; non è possibile ricorrere alla diffida c.d. «sanante» in questo ambito. È prevista, tuttavia, la possibilità di pagare in misura ridotta: la cifra simbolo citata nelle pronunce giurisprudenziali è di 1.666,67 euro, pari a un terzo del massimo edittale. La novità più significativa è che, seguendo il principio della Cassazione, questo importo può essere moltiplicato per ogni erogazione in contanti, rendendo l’accertamento molto più gravoso.

Esempio pratico e fattori di rischio

Per comprendere l’impatto basta un esempio: se un datore di lavoro ha effettuato pagamenti in contanti per quattro mensilità, la sanzione ridotta può diventare 1.666,67 × 4 = 6.666,68 euro. Il numero cresce rapidamente se i versamenti sono settimanali o frazionati in più tranche, perché la Cassazione considera ogni erogazione come un fatto giuridico distinto. Inoltre, le indagini di Guardia di Finanza e Ispettorato del Lavoro spesso si basano sulle dichiarazioni dei lavoratori; le testimonianze coerenti e ripetute sono ritenute idonee a ricostruire la frequenza dei pagamenti.

Implicazioni pratiche per aziende e lavoratori

Per le imprese il messaggio è chiaro: è necessario rivedere le procedure interne e rinunciare definitivamente al contante, anche nelle ipotesi presentate come eccezionali o temporanee. È opportuno adottare sistemi di pagamento tracciabili, conservare ricevute e giustificativi, e predisporre processi che dimostrino la regolarità delle erogazioni. Per i dipendenti, la pronuncia rafforza le garanzie: la modalità di pagamento è parte integrante della tutela retributiva. La corretta documentazione e la capacità di segnalare anomalie diventano strumenti di protezione.

In conclusione, la sentenza 6633/2026 rappresenta un punto di svolta nell’interpretazione delle regole sulla trasparenza salariale: l’attenzione non riguarda più soltanto l’ammontare della retribuzione, ma anche il come essa viene corrisposta. Le imprese devono adeguarsi per evitare un’esposizione economica crescente, mentre i lavoratori acquisiscono un ulteriore strumento giuridico per contestare pagamenti irregolari. L’orientamento della giurisprudenza indica una chiara priorità alla tracciabilità come presidio di legalità nel mercato del lavoro.

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