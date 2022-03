Storj Coin (STORJ): È un acquisto o una vendita in questo momento?

Una delle numerose piattaforme di archiviazione cloud basate su criptovalute, Storj consente a qualsiasi computer che esegue il suo software di affittare spazio inutilizzato sul disco rigido agli utenti che desiderano archiviare file.

In questo modo, Storj funziona come alternativa alle piattaforme di cloud storage come quelle offerte da Amazon o Google.

Tuttavia, invece di una società che possiede e mantiene il software, Storj si affida al software e a una rete di computer per gestire la sua archiviazione dei dati.

La chiave per il design della rete è la criptovaluta STORJ, che consente agli utenti di pagare altri utenti sulla rete per archiviare i propri file. Allo stesso modo, gli utenti che desiderano vendere capacità di archiviazione e larghezza di banda in eccesso possono guadagnare denaro aggiuntivo da queste risorse accettando STORJ.

Una criptovaluta che batte il mercato – Ma per quanto tempo ancora?

Storj DCS offre una serie di vantaggi chiave per gli sviluppatori per creare applicazioni sicure e private. Il protocollo fornisce una valida alternativa ai grandi mega servizi di cloud hosting che attualmente dominano il settore. Aziende come Amazzone utilizzare il loro forte posizionamento sul mercato per controllare prezzi e caratteristiche. Storj elimina queste barriere e fornisce agli utenti un accesso più efficiente ai servizi di archiviazione cloud.

L’azienda controlla la sua rete attraverso una verifica casuale dei file ogni ora, che garantisce che i suoi file siano costantemente ospitati da nodi di archiviazione.

I sostenitori di Storj potrebbero essere allettati dalla capacità di acquistare, vendere e controllare i propri dati, riprendendo un servizio ora fornito solo da giganti aziendali come Amazon, Microsoft o Google. Gli utenti della rete attenti alla privacy possono anche archiviare i loro file senza preoccuparsi che le loro informazioni vengano esaminate e senza essere mirati per annunci basati su tali file.

Questo caso d’uso continua ad attirare potenziali utenti su Storj e la sua criptovaluta.

La strada da percorrere per Storj

Alcuni aspetti del lavoro di Storj stanno facendo notizia e tenendo gli occhi vigili:

Comunità e vantaggi di Storj DCS

Il sistema Storj Decentralized Cloud Storage è la caratteristica principale della rete. Questo protocollo gestisce una serie di funzionalità vitali. Il protocollo sfrutta una strategia di crittografia predefinita che suddivide i dati in 80 o più pezzi e li distribuisce su migliaia di nodi e ISP diversi in quasi 100 paesi.

Ci sono molte ragioni per cui una persona prende in considerazione l’utilizzo di Storj per le proprie esigenze di archiviazione. La piattaforma offre un modo semplice e sicuro per partecipare ai suoi servizi. Gli utenti godono di una trasparenza ben oltre quella dei servizi centralizzati. In particolare, Storj è open source, quindi gli sviluppatori possono basarsi sulla struttura di base per creare componenti aggiuntivi nuovi e più intuitivi per la rete.

Come per qualsiasi progetto decentralizzato, la comunità svolge un ruolo vitale nel determinare la direzione in cui Storj si sviluppa. La rete include una vivace comunità di utenti. Questi utenti semplificano gli aspetti di ricerca e lancio di Dapps perché forniscono agli sviluppatori l’accesso alle discussioni e al supporto della comunità. A sua volta, questa strategia consente agli sviluppatori di apprendere e sfruttare in modo economico e semplice la tecnologia di archiviazione cloud decentralizzata.

Sicurezza all’avanguardia di Storj

I problemi di sicurezza sono sempre stati in prima linea negli interessi degli sviluppatori storj. Il team voleva garantire che gli sviluppatori abilitati per Storj fossero in grado di creare la migliore protezione dei dati e la privacy nelle loro applicazioni. I creatori di Dapp godono di una maggiore flessibilità quando utilizzano Storj. Il sistema fornisce servizi come l’autorizzazione delegata. Questa funzione offre funzionalità flessibili e ultra-sicure per la gestione degli accessi.

Storj combina anche una varietà di protocolli di sicurezza per garantire che la blockchain rimanga sicura e resistente all’hacking. La rete utilizza un’architettura zero-trust, disponibilità elevata multi-regione, crittografia predefinita e controlli di accesso basati su edge come parte di questa strategia.

Storj Coin è un acquisto?

La moneta Storj è attualmente un acquisto. Ci sono diverse ragioni per credere che Storj diventerà più prezioso nei prossimi anni. La piattaforma è migliore, più economica e più efficiente rispetto alle tradizionali soluzioni di cloud storage. Molti investitori si aspettano rendimenti rialzisti da questo asset crittografico, il che spiega la sua crescente popolarità.

È probabile che diventi molto più popolare in futuro, il che avrà un impatto significativo sul prezzo / valore del suo token STORJ.

Un’azienda sotto stretta sorveglianza, ora e sempre

Storj è stato a lungo una forza pionieristica nel mercato. Il protocollo è stato tra i primi a offrire servizi cloud decentralizzati alle masse in modo economico e facilmente accessibile. Per questi motivi, Storj è destinata a rimanere il principale fornitore di servizi cloud decentralizzati sul mercato per il prossimo futuro. Tieni d’occhio gli sviluppi nella comunità Storj e investi di conseguenza.