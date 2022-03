Bitcoin è aumentato del 10% nell’ultima settimana. Perché?

Bitcoin non è partito nel migliore degli anni quest’anno. Dal 1 ° gennaio, la criptovaluta ha visto il suo prezzo scendere del 9% a causa dell’elevata inflazione e di un mercato nervoso creato dalla guerra in Ucraina. Tuttavia, Bitcoin ha visto il suo prezzo salire di oltre il 10% nell’ultima settimana fino a quasi $ 43.000 per unità.

Ecco alcuni motivi per cui.

Gli investitori passano da posizioni corte a posizioni lunghe

Uno dei fattori chiave del recente calo dei prezzi di Bitcoin è che l’inflazione continua a crescere. Mentre una volta si pensava che l’asset fosse la copertura perfetta contro l’inflazione, i recenti movimenti di prezzo di Bitcoin mostrano che potrebbe non essere così.

Dopo che il Bureau of Labor Statistics ha pubblicato i suoi numeri sull’inflazione di febbraio, che era quasi dell’8%, il prezzo di Bitcoin è sceso di oltre $ 3.000 per unità a $ 39.000.

Da allora il prezzo si è ripreso, ma il movimento mostra che Bitcoin sta perdendo il suo splendore come copertura contro l’inflazione.

Tuttavia, gli investitori hanno trovato motivo di credere che Bitcoin rimbalzerà. La recente flessione del mercato ha spremuto più di $ 168 milioni in posizioni corte per Bitcoin, secondo Coinglass. Ciò ha coinciso con un notevole spostamento tra gli investitori da posizioni corte a posizioni lunghe.

La Fed sta assumendo una posizione da falco contro l’inflazione

I recenti guadagni di Bitcoin sono stati stimolati anche dalle osservazioni del presidente della Federal Reserve Jerome Powell il 21 marzo secondo cui la banca centrale potrebbe aumentare i suoi sforzi per ridurre l’inflazione.

“Prenderemo le misure necessarie per garantire un ritorno alla stabilità dei prezzi”, ha detto Powell in un discorso alla National Association of Business Economics. “In particolare, se concludiamo che è opportuno muoversi in modo più aggressivo aumentando il tasso dei fondi federali di oltre un quarto di punto in una riunione o riunioni, lo faremo”.

Per molti investitori, le osservazioni di Powell non sono state affatto sorprendenti. Sono semplicemente serviti a confermare ciò che molti stavano già pensando e sembrano aver domato una notevole quantità di incertezza che stava agitando il mercato.

L’adozione di Bitcoin continua ad aumentare

Mentre i responsabili delle politiche monetarie continuano a combattere l’inflazione, l’adozione di Bitcoin continua a crescere.

All’inizio di marzo, il famoso investitore Ray Dalio ha dichiarato che la sua azienda, Bridgewater, aprirà un fondo di criptovaluta nel prossimo futuro. Ciò renderebbe Bridgewater una delle più grandi società di investimento ad entrare nello spazio delle criptovalute. Altre aziende che hanno già prodotti di investimento crittografico includono Brevan Howard con sede a Londra e una filiale di Point72 Asset Management di Steve Cohen chiamata Messari.

L’asset ha anche trovato la sua strada in nuovi continenti come l’Africa. E un recente rapporto di KuCoin mostra che Bitcoin è diventato immensamente popolare lì, con gli utenti che aumentano di oltre il 2.500% nel 2021.

Come con qualsiasi investimento, le criptovalute comportano molti rischi di cui gli investitori devono essere consapevoli prima di spendere il loro primo dollaro.