Strategia core-satellite con ETF: pesi, ribilanci e regole di uscita

Una procedura chiara per costruire un portafoglio core-satellite con ETF, definire pesi, ribilanciare con metodo e impostare regole di uscita verificabili.

La strategia core-satellite permette di combinare semplicità e controllo. Il core replica il mercato con costi minimi; i satelliti puntano a temi o inefficienze. L’obiettivo è coltivare un rendimento stabile con il nucleo e cercare extra-performance con esposizioni mirate, mantenendo la disciplina su pesi, ribilanciamento e regole di uscita. Senza un processo, la costruzione diventa casuale e il rischio si gonfia. Con un processo, ogni scelta è misurabile.

Di seguito una procedura operativa: definizione del core a basso costo, selezione dei satelliti tematici o tattici, impostazione dei pesi, cadenza di ribilanciamento con soglie e, infine, criteri di dismissione. Esempi concreti con ETF e semplici simulazioni di rischio/rendimento mostrano come rendere le decisioni verificabili e replicabili.

1) Definire il core: mercato ampio, costi bassi, regole chiare

Il core deve essere diversificato, liquido e a basso costo. Un nucleo tipico per un profilo bilanciato può allocare 60-80% del portafoglio. Esempi: azionario globale con ETF su MSCI ACWI (es. iShares Core MSCI ACWI) o su FTSE All-World (es. Vanguard FTSE All-World), combinato con obbligazionario investment grade globale coperto in valuta (es. Xtrackers Global Aggregate hedged) per ridurre la volatilità. Il principio: il core deve fare il “lavoro pesante” della crescita composta, con TER contenuti e tracking fedele. Evitare sovrapposizioni eccessive: meglio 1-2 ETF per asset class piuttosto che un mosaico ridondante.

2) Scegliere i satelliti: temi, fattori o tattica con budget di rischio

I satelliti mirano a alpha o diversificazione aggiuntiva. Tre filoni pratici: a) temi (es. clean energy, cybersecurity); b) fattori (value, quality, low volatility); c) tattica (duration breve, materie prime, coperture). Regola d’oro: definire un risk budget massimo per i satelliti (es. 20-40% a seconda del profilo). Esempi: 10% su un ETF factor quality globale, 5% su un ETF semiconduttori, 5% su un ETF infrastrutture quotate, 5% su un ETF inflation-linked. Ogni satellite deve avere una tesi falsificabile (condizioni che, se negate, portano all’uscita) e un benchmark coerente per misurare il contributo.

3) Pesi iniziali: tre modelli con esempi concreti

Modello prudente (80/20): Core 80% composto da 50% azionario globale, 30% obbligazionario globale hedged; Satelliti 20% 8% quality, 6% infrastrutture, 6% inflation-linked. Modello bilanciato (70/30): Core 70% con 45% ACWI, 25% global aggregate; Satelliti 30%: 10% value, 8% semiconduttori, 6% clean energy, 6% low volatility. Modello dinamico (60/40): Core 60% con 40% azioni globali, 20% obbligazioni; Satelliti 40%: 12% small cap globali, 10% commodities broad, 8% cybersecurity, 10% quality. I pesi riflettono la tolleranza al rischio e la capacità di sopportare drawdown più satellite significa maggiore variabilità dei risultati e tracking error più ampio.

4) Ribilanciamento: calendario, bande e priorità sui costi

Il ribilanciamento ripristina i pesi target contenendo deriva e rischio. Due approcci: a) calendar-based (es. trimestrale o semestrale) per semplicità; b) threshold-based con bande: ribilanciare quando una classe devia oltre ±20% relativo dal target (es. da 10% a oltre 12% o sotto 8%). Combinazione efficace: verifica trimestrale, esecuzione solo se le soglie sono superate. Ordine operativo: usare nuovi flussi in entrata/uscita per ridurre costi e imposte; solo in assenza di flussi, vendere l’eccesso e comprare il deficit. Documentare ogni intervento con data, motivazione, costo e variazione di tracking error stimata.

5) Criteri di uscita: tesi invalidata, underperformance e rischi

Le regole devono essere esplicite prima di entrare. Tre blocchi: 1) tesi se il driver non è più valido (es. tagli agli incentivi strutturali per un tema green), si azzera. 2) performance tolga il sentiment, contano numeri. Esempio: se il satellite underperformerà il benchmark di oltre 5 punti annualizzati su un orizzonte mobile di 24 mesi, si dimezza o chiude. 3) rischio limiti su volatilità ex post (es. >25% annua), max drawdown (es. oltre -30%) o liquidità (spread denaro-lettera e dimensione). Anche i costi: un aumento persistente del TER o replica inefficiente sono motivi di sostituzione, non di testarda permanenza.

6) Simulazioni semplici: tre scenari di rischio/rendimento

Assunzioni illustrative con rendimenti annui attesi e volatilità (non previsioni): azioni globali 7% con 15% di volatilità obbligazioni globali 3% con 6%, quality 6.5% con 12%, value 6.5% con 13%, semiconduttori 9% con 25%, infrastrutture 6% con 10%, commodities 5% con 20%. Correlazioni: azioni/obbligazioni 0.2, fattori con core 0.8, commodities con core 0.3. Risultati stimati: a) prudente 80/20: rendimento atteso ~5.3%, volatilità ~9.2%, drawdown atteso moderato; b) bilanciato 70/30: ~5.9% e ~11.8%; c) dinamico 60/40: ~6.5% e ~14.8%. L’aggiunta di fattori tematici aumenta il potenziale ma allarga l’escursione dei risultati, richiedendo rigore nelle soglie di ribilanciamento.

7) Esecuzione con ETF: esempi operativi e controlli

Esempi concreti con ETF a replica fisica e TER bassi: core azionario con iShares Core MSCI ACWI o Vanguard FTSE All-World; core obbligazionario con Xtrackers Global Aggregate (hedged). Satelliti: factor quality con iShares Edge MSCI World Quality; value con SPDR MSCI World Value; semiconduttori con iShares Semiconductor; infrastrutture con iShares Global Infrastructure; commodities broad con WisdomTree Enhanced Commodity. Controlli essenziali: tracking difference su 3 anni, liquidità in Borsa (volumi e spread), metodo di replica, politica di distribuzione, rischio di controparte. Un semplice foglio di calcolo con pesi target, bande, date di check e note sugli interventi rende il processo tracciabile e più resistente agli impulsi.