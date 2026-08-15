Investire in sicurezza con iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF: tutto quello che devi sapere

Esplora le caratteristiche del iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF, un fondo che replica titoli di stato a breve scadenza con un costo contenuto e un rendimento distribuito semestralmente

Nel panorama degli investimenti, la sicurezza e la convenienza sono due aspetti fondamentali che gli investitori cercano costantemente. Il iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF rappresenta una soluzione che combina entrambe queste caratteristiche, offrendo un’opportunità di investimento in titoli di stato a breve scadenza con un costo contenuto e un rendimento distribuito semestralmente.

Lanciato il 6 marzo 2009 e con domicilio fiscale in Irlanda questo ETF ha dimostrato nel tempo di essere una scelta affidabile per molti investitori. Con un patrimonio gestito di 954 milioni di Euro è uno dei fondi più grandi nel suo settore, offrendo una liquidità e una stabilità che lo rendono particolarmente attraente.

L’indice Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond

Il iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF replica l’indice Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond che a sua volta replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell’eurozona. La scadenza di questi titoli varia da 0 a 12 mesi offrendo un profilo di rischio relativamente basso e un rendimento stabile.

L’indice include solo titoli con un rating di Investment Grade garantendo così un livello di sicurezza elevato. Questo aspetto è particolarmente importante per gli investitori che cercano di proteggere il loro capitale da fluttuazioni di mercato più ampie.

Caratteristiche principali del iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF

Uno dei punti di forza di questo ETF è il suo indice di spesa complessiva (TER) pari allo 0,07% annuo. Questo lo rende uno dei fondi più economici disponibili sul mercato, permettendo agli investitori di massimizzare il loro rendimento netto.

Il fondo utilizza una strategia di replica a campionamento, acquistando solo i componenti più importanti dell’indice sottostante. Questo approccio consente di ridurre i costi di gestione senza compromettere la performance del fondo.

Il rendimento da interessi (cedola) dell’ETF viene distribuito agli investitori semestralmente offrendo un flusso di cassa regolare che può essere particolarmente utile per gli investitori che cercano un reddito costante.

Il iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF è una scelta ideale per gli investitori che cercano un’opportunità di investimento sicura e conveniente. La sua replica dell’indice Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond, combinata con un costo contenuto e un rendimento distribuito semestralmente, lo rende un’opzione attraente per chiunque desideri proteggere il proprio capitale e ottenere un rendimento stabile.

Con un patrimonio gestito di 954 milioni di Euro e una storia di affidabilità, questo ETF rappresenta una soluzione solida per gli investitori che cercano di diversificare il loro portafoglio con titoli di stato a breve scadenza. La sua struttura a basso costo e la distribuzione regolare dei rendimenti lo rendono particolarmente adatto per chi cerca un equilibrio tra sicurezza e convenienza.