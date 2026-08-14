Fondo sostenibile: come crescere il capitale con responsabilità sociale e ambientale

Un fondo sostenibile che punta alla crescita del capitale nel medio-lungo periodo, rispettando criteri etici e ambientali. Scopri la sua strategia e performance.

Nel panorama degli investimenti finanziari, sempre più attenzione viene rivolta a strumenti che uniscono rendimento e responsabilità. Un esempio lampante è rappresentato dai fondi sostenibili, che mirano a crescere il capitale nel medio-lungo periodo, con un orizzonte temporale di 4-6 anni, mantenendo un occhio di riguardo al controllo del rischio e al rispetto di principi sociali e ambientali.

Questi fondi adottano una politica di investimento dinamica, che si adatta all’andamento e alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari a livello globale. La flessibilità è una caratteristica distintiva, permettendo di concentrare gli investimenti in specifiche aree geografiche o settori merceologici, anche in modo esclusivo.

Un approccio flessibile e diversificato

Il patrimonio del fondo può essere allocato in una varietà di strumenti finanziari, tra cui OICR azionari fino al 70% e, senza limitazioni, in OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari. Questi ultimi possono investire in emittenti sovranazionali, governativi o societari, anche ad alto rischio, purché il livello di rischio complessivo rimanga compatibile con l’indicatore sintetico del fondo.

Un aspetto fondamentale è la selezione degli emittenti, che avviene sulla base di un’analisi rigorosa volta a verificare la presenza di elevati standard di responsabilità sociale e ambientale, nonché un buon comportamento in termini di governance. Le aree geografiche principali di investimento sono i Paesi OCSE, con una presenza contenuta di Paesi non OCSE.

Performance e asset allocation

L’allocazione del fondo riflette una strategia ben bilanciata, con una significativa presenza di strumenti obbligazionari. In particolare, gli obbligazionari corporate rappresentano il 20,73% del portafoglio, seguiti dagli obbligazionari flessibili con il 7,63%. Dal lato azionario, i settori più rappresentati sono la tecnologia dell’informazione (21,04%), i prodotti industriali (11,13%) e i servizi di comunicazione (7,99%).

Tra i primi dieci fondi in cui è investito, spiccano nomi come iShares World Equity Enhance (7,46%), iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (6,23%) e Candriam Sustainable Equity World I EUR Acc (6,14%). Questi fondi rappresentano solo una parte di un portafoglio diversificato, che include anche strumenti focalizzati su mercati emergenti e credito sostenibile.

Un equilibrio tra rendimento e sostenibilità

La strategia di investimento adottata da questo fondo dimostra che è possibile conciliare rendimento finanziario e responsabilità sociale. Attraverso una selezione accurata degli strumenti e una gestione attenta del rischio, il fondo offre agli investitori l’opportunità di partecipare alla crescita dei mercati finanziari, rispettando al contempo criteri etici e ambientali.

In un contesto economico sempre più attento alle tematiche ESG (Environmental, Social, Governance), questo approccio rappresenta una scelta lungimirante, capace di attrarre un numero crescente di investitori consapevoli. La combinazione di una politica di investimento flessibile e di una rigorosa analisi dei criteri di sostenibilità rende questo fondo un’opzione interessante per chi cerca un equilibrio tra performance e responsabilità.