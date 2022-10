STRATEGIE DI TRADING CANDLESTICK: cosa sono e come leggerle

in

Per i trader principianti, leggere i grafici a candela può sembrare una curva di apprendimento insormontabile. Non appare alcuna rima o ragione, e non c’è fine alla quantità di dati di prezzo e volume che vengono lanciati sulla tua strada.

È scoraggiante, di sicuro. Soprattutto quando hai appena iniziato.

Ma c’è un metodo per la follia. Il metodo è nei modelli. I modelli rivelano probabilità. E le giuste probabilità creano opportunità.

Ancora più importante, le giuste opportunità possono creare profitti!

COME LEGGERE I CANDELABRI

Un candelabro stock chart è una trama di prezzo in un periodo di tempo. Ad esempio, una candela di un minuto è un grafico della fluttuazione dei prezzi durante un solo minuto della giornata di negoziazione.

La candela reale è solo una registrazione visiva di quell’azione del prezzo e di tutte le esecuzioni di trading avvenute in un minuto.

Analogamente, una candela giornaliera o settimanale è il culmine di tutte le esecuzioni commerciali realizzate in quel giorno o in quella settimana.

Come dovresti leggere un candelabro? Beh, l’apertura ci dice dove si apre il prezzo delle azioni all’inizio del minuto. La chiusura rivela l’ultimo prezzo registrato di quel minuto.

Gli stoppini (noti anche come ombre o code) rappresentano il prezzo più alto e più basso registrato dall’apertura e dalla chiusura.

FOGLIO DI FORMAGGIO PER MODELLI A CANDELA

Quando metti insieme molti candelabri, spesso puoi ottenere modelli di candelabri. Proprio come i modelli di trading di cui sopra, ci sono anche molti modelli di candelabri individuali. Spesso vengono con nomi fantasiosi come i seguenti:

Bambino abbandonato

Tre soldati bianchi

Stella cadente

Martello

Gravestone Doji

Questi sono solo alcuni esempi di modelli di candele.

Il modo migliore per impararli è tenere a portata di mano un foglio di trucco dei modelli di candela mentre stai facendo trading o ti alleni. In questo modo, se vedi arrivare una bella inversione, puoi consultare il tuo cheat sheet per vedere quale modello di candela potrebbe formarsi.