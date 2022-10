MODELLI DI TRADING: guida per principianti

Nessuna strategia di trading sarebbe completa senza sapere come trarre profitto dal tuo commercio. Non solo dovrai sapere quali sono i modelli sul mercato, ma dovrai anche sviluppare criteri di ingresso e una solida strategia di profitto.

Per capire quando trarre profitto dalle azioni, diamo un’occhiata al quadro più ampio di come funzionano le azioni.

COME FUNZIONANO LE AZIONI?

Le azioni funzionano in un ciclo di prezzo. Puoi pensarci in termini di fasi per semplificare le cose. Lo esamineremo tra un attimo.

In primo luogo, per capire come funzionano le azioni, è necessario sapere che i grandi attori del mercato non sono diversi da una grande azienda di vendita al dettaglio. Proprio come un rivenditore, alcune parti interessate in un titolo vogliono creare un mercato per il loro prodotto: le azioni aziendali.

Per fare questo, prima acquistano altrettante azioni a un prezzo basso. Poi, con il loro portafoglio (magazzino) pieno di azioni, hanno bisogno della domanda per l’aumento delle azioni. Questo può essere fatto attraverso campagne di pubbliche relazioni, idee innovative, prodotti, un nuovo CEO o qualsiasi altra nuova idea che potrebbe generare interesse per l’azienda.

Una volta impostata la domanda, inizia il markup dei prezzi. Questa è la fase 1 e l’inizio della fase 2.

Alla fine, man mano che il prezzo del titolo sale e sale, più investitori vogliono comprare azioni. Nel frattempo, le parti interessate iniziano a scaricare (distribuire) le loro azioni originali una volta raggiunti i loro obiettivi di profitto. Approfittano della domanda per vendere le loro azioni: fase 3.

Una volta che vendono, il prezzo è scesa (fase 4) fino a quando non hanno la possibilità di riempire di nuovo i loro magazzini a un prezzo inferiore.

Risciacquare e ripetere. È così che funzionano le azioni.

COS’È IL PROFITTO DELLE AZIONI?

Il profitto in azioni può essere una delle cose più difficili da padroneggiare. Tutti vogliono cronometrare il top, ma è davvero, davvero difficile da fare. Suggeriamo alcune strategie per realizzare profitti nel nostro post su questo argomento. I nostri preferiti sono:

interruzioni di tendenza

scambi di canale

modelli di candelabri

Per le interruzioni di tendenza, cavalchi un titolo fino a quando non rompe la tendenza sull’azione climatica. Un esempio potrebbe essere una corsa parabolica. Questo è il tuo segnale che le parti interessate stanno uscendo.

D’altra parte, si potrebbero prendere profitti sulla rottura interna di una tendenza.

Per le negoziazioni di canale, avrai bisogno di una solida tendenza con marcatori di canale, ma anche di conoscenza dei modelli di candele di inversione (che discuteremo tra un attimo). Poiché un titolo rimbalza tra i lati del canale, può darti l’opportunità di andare lungo o corto lungo i bordi.

Come funzionano le tasse sulle azioni?

A proposito di profitti. Va da sé che dovrai condividere quei profitti con lo zio Sam. La maggior parte dei trader potrebbe non aver bisogno di molto lavoro contabile, ma se sei un buon day trader che fa un sacco di operazioni ogni giorno, avrai bisogno di un contabile di trading.

Le operazioni a breve termine ti faranno entrare nella fascia delle plusvalenze a breve termine. Devi tenere azioni più di un anno per qualificarti per plusvalenze a lungo termine. Sono alcune elezioni che puoi scegliere con l’aiuto del tuo contabile, come mark-to-market, che possono aiutarti a compensare alcune delle tue tasse di trading. Tuttavia, può essere una cosa difficile da realizzare a seconda di come fai trading a tempo pieno.

Sappi solo che, a meno che tu non sia impostato come un’azienda e abbia fatto trading per molti anni, probabilmente pagherai solo plusvalenze a breve termine. Detto questo, non sarai in grado di cancellare molto, semmai, per le tue perdite di trading. Quindi non aspettarti molto in termini di svalutazioni fiscali a meno che tu non lo tratti come un business.Per secoli, il mercato ha mostrato le stesse caratteristiche, più e più volte. Dopo tutto, si tratta dell’acquisto e della vendita, dell’offerta e della domanda – emozioni umane tracciate su un grafico in zecche e candele e linee e barre.

A tal fine, più impari su questi modelli ripetibili, più intuizioni avrai. È molto simile all’apprendimento di una nuova lingua. A prima vista, tutto sembra molto confuso. Per questo motivo, sono i modelli di trading che danno ai grafici il loro significato.

MODELLI DI GRAFICI DI TRADING

I modelli di trading sono spesso indicati come modelli grafici. Sono un modo per i trader di richiamare l’azione ripetibile dei prezzi nel tentativo di capitalizzare un risultato probabile.

Come mostriamo sopra nei nostri cheat sheet di trading di opzioni, gagliardetti, bandiere, cunei e fondi doppi sono tutti esempi di tipici modelli di grafici di trading. Rappresentano l’accumulo o la distribuzione all’interno di un intervallo di negoziazione definibile.

Il vantaggio di questi modelli è che danno ai trader un’idea di dove il prezzo può andare dopo, verso l’alto o verso il basso.

I buoni trader non giocano, prendono ipotesi istruite basate su dati storici. Tali dati possono essere impliciti o espliciti. Indipendentemente da quale sia, i modelli grafici sono il modo migliore per raggiungere la coerenza nei mercati. Altrimenti, ogni opportunità che trovi sul mercato non avrebbe precedenti.

MODELLI DI TRADING GIORNALIERO

La cosa grandiosa dei modelli di trading è che di solito funzionano su qualsiasi tipo di classe di attività o periodo di tempo. I modelli di day trading non fanno eccezione. Abbiamo scritto ampiamente su alcuni dei modelli che puoi trovare nel day trading, come l’Opening Range Breakout, il Head and Shoulders Pattern e molti altri.

La differenza tra i modelli di day trading e i modelli di swing trading è che i modelli di day trading si svolgono molto più velocemente, ovviamente. Non stai ricoprendo posizioni durante la notte.

Di solito, i migliori modelli di trading giornalieri si verificano ad alto volume, slancio infragiornaliero. Senza abbastanza volume, può essere più difficile per questi modelli. È anche importante sapere che la maggior parte dei modelli di trading giornalieri si verificano su azioni che possono essere meno manipolate.

Come regola generale, i tappi più grandi in genere reagiscono bene ai classici modelli di day trading. Tuttavia, anche le azioni di penny avranno i loro modelli di ripetizione.

Modello di trading di testa e spalle

Uno dei modelli più riconoscibili in tutto il trading è il modello della testa e delle spalle. È una strategia di trading di inversione, che può svilupparsi alla fine delle tendenze rialziste o ribassiste.

Spesso indicato come un modello invertito di testa e spalle nelle tendenze al scendono, o semplicemente il modello di stock di testa e spalle in tendenze al alzare, il modello predice lo slancio di rallentamento in entrambe le direzioni poiché il titolo non è in grado di mettere ulteriori alti o bassi.

I trader amano scambiare modelli di testa e spalle poiché gli obiettivi di prezzo sono molto prevedibili e la formazione ha un alto tasso di successo complessivo.

Poiché il modello è facile da vedere, è anche facile da eseguire. Puoi avviare una posizione non appena vedi la forma della spalla destra o alla rottura della “collo”. Il tuo ordine stop-loss sarebbe appena sopra la spalla destra.

Per visualizzarlo su un grafico azionario, ecco un esempio con il simbolo CEI. Nota che hai una scollatura di ingresso anticipato e una scollatura standard. Spesso, i trader possono prendere la prima entrata.

FOGLIO DI TRADIZIONE CON I MODELLI DI TRADING

Ci sono molti modelli di trading diversi e nessun singolo modello sarà perfetto. Per questo motivo, ti suggeriamo di provarne il maggior numero possibile. Studia quelli con cui ti connetti e riconosci più spesso.

Meglio ancora, ti consigliamo di osservare il mercato per trovare i tuoi modelli. Può darsi che trovi qualcosa di nuovo, o qualcosa che è stato scoperto prima. Indipendentemente da ciò, sarà importante per te capire i modelli abbastanza bene da avere fiducia nei tuoi mestieri.