STRATEGIE DI TRADING DI OPZIONI: cosa sono e come leggerle

Forse una delle strategie di trading più confuse per i principianti, le opzioni richiedono un po’ più di pianificazione che semplicemente fare clic sul pulsante di acquisto o vendita. Un po’ simile ai futures, in realtà non stai acquistando azioni di un’azienda.

Le opzioni sono un contratto.

QUALI SONO LE OPZIONI?

Le opzioni sono solo questo, l’opzione di acquistare una certa quantità di azioni di un’azione a un prezzo specificato. Si tratta essenzialmente di un contratto, anche se istantaneo, tra acquirente e venditore, per un certo numero di azioni (di solito 100 per contratto) a un prezzo predeterminato (scontro) da eseguire entro una certa data in futuro (scadenza).

Alla data di scadenza del contratto, hai il diritto di consentire la scadenza dell’opzione o di esercitare il tuo diritto alle azioni a qualsiasi prezzo il titolo sia attualmente in negoziazione.

Ecco una spiegazione di come funziona in quella che chiameremo un’opzione di base di chiamata nuda.

Le azioni XYZ sono scambiate a 10 dollari. Ti aspetti che il prezzo delle azioni salga a 20 dollari nei prossimi 6 mesi. Cerchi opzioni con un prezzo “sciopero” di diciamo… 12 dollari, appena al di sopra del prezzo attuale di 10 dollari. La data di scadenza sarà di poche settimane o mesi. Se il prezzo del titolo supera il tuo sciopero di 12 dollari, sei nei soldi. Tuttavia, per avviare l’opzione, devi pagare un “premio”. Un premio è una commissione addebitata dal desk delle opzioni (scrittore) del contratto. È quotato come un importo in dollari per azione e ogni contratto di solito contiene 100 azioni del titolo sottostante.

Il prezzo del premio può variare da circa $ 1 a $ 10, (o più) su azioni popolari e volatili come Tesla o SPY.

Questo premio che paghi ti concede il diritto al contratto. Per capire la matematica: se hai comprato 1 contratto di opzione di TSLA per 10 dollari, ti costerebbe circa 1000 dollari per il premio.

1 contratto di opzione = 10 dollari/azione

100 azioni per contratto x 10 dollari = premio di 1000 dollari

ELENCO DELLE STRATEGIE DI TRADING DI OPZIONI

Ci sono molte diverse strategie di trading di opzioni tra cui scegliere.

In effetti, i nomi diventano piuttosto creativi. A tal fine, ci sono molti tipi di opzioni di diffusione, opzioni coperte, opzioni sposate, opzioni strangolari e straddle, ecc.

Strategia di opzioni Naked Calls e Puts

Quando vuoi scommettere sul lato lungo di un titolo utilizzando le opzioni, hai due scelte: comprare chiamate o vendere put. Se vuoi scommettere sul lato corto di un movimento azionario utilizzando le opzioni, acquisti put o vendi chiamate.

Come parte di questo processo, se non hai già una posizione nelle azioni sottostanti ma vuoi comprare o vendere opzioni, stai andando “nudo” su chiamate o put. Un vantaggio di questa strategia è che limita il tuo rischio solo al premio che paghi per le opzioni.

Questo non significa che non hai alcun rischio. Dopo tutto, quando un contratto di opzioni scade senza esercitare il tuo diritto di acquistare le azioni, perderai l’intero premio che hai pagato. Tuttavia, come abbiamo discusso prima, può essere un modo più semplice per i conti più piccoli di sfruttare il potere d’acquisto limitando il loro rischio.

Ecco un esempio di questo usando TSLA. Se hai un conto di 5.000 dollari e vuoi acquistare un contratto di TSLA a un premio di $ 10/azione. In totale, pagherai 1000 dollari per il contratto. Se TSLA sale di prezzo e raggiunge o supera il prezzo di esercizio prima della scadenza, è molto possibile raddoppiare il premio.

Questo, ovviamente, è un esempio molto semplice e avrà molti fattori determinanti che possono influenzare il tuo premio – cose come il decadimento, la volatilità, ecc. Ma, a tutti gli effetti, è almeno una strategia di trading di opzioni e forse la più semplice.

Strategia delle opzioni di chiamata coperta

Una chiamata coperta è una strategia di opzioni che ti permette di acquistare un’azione e vendere (scrivere) un’opzione di chiamata allo stesso tempo.

Funziona così. Allo stesso tempo, si acquistano azioni di un’azione, si vende automaticamente un’opzione call sulle stesse azioni ad un prezzo di esercizio più alto. Perché dovresti farlo, potresti chiedere? Essenzialmente, per riscuotere il premio dalla scrittura delle chiamate oltre alla vendita delle tue azioni.

Stai proteggendo il tuo investimento iniziale sull’acquisto delle azioni vendendo opzioni di chiamata e raccogliendo un premio. L’unico avvertimento è che devi essere disposto a vendere le azioni che hai acquistato al prezzo di esercizio corto della chiamata. Quando le opzioni vengono esercitate, avrai raccolto il tuo premio e venduto le tue azioni al prezzo di esercizio.

Strategia delle opzioni di put per sposati

Un put sposato è molto simile a un accordo prematrimoniale. Nessun gioco di parole. Consente a un investitore di utilizzare il trading di opzioni per coprire il suo rischio al ribasso durante l’acquisto di azioni.

Funziona così: si acquista una certa quantità di azioni e poi si acquistano opzioni put per la stessa quantità di azioni. Come ricorderete in precedenza, l’acquisto di put è una scommessa che un titolo scenderà. Nel caso in cui ciò accada, stai ste cercando di coprire la tua posizione lunga da eventuali oscillazioni P/L catastrofiche.

Tuttavia, se il prezzo delle azioni sale, perderai solo il premio che hai pagato per le opzioni put.

Strategia delle opzioni di diffusione di Bull Call

Una strategia di spread rialzista è una strategia di trading di opzioni per la stessa attività sottostante, con la stessa data di scadenza. Tuttavia, un’opzione di chiamata viene acquistata a un prezzo di esercizio mentre l’altra viene venduta a un prezzo di esercizio più elevato. Da qui lo spread tra i prezzi di esercizio.

È quello che chiameremmo uno spread verticale se si pensasse al prezzo sull’asse y.

Il tuo premio è ridotto utilizzando questa strategia di opzioni a causa del premio che raccoglieresti sulla vendita dell’opzione di chiamata. Il rovescio della medaglia è che il tuo profitto è limitato se il prezzo del titolo continua a salire. Tuttavia, è una strategia rialzista che richiede l’aumento del prezzo.

FOGLIO DI APPROVAZIONE DELLE STRATEGIE DI OPZIONI

Quando tutto si riduce a questo, è meglio le opzioni di trading con una solida comprensione dell’analisi tecnica. In questo senso, gli stessi modelli tecnici che vedi durante il trading di azioni aiuteranno molto probabilmente anche la tua strategia di trading di opzioni.

Ad esempio, se ti aspetti che un breakout sia imminente per uno specifico modello di trading, potresti impiegare una strategia di trading di opzioni per sfruttare la mossa.

Questi sono alcuni dei modelli di grafico di inversione di tendenza più comuni. E mentre ti abbiamo dato un’idea di dove prendere un’opzione di chiamata nuda, potresti facilmente impiegare qualsiasi tipo di strategia di opzioni che si adatti alla tua configurazione.